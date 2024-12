Elroq je v oblasti elektromobility jedna z nejdůležitějších novinek a prodejně na tom bude určitě lépe než řada srovnatelných modelů zavedených západních značek. Stačí se podívat na letošní evropské prodeje. Enyaq je nejprodávanější elektromobil koncernu Volkswagen. Po dvou Teslách a jednom „čínském“ Volvu EX30 je čtyřkou na evropském trhu. To ukazuje, že Škodovácké řešení u zákazníků funguje. Elroq je v podstatě jen trochu zkrácený enyaq. Nabídne sice o něco menší zavazadelník, ale také o poznání nižší cenovku. Po prvních jízdách jsme si už opravdu jistí, že to bude fungovat.

V principu mu vůbec nic nechybí. Nabízí dostatečný vnitřní prostor - větší než velká část srovnatelně velké konkurence - a to včetně prostoru vzadu a zavazadelníku. Ten má 470 litrů a praktický tvar.

Porovnání rozměrů Škoda Elroq vs. Škoda Enyaq Elroq Enyaq Délka 4488 mm 4649 mm Šířka 1884 mm 1879 mm Výška 1625 mm 1616 mm Rozvor 2765 mm 2770 mm Světlá výška 186 mm 188 mm Zavazadlový prostor 470 - 1580 l 585 - 1710 l Šířka v loktech předu 1506 mm 1506 mm Šířka v loktech vzadu 1488 mm 1488 mm Prostor pro hlavu vpředu 1056 mm 1056 mm Prostor pro hlavu vzadu 990 mm 990 mm

Elroq by se klidně mohl jmenovat Enyaq Compact nebo Enyaq hatchback. Stejně tak naopak by z Enyaqu mohl být Elroq XL. Na rozdíl od řady podobných zkracování se tady nic neměnilo na místě vzadu. Zákazníci dostanou techniku a prostor pro posádku velkého auta za cenu menšího. Na něčem takovém mohou jen vydělat.

Jízdní dojmy jsou v podstatě stejné jako u větší Škody Enyaq. Auta mají stejný rozvor, stejnou šířku, stejnou přístrojovou desku, jen elroq má o 17 centimetrů kratší zadní převis. O něco nižší hmotnost jsme s prázdným kufrem při jízdě opravdu nepoznali.

K dispozici jsou (zatím) dva výkony motorů - s menší baterií s 52 kWh využitelné kapacity (Elroq 50) se pojí 125 kilowattů, s baterií 77 kWh (Elroq 85) pak 210 kW, k dispozici bude ještě Elroq 60 s 59 kWh baterií a 150 kilowattů.

Měli jsme možnost zkusit první dva pohony. Při běžné jízdě mezi nimi téměř nebyl poznat rozdíl. Na to i oněch 125 kilowattů stačilo. Až při potřebě prudké akcelerace bylo znát, jak je na tom silnější motor lépe. Mezi elektromobily ale už není 210 kilowattů žádná sláva a i menší vozy nabízí vyšší výkony. Je třeba dodat, že maximální udávaný výkon je dostupný jen po omezenou dobu a jen za podmínek, kde je baterie schopna dodávat potřebné množství elektřiny.

Verze Škody Elroq Elroq 50 Elroq 60* Elrog 85 Elroq 85x* Baterie (využitelná) 52 kWh 59 kWh 77 kWh 77 kWh Výkon (za ideálních podmínek) 125 kW 150 kW 210 kW 210 kW Točivý moment 310 Nm 310 Nm 545 Nm 545 Nm Maximální rychlost 160 km/h 160 km/h 180 km/h 180 km/h Pohon zadní zadní zadní všechna kola Zrychlení (0-100 km/h) 9,0 s 8,0 s 6,6 s 6,6 s Maximální výkon nabíjení 145 kW 165 kW 175 kW 175 kW Doba nabíjení (10 až 80 %) 25 min 24 min 28 min 28 min Udávaný dojezd (WLTP) 375 km 403 km 581 km 562 km * zatím nejsou k dispozici a nemohli jsme je zkusit

Měření spotřeby probíhalo prakticky za ideálních podmínek. Teploty se pohybovaly mezi 17 a 19 stupni a většina testovacích tras měla klidnější tempo. Bylo tak snadné dostat k se k udávaným hodnotám spotřeby. V zimě a s vyšším podílem dálnic by to jistě dopadlo zásadně jinak, koneckonců tepelné čerpadlo je pouze za třicetitisícový příplatek a jen k vyšší výbavě. S tou menší tak může být vůz hlavně na kratších trasách v zimě žroutem. To ale zjistíme až v týdenním a snad ještě zimním testu.

V ideálních podmínkách je tak i Škoda Elroq s menší baterií plně dostačujícím vozem, protože by měl na nabití ujet zhruba 300 kilometrů. S větší baterií je to pak přibližně 500. Situace bude jiná na dálnici. To jsme s elroqem v rámci prvních jízd nemohli zkusit.

Pochválit musím vylepšený Škodovácký infotainment, přijde mi, že jde o jedno z nejlepších řešení na trhu. Proti stávajícímu enyaqu se dočkal řady vylepšení (ten se jich nejspíše dočká také s chystaným faceliftem). Novinkou je třeba možnost jednoho tlačítka na vypnutí asistenčních systémů.

U asistenčních systémů je třeba zmínit, že ani u elroqu není rozpoznávání rychlostních limitů stoprocentní. Zápasí s tím všechny automobilky a Škoda na tom není jinak. I během testovacích jízd tak auta přicházela s nesmyslnými informacemi o aktuální povolené rychlosti. Pokud si někdo nastaví adaptivní tempomat a přizpůsobování se rychlostním limitům, může pak auto klidně začít na dálnici brzdit na 30. Možná proto, že tam před lety byla nějaká rekonstrukce.

Drobnou výtku bych měl k hluku od pneumatik. Zde je ale pro kontext dodat, že na Mallorce byl obecně hrubější asfalt, a to samo o sobě se negativně projevilo na hluku z venku i uvnitř. Druhou důležitou poznámkou je, že vozy jsou samy o sobě velmi tiché a testované měly i příplatková akustická skla, proto o to více vynikl hluk od kol. Co v jiných autech přes hluk motoru není slyšet, tady už je znát. Zde bych proto doporučil si více všímat štítků k jednotlivým kolům a pneumatikám a raději volit ty s nižší hlučností.

V interiéru hůře působily dveřní madla, která nám přišla vpředu i vzadu lacinější. Jsou ale naprosto stejná jako v enyaqu. I když osobně jsem fanoušek světlých interiéru, v elroqu bych jej asi nezvolil, odstín světlé nepůsobí tak dobře a tmavší interiéry, i ty levnější, mi přišly na pohled hodnotnější. Je to ale jen subjektivní dojem.

Přišlo mi, že koženkové interiéry jsou příjemnější díky obložení středového panelu, který je pak ve výsledku měkčí pro koleno. Vizuálně mi ale přišly lepší textilie. Tady je třeba si všechny interiéry vyzkoušet a zjistit, co komu nejvíce vyhovuje.

Bohužel jsme neměli možnost zkusit základní verzi s cenovkou 799.900 korun. I když základní výbava k dispozici byla, měla interiér a výbavu, kterou k ní reálně nelze objednat, a velká 20 palcová kola. A právě v ceníků může být i zádrhel.

Za 800 tisíc je základní verze, která má normovaný dojezd 375 kilometrů a poměrně obstojnou výbavu, tu lze příplatkovými baličky ale vylepšit jen částečně. Kdo chce třeba Matrix LED světlomety, musí zvolit vyšší výbavu a k tomu ještě příplatkový paket. Najednou je tak na 930 tisících.

Vozy, kterými jsme jezdili, měly cenovky i přes 1,3 milionu. To pak už nepůsobí tak zajímavě, i když jsou obrazně po strop plné výbavy. Věci jako head-up displej s rozšířenou realitou, Matrix LED světlomety nebo vzdálené parkování přes aplikaci v telefonu jsou prvky, které se jen tak nevidí ani u dražších vozů. Škoda si to ale umí nechat zaplatit.

Elroq je takový jako celá značka. Vlastně mu vůbec nic nechybí. Nabídne v podstatě všechno, co člověk čeká a co je důležité - prakticky ničím nerozčiluje, a pokud už, tak to u konkurence nebude lepší. Hlavně je v i v drobnostech znát Škodovácká praktičnost. Je kam dát parkovací lístek, vodu, kafe, telefon, peněženku. Vypadá to jako prkotina, ale když si na to člověk zvykne, už nechce jet autem, kde se musí dělat kompromisy.

Vše je ve srovnání s dalšími elektrickými vozy za přiměřenou cenu, a to je o to zajímavější, když je základem enyaq, který už se za roky výroby povedlo doladit a vylepšit. Věřím proto, že příští rok bude mezi elektromobily tohle jeden z nejúspěšnějších modelů na evropském trhu.