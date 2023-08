Sháníte starý Land Rover? Máme pro vás užitečné rady před koupí

Po konci druhé světové války závisela obživa obyvatel zejména na úrovni zemědělství. Koně však byli málo výkonné a traktorů chronický nedostatek. Land Rover Series vznikl jako snaha spojit roli malotraktoru a osobního auta. Sice se nabízela možnost využít válečný Willys Jeep, jenže ten pro danou úlohu nebyl příliš vhodný. „Jedním z důvodů byl fakt, že byl prostě příliš těžký vinou masivního ocelového rámu. Druhým pak nemožnost instalace tzv. PTO pro pohon zemědělské techniky,” říká na úvod k LR Aleš Kautský z českého Land Rover Series Clubu (www.lrsc.cz). I proto je původní land rover navržen zcela jinak.

„Zatímco oceli byl nedostatek, hliníku, konkrétně toho pro leteckou výrobu, byl v poválečné Anglii naopak přebytek. Z toho důvodu se rozhodlo jej využít k výrobě karoserie prvního land roveru. V podstatě se jednalo, stejně jako v případě rámu, o takovou z nouze ctnost,“ vypráví Kautský. Na rozdíl od leteckých slitin hliníku Land Rover sáhl po materiálu zvaném Birmabright. Chemické složení této hliníkové slitiny (s příměsí hořčíku a manganu) lépe vyhovuje odlišným podmínkám v automobilovém průmyslu. Z letectví pochází také metoda spojování jednotlivých částí lehké karoserie. „Některé její celky jsou bodově svařované, jiné, a těch je více, ale nýtované,“ upřesňuje Kautský. Kritická místa jsou navíc dodatečně vyztužena nanýtovanými ocelovými profily. „Land Rover Series I byl původně projektovaný na deset let životnosti, ovšem tento parametr se podařilo mnohonásobně překonat, jak dokazují i dnes funkční exempláře první série,“ poznamenává Kautský. Je jich ale velice málo.

Jak asi tušíte, když se setká hliník s uhlíkovou ocelí, hrozí při nedostatečně vyřešeném oddělení obou materiálů takzvané galvanická oxidace. Tu mnozí považují za korozi, chemicky se však jedná o jiný proces, jakkoliv navenek je to vlastně stejné. „Oxidace přirozeně velmi trápí také staré land rovery, kde je méně odolný materiál – hliníková slitina – její obětí. Metod, jak ji opravit, případně zastavit, je hned několik,“ vypráví Aleš Kautský.

Základem je prevence, tedy zajistit izolaci jednotlivých kovů pomocí separační vrstvy, např. kvalitním antikorozním nátěrem nebo plastovou fólií. V případě již pokročilé oxidace je jednou z možností vyříznout a nahradit napadené části karoserie. Nejjednodušší a často užívané je přeplátování poškozeného místa pomocí nýtování. „Původní technologie nýtování ještě nepoužívala trhací nýty. Místo nich se uplatňovaly takzvané hlavičníky, kterými se roztloukaly klasické jednodílné nýty,“ říká Kautský. Další možností jak se zbavit oxidace, je pasivování kovů. Rozeznává se chemické a elektrolytické. Tyto metody však nevrátí materiálu původní vzhled a pevnost. Za nejvyšší level odbornosti se považuje oprava svařováním. Starý Birmabright se velmi špatně svařuje bez profesionálního, a tudíž velmi drahého vybavení. Je potřeba mít i na zakázku vyrobený svářecí drát, který svým složením koresponduje s Birmabrightem.

Kde ale oxidaci hledat? „Nejčastěji oxiduje uchycení korbičky k rámu, přes obdélníkové držáky. Nebo sedací box v kabině v dolní části u prahů. Časté jsou i díry v podlaze korbičky nebo spodní lemy blatníku. Oxidaci hledejte vždy na styku s ocelovými prvky karoserie a rámu,“ poznamenává Kautský.

Jenže Land Rover může také klasicky korodovat, a to na rámu, který má na rozdíl od karoserie nosnou funkci. „Rám nebyl z výroby nijak antikorozně ošetřený, a to zejména zevnitř. Povrch sestával jen z nátěru běžnou barvou. V extrému může jeho tenký plech proreznout skrz, a rám se dokonce zlomit,“ říká Kautský. Asi nejčastějším místem je zadní příčník neboli crossmember, který má funkci rovněž zadního nárazníku.

Crossmember coby samostatný díl lze běžně koupit. Pozor ale na konkrétní verzi vozu. Kromě toho ale lze sehnat také čtvrtrám, polorám nebo celé šasi. „Kompletní rám vyjde průměrně na 120.000 korun a je od výrobce kompletně pozinkovaný. Naproti tomu polorám či čtvrtrám jsou dodávány bez antikorozní ochrany,“ vypráví ze svých zkušeností s renovacemi a opravami land roverů Aleš Kautský.

Zkorodované ale bývají také takzvané outriggery neboli ocelové výběžky z rámu držící korbičku, palivovou nádrž a přepážku mezi kabinou a motorovým prostorem, jíž se říká bulkhead.

