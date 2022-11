Škoda Fabia RS Rally2 slaví úspěch: První závod, první vítězství

Nová generace rallyového závodního speciálu z Mladé Boleslavi se parádně uvedla. Vůz, jehož posádku tvořil norský jezdec Andreas Mikkelsen a spolujezdec Norstein Eriksen,totiž dokončil německou Lausitz-Rallye přesvědčivým vítězstvím.

První zákaznický vůz Škoda FAbia RS Rally 2 zamířil do německého týmu Toksport WT, který obvykle přihlašuje vozy Škoda do FIA Mistrovství světa rally v kategorii WRC2. Nasazení vozu do LAusitz-Rallye, která patří k nejnáročnějším šotolinovým soutěžím ve střední Evropě, pak tým pojal jako takový rozšířený shakedown pro sžití s vozem a jeho lepší nastavení.

Video se připravuje ...

Závod přitom nebyl úplně jednoduchý, jak zmínil úřadující mistr světa v kategorii WRC2 Andreas Mikkelsen, který usedl za volant vozu. Společně se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem však náročnou trať zvládli a dojeli si pro vítězství s náskokem parádních 20 sekund.

„Prožili jsme skvělý den. Škoda Fabia RS Rally2 byla úžasná,“ řekl po oslavě vítězství. „Když jedete rally, je to vždycky jiné než při testování. Během soutěže jsme udělali několik změn a auto díky nim bylo stále lepší a lepší. Je samozřejmě výjimečné vybojovat vůbec první vítězství pro vůz Škoda Fabia RS Rally2,“ pochvaloval si Mikkelsen nový speciál, jak uvádí web Škoda Motorsport.

Závod LAusitz-Rallye, závěrečný podnik European Rally Trophy 2022, se jezdí na obslužných komunikacích bývalých nebo stále aktivních povrchových dolů na hnědé uhlí v blízkosti polských hranic. Už tak náročný závod navíc zkomplikovaly vydatné deště před startem, které přinesly stojaté vody a vytváření hlubokých kolejí v průběhu soutěže.