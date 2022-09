Škoda Fabia RS Rally2 prošla homologací FIA. Kdy se objeví v soutěži?

Zatímco na Bohemia rally se novinka proháněla alespoň mimo soutěžní pořadí, na barumce jenom stála a byla hezká. Důvod byl jednoduchý – bohemka byla pro Škodovku domácí podnik, mladoboleslavští se tak s novinkou chtěli pochlubit stůj co stůj, na barumce se jim pak poškození kusu s výrobním číslem 2 celkem logicky riskovat nechtělo.

Šlo přitom o funkční kousek, jak jsem napsal, s výrobním číslem 2. Žádná maketa, ale opravdu ostrý speciál připravený ke startu. A teď už i s razítkem Mezinárodní automobilové federace! Prvního září konečně proběhla homologace, zdržovala ji mimo jiné výroba sériové fabie. Občas to tak u závoďáků chodí, že musíte nejdřív vyrobit určitý počet sériovek, abyste si mohli zazávodit. Homologace nové Fabia RS Rally2 byla navíc navázána na deset tisíc kousků fabie v základním provedení Active, které se u nás ani neprodává… Každopádně, teď už homologaci krásný speciál má a může začít závodit!

Jenže tady máme další komplikaci. Tušíte správně, nedostatek všeho. Myslel jsem, že největším problémem jsou čipy, Radek Těšínský ze škodováckého motorsportu mě ale vyvedl z omylu. „Chybí prakticky všechno. Respektive, naprosto cokoliv, co vás na autě napadne. Třeba teď nemůžeme sehnat speciální nástřik na karbonové kryty podběhů. A bez něj auto na šotolinu vyrazit nemůže,“ vysvětluje.

Kdy se tedy Fabia RS Rally2 poprvé ukáže na světových, evropských, českých erzetách? Aktuálně závazné datum neexistuje, škodováci jsou kvůli výše popsanému velmi opatrní. A nejen kvůli nedostatku komponent pro novinku, motorsport nemá dodány ještě všechny objednané kousky stávající generace. Tak proč by zahajