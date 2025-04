Škoda Elroq přijíždí ve verzi RS. Prozkoumali jsme ji do detailu

Byla to jen otázka času – elroq, prozatím nejmenší elektrická škodovka, se ukázala i v provedení RS. Před týdnem v upoutávkách, nyní na oficiálních fotografiích a videu.

Zmíněné upoutávky toho ukázaly opravdu hodně, ba dokonce představily to nejdůležitější. Ostrá zelená barva Mamba je jasná; je to jediný přídavek oproti standardní nabídce modelu, z níž je i na „ereso“ možné vybírat.

Naopak proužky na příplatkových 21“ kolech – standardem jsou dvacítky – jsou zelené vždycky, stejně jako zelené prošívání a paspulka v interiéru. Obojí je ideová součást loga RS, které už dávno pozbylo červenou barvu a ponechalo si jen zelenou.

Co je tedy nové? Zvenčí jsou kromě kol nejvíc vidět upravené nárazníky, zejména agresivnější přední. Vzadu bohužel ani zde není nárazník větší měrou lakovaný, pořád ho je většina v černém plastu. Ostatně, stejně jako oblouky kolem podběhů kol.

Mimochodem, víte, na co jsou ta křidélka, která z nich vystupují směrem ke kolu? Spolu s průduchy v rozích předního nárazníku slouží k optimalizaci proudění vzduchu kolem předních kol. Obecně jsou totiž kola jednou z aerodynamicky nejnáročnějších oblastí auta. Proto taky spousta modelů – elroq RS nevyjímaje – znovuobjevuje plastové poklice.

Všimnete-li si prohlubní na zadních klikách, marné by bylo doufat, že vrcholný elroq na rozdíl od řady ostatních škodovek dostal čidla na bezklíčový přístup či zamykání i do zadních klik. Dodavatel klik jen používá jednu licí formu na vnější obal kliky, aby byla výroba levnější, ale vnitřnosti jsou rozdílné.

Interiér prošel podobnou kúrou jako v Enyaqu RS. To znamená, kromě drobností, dole zploštělý tříramenný volant s perforovanou kůží a sedačky s výrazným bočním vedením a integrovanou hlavovou opěrkou.

K čemu je černý lesklý štítek před řidičem? Není to nový design vypnutého přístrojového štítu, či snad lišta s kontrolkami – i když to by bylo vážně zajímavé. Je to jen panel k zakrytí nevzhledné „díry“, odkud se na sklo promítá head-up displej, aby ji řidič neviděl. Díky němu nemusí být palubní deska tak mohutná.

Technika z většího bratra

Elroq stojí na platformě MEB, takže pro verzi RS dostal stejnou techniku, jako větší enyaq. To znamená dva elektromotory o kombinovaném výkonu 340 koní (250 kW). Prim hraje zadní, synchronní s permanentními magnety; přední asynchronní se připojuje jen v případě potřeby.

Nová baterie má využitelnou kapacitu 79 kWh (celkově pak 84 kilowatthodin) a nabíjí se výkonem až 185 kWh. Z 10 na 80 % to má trvat v ideálních podmínkách 26 minut. Vůz by si však měl být schopen ty ideální podmínky, alespoň na své straně, zařídit předehřevem baterie, stejně jako to umí větší enyaq.

Díky menším rozměrům je však Elroq RS rychlejší – na stovku to zvládne za 5,4 sekundy, je-li dostatečně nabitá baterie, což z něj činí nejrychleji akcelerující sériovou škodovku. Maximálka je omezená na 180 km/h, stejně jako u ostatních čtyřkolek na platformě MEB. Zajímavostí vozu je jízdní režim Traction, který znamená, že elektronika bude předem počítat s kluzkým povrchem a bude už ze startu rovnou budit i přední elektromotor.

Ke změnám na podvozku patří snížení předního odpružení o 15, zadního o 10 mm. Aktivní tlumiče však ve standardu nejsou, jednoventilové DCC se specifickým nastavením pro tento model je k mání za příplatek, stejně jako aktivní vyrovnávání bočních náklonů karoserie. O to se stará právě podvozek DCC, nejde o aktivní příčné stabilizátory, známé z prémiových značek.

Ve standardu naložený

Ve standardu naopak jsou světlomety s technologií LED Matrix, bezklíčový přístup, dvoupístkové brzdové třmeny na přední nápravě, asistent vedení ve středu jízdního pruhu, prediktivní adaptivní tempomat, asistent pro jízdu v koloně nebo rojová online data získaná z vozidel koncernu Volkswagen. Navigace také umí poskytovat informace např. o nehodách či odstavených vozidlech na silnici v reálném čase.

Elroq RS zatím nemá svou cenovku. Jelikož stejná baterie v zadokolkovém provedení Sportline 85 přijde na nejméně 1,11 milionu korun, můžeme u verze RS odhadovat základní cenu zhruba na 1,3-1,5 milionu korun. Najisto budeme vědět během jara a k zákazníkům se Škoda Elroq RS dostane v druhé polovině letošního roku.