Dalšími místy jsou dle Kautského třeba nosy neboli špičky rámu či místa, kde jsou k němu uchyceny listové pružiny. „To vám pak může klidně upadnout listové péro,“ dodává Aleš Kautský s trpkým úsměvem.

Za samostatnou kapitolu o korozi pak lze považovat právě bulkhead, který je po rámu asi nejproblematičtější částí každého starého land roveru. Zejména podlaha pod nohama cestujících vpředu, v níž je uložena také pedálová skupina (footwell). Reznou také místa v okolí ventilačních klapek či kolem tunelu převodovky. Často jsou napadené i sloupky nebo dvojité plechy bulkheadu, které se velmi složitě opravují.

Prorezlá bývá také chladičová stěna. „Často se koroze u prodávaných aut ukrývá pod vrstvou barvy, takže na první pohled zachovalé auto může po bližším zkoumání vypadat docela jinak,“ upřesňuje Kautský.

Na rozdíl od současných SUV a offroadů poháněly rané land rovery zážehové motory. Diesel se objevil až později. Prvním agregátem byla od roku 1948 benzinová čtyřválcová šestnáctistovka. Šlo o takzvaný polospodový motor s F-hlavou. To znamená, že sací ventily našly své místo v hlavě, zatímco výfukové umístili do bloku. V roce 1951 z ní odvodili větší dvoulitr, který získal přezdívku siamský motor. Důvodem je jeho unikátní koncepce, kdy první a druhý válec, respektive třetí a čtvrtý mají stejnou a relativně malou rozteč válcových jednotek, zatímco mezi druhým a třetím je rozteč výrazně větší.

„Právě velmi tenká stěna mezi prvním a druhým a také třetím a čtvrtým válcem je velmi náchylná na praskání,“ říká Aleš Kautský. Pokud se dnes tento problém vyskytne, opravuje se velice obtížně. „Lze to sice svařit, ovšem je to docela náročné s nejistým výsledkem. Důvodem je také stará litina čili nekonzistentní materiál,“ upřesňuje Kautský. Bohužel prasknout umí také litinová hlava. Obecně je lepší se siamskému motoru vyhnout. Od roku 1955 se podařilo uvést do výroby konvenční typ motoru, který siamský agregát nahradil. V každém případě v prvních vozech druhé série (Series II) vyráběné od roku 1958 je již dvoulitr obvyklé konstrukce. Ten je obecně považovaný za zdařilý, přičemž různé problémy jdou spíše na vrub zanedbané údržby. „Její vinou může dojít k zreznutí válců zevnitř u déle stojících vozidel,“ poznamenává Kautský.

V samém závěru produkce Series I (1956) dorazil pod kapotou také vznětový motor o objemu 2,0 litru. Předkomůrkový čtyřválec vynikal na svoji dobu pokrokovým vstřikováním nafty rotačním! čerpadlem systému Lucas CAV. Technici jej umístili do bloku tam, kde se u benzinového dvoulitru nacházel rozdělovač zapalování. „První vznětový dvoulitr je dnes velmi vzácný, a po pravdě řečeno ani nemá smysl jej hledat. Nebyl totiž příliš povedený,“ upřesňuje Kautský.

Paradoxně ovšem na základě nepovedeného dieselu vznikl v roce 1958 zcela novým, a hlavně kvalitní zážehový čtyřválec 2,25 (jeho přesný objem je 2286 cm3). Druhou zvláštností je, že po několika letech z něj vyvinuli zcela nový vznětový motor 2,25 D. „Oba agregáty, ač odlišné koncepce a na jiné palivo, spolu sdílejí přibližně 80 procent součástek,“ informuje Kautský. Jde o krajně neobvyklou věc. Co je tedy stejné?

„Konkrétně blok válců, klikový hřídel, příruba na převodovku, ale také takzvaná prsa (přední část) motoru, chladicí systém, uložení v rámu a rozvody. Je toho ale mnohem více,“ vypráví Aleš Kautský. Naopak odlišná je přirozeně hlava válců, výfukové svody, sání a palivová/zapalovací soustava. Oba agregáty lze dle slov Aleše Kautského považovat za odolné, což platí zejména pro zážehový motor, jakkoliv ne nezničitelné. „Třeba rozvody vydrží hodně, ovšem pokud jezdí motor bez oleje, nebo je starý, odnese to jak řetěz, tak také rozety. Drobným nedostatkem je třikrát uložený klikový hřídel a to až do roku 1980. V něm výrobce motor upravil na pět hlavních ložisek a takto vydržel ve výrobě až do roku 1984,“ informuj Kautský.

Benzinový agregát existoval ve dvou verzích, lišících se kompresním poměrem. „Vysoko kompresní“ verze s poměrem 8,0 : 1 se prodávala ve vyspělých zemích s kvalitním palivem. Varianta s kompresním poměrem 7,0 : 1 byla určena pro „banánové“ republiky čili primárně pro Afriku a Jižní Ameriku. Pokud se u benzinového motoru mění pravidelně olej, je životnost vynikající.

Vzhledem ke kompresnímu poměru 23 : 1 u dieselu se uplatnění identické kliky s benzinem ukázalo jako trochu nešťastné. „V raných verzích proto klikový hřídel praskal, později jej vyrobili z odolnějšího materiálu. Přesto je vznětový motor méně odolný než benzinový. Druhou závadou jsou praskající komůrky, do nichž se vstřikuje nafta. Komůrka dokáže vypadnout, jelikož je nedostatečné fixovaná, což poškodí kompletní mechaniku motoru (píst, ojnice), ale i dosedací plochu bloku, přesněji její hranu,“ vypráví Kautský. Navíc diesel vykazuje průměrnou spotřebu 11 až 12 litrů na 100 km, benzin 12 až 15 litrů. Rozdíl zanedbatelný, spolehlivost a jistota při provozu benzinu násobně vyšší. „A k tomu je benzinový agregát s výkonem 68 koní silnější, když diesel překonává o šest koní,“ doplňuje Aleš Kautský z českého Land Rover Series Clubu. Dle něj vyjde kompletní generálka motoru až na přibližně 100.000 korun. Tady záleží na celkovém stavu motoru, zejména klikového hřídele.

Land Rovery Series I až III mají obě nápravy tuhé. Jde o nejlepší řešení pro jízdu mimo zpevněné cesty. Odpružení je řešeno podélnými listovými pružinami. „Listová péra jsou stranově orientovaná, a tudíž záměnná jen dle orientace volantu. Na straně řidiče je pro zajištění dobrého stranového vyvážení auto jakoby trochu vyšší,“ upřesňuje Kautský. Právě listové pružiny jsou obecně slabinou modelu. Originální péro se skládá průměrně z deseti listů. Problém není konstrukce, ale spíš údržba. „Listy je potřeba pravidelně mazat, jinak začnou korodovat a posléze bobtnat. Takové auto nepéruje a jízda s ním je nejen nepříjemná, ale hlavně nebezpečná, a to zejména v terénu,“ vysvětluje Kautský.

Velmi doporučovanou alternativou k originálnímu vícelistovému péru jsou takzvané parabolické pružiny. „Ty si vystačí se dvěma nebo třemi listy. Jimi vybavené auto lépe jezdí, dokonce i v terénu. Bohužel parabolické péro je výrobně poměrně náročné, a proto drahé. Čtyři takové pružiny vyjdou asi na 20.000 korun.“

Všechny Series (s výjimkou Stage One) mají standardně poháněnou zadní nápravu s možností přiřadit pohon přední. Nepoužívají tudíž mezinápravový diferenciál, ale pouze zubovou spojku. „Na to je potřeba pamatovat při jízdě po zpevněné cestě. Tady se smí používat pouze zadní pohon,“ doplňuje Kautský. LR nepoužívá stejnoběžné klouby na hnacích hřídelích kol (poloosách), ale křížové klouby (vyjma Stage One). Ty je potřeba pravidelně mazat.

Čtyřstupňová převodovka je spolehlivá, pokud má olej. Ten se musí pravidelně kontrolovat a používat mazivo EP-90, plnící normu API GL4. „Dobré zkušenosti máme s olejem Mogul Trans 90,“ upřesňuje Kautský. A dodává: „Hlavně nikdy nepoužívejte olej normy API GL5 do převodovky. Převodovka používá bronzová ložiska a uvedený olej je rozleptává.“ Do motoru zase nalévat vždy olej na minerální bázi v rozsahu 15W-40 až 20W-50.

Kam pro součástky

Obecně můžeme říci, že díly na LR Series I až III k dispozici stále jsou. Však také zhruba tři čtvrtiny těchto aut stále jezdí. Ve Velké Británii se díly na tato auta zabývá celá řada firem, ať už přímou výrobou nebo jejich prodejem. Známý producent je například Britpart nebo Bearmach. „Překvapivě velké procento vcelku kvalitních dílů pochází z produkce v Asii. Je však potřeba si dát pozor na klíčové součástky, jako jsou například hydraulické komponenty brzd, které doporučuji vždy pořídit od renomovaných výrobců, třeba TRW či Delphi,“ dodává Kautský. Vzhledem k tomu, že tato auta se montovala také ve Španělsku, lze součástky sehnat rovněž zde, konkrétně z originální produkce Santany. Jde zejména o díly převodovek a podvozku. A dále je hodně dílů v Itálii. Nejširší nabídka je přirozeně na britských ostrovech, kde se nachází největší vrakoviště těchto aut na světě. Druhé je v místě, které byste zcela určitě nehádali, a sice na Kypru. Důvodem je historická vojenská přítomnost Britů na tomto ostrově, obývaném kyperskými Turky a Řeky. Vzácné originální díly jde pořídit i z některých států na Arabském poloostrově, kam byly land rovery v minulosti hojně vyváženy.

Zajímavosti a další tipy