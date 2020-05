Škoda Auto bude polské zaměstnance testovat na koronavir. Pendlery potřebuje v Kvasinách

Automobilka Škoda Auto dnes začne v Rychnově nad Kněžnou postupně testovat na covid-19 přibližně 2300 Poláků, kteří dojíždějí za prací do závodu v Kvasinách. Odběry vzorků a testování by měly trvat do konce května tak, aby Poláci mohli od 1. června opět nastoupit do práce.

Zatím polští pendleři do Kvasin pracovat nejezdí. Pořízení PCR testu a jeho následné opakování každých 30 dní je podmínkou, aby mohli pracovat v ČR. Podle týdeníku Škodovácký odborář se Kvasiny bez polských pendlerů nedostanou přes 70 procent původní výroby. V závodě Kvasiny je na výrobě modelů Superb, Kodiaq a Karoq zaměstnáno včetně pendlerů asi 9000 lidí, z toho 2500 Poláků. U části pracovníků, jež závod potřeboval, Škoda Auto zajistila testování vlastními silami závodní poliklinikou.

Odběry vzorků se odehrávají ve stanu na nádvoří bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou. Poláci přijíždějí auty, v každém autě sedí dva. "Příjezd ve dvou byla naše podmínka z důvodu bezpečnosti, aby ta skupinka byla co nejmenší," řekl Bartoň. Po zaregistrování v jednom stanu jim zdravotníci ve druhém stanu z nosu odeberou vzorek pro test PCR. Celá procedura od zaregistrování po odběr trvá asi tři minuty. Po odebrání vzorku se vyšetřovaní neprodleně vracejí do Polska. Bartoň předpokládá, že denně by mohlo být takzvaně odebráno asi 250 lidí.

Plošné testování se týká jak kmenových, tak agenturních zaměstnanců. Výsledky testu Poláci obdrží zhruba po dvou dnech, pro potvrzení o negativním výsledku si následně dojedou na hraniční přechod v Náchodě. Pokud bude jejich test pozitivní, zůstanou doma v Polsku v karanténě.

Náklady na testování hradí Škoda Auto. Odběry dělají zdravotníci krajských nemocnic z Náchoda a Rychnova nad Kněžnou. Vzorky analyzuje laboratoř nemocnice Náchod. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) ČTK řekl, že cena testu činí 1956 korun a skládá se z ceny dané výměrem ministerstva zdravotnictví a z dalších úkonů spojených s testováním. Škoda Auto cenu testů nekomentovala.

Plošné testování v Rychnově Škoda Auto podle Bartoně zorganizovala v řádu dnů. Ocenil, že poskytnutím prostor pomohlo město Rychnov, hasiči zajištěním stanů a zázemí a kraj zajištěním testování. "Kraj se zapojil koordinací. Škoda Auto je největší zaměstnavatel v kraji a vše je logisticky velmi náročné," řekl hejtman.

Jiní zaměstnavatelé polských pendlerů v zóně Kvasiny - Solnice do testování zapojeni nejsou. Podle Bartoně si testování už zajistili sami.

Kdyby nutnost testování pendlerů trvala, počítá Škoda Auto po 30 dnech s opakováním. "Doufáme ale, že druhá vlna nebude potřeba a svět se vrátí do normálu," řekl Bartoň.

Stejně jako závody v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí měly i Kvasiny kvůli pandemii od 18. března do 26. dubna odstávku. Od pondělí 11. května kvasinský závod přešel z dvousměnného provozu na třísměnný.