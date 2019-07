Singer slaví 10 let na trhu, v Goodwoodu vystaví tři žhavé retro 911

Nejočekávanějším z vstavovaných modelů bude bezesporu prototyp označovaný jako „Dynamic Lightweight Study“ (DLS), který značka vyvíjí společně s Williams Advanced Engineering a řadou dalších technických matadorů, včetně Bosch, Brembo nebo Michelin. Základem unikátního modelu se stalo Porsche 911 (964) z roku 1990, které však prošlo kompletní přestavbou.

Cílem je totiž postavit „nejpokročilejší vzduchem chlazené Porsche 911na světě.“ DLS tak dostalo speciální karoserii z lehkých materiálů, včetně titanu a karbonových vláken, díky které se podařilo srazit hmotnost vozu pod tunu. O dostatek výkonu by se měl starat 4.0 litrový plochý atmosferický šestiválec o výkonu až 500 koní, který se má ochotně vytáčet až k hranici 9000 ot./min.

DLS se v Goodwoodu poprvé představilo již minulý rok, od té doby však technici pokračovali ve vývoji a vůz několikrát vyzkoušeli na okruzích po celém světě. Na své druhé vystoupení na Goodwood Festival of Speed navíc DLS dostane i speciální polep, který by měl oslavovat 4 roky jeho vývoje.

Úchvatné DLS však není jediným vozem, který chce Singer v Goodwoodu prezentovat. V zásobě má totiž ještě další dvě zajímavé 911, které prošly jeho laděním.

Tou první je Singer 911 „Sussex,“ postavené opět na základech Porsche 911 (964), které úpravce popisuje jako „diskrétní gentlemanův závodní vůz pro běžné silnice.“ Na rozdíl od většiny Singerů 911 je tak Sussex připraven k použití nejen na závodních okruzích a známých řidičských silnicích, ale i na dojíždění do práce a každodenní rutinu.

Nenápadnost vozu podtrhuje jeho šedé lakování, na kterém jsou nepříliš výrazné šedé nápisy. Uvnitř najdeme stylový černý interiér, řadicí páka s dřevěnou hlavicí odkazuje na model 917 a pod kapotou se ukrývá plochý 4.0 litrový šestiválec.

Druhou prezentovanou 911 bude „Mulholland,“ velmi specifický speciál postavený oddělením Special Wishes, který vznikal podle přesných požadavků zákazníka. Ten toužil „nezředěném a vnitřním zážitku,“ kterého se úpravce pokusil dosáhnout několika způsoby.

Tím prvním je nevšední lakování v modrém odstínu Blue Blood, které zdobí grafika odkazující na topografickou mapu slavné silnice Mulholand Highway. Za zmínku však stojí i velké zadní křídlo, zadní okno z plexiskla a přední přídavné světlomety, které připomínají staré závodní vozy.

Vzpomínku na časy starých závodních speciálů by měl v řidiči vyvolat i interiér, který byl zbaven všeho nepotřebného. Úpravce například očesal přístrojovou desku, ze které zmizela i klimatizace a rádio. Zmizely také různé interiérové panely, zvuková izolaci i podlahové koberce. Řidiče usazeného v závodních sedadlech tak nebude nic rozptylovat a může se soustředit pouze na zvuk 4.0 litrového plochého šestiválce, který je spojen s šestistupňovým manuálem. S brzděním pak pomohou karbon-keramické brzdy.

Festival rychlosti Goodwood Festival of Speed bude zahájen již 4. července a potrvá až do 7. července. Kromě speciálů Singer bude k vidění celá řada zajímavých strojů, od těch klasických, až po ty nejmodernější. Chybět nebude ani klasický závod do vrchu, kterého by se měly zúčastnit i vozy Singer. A pokud na akci nemůžete, nezoufejte. V minulosti totiž pořadatelé vždy organizovali i přímý přenos na YouTube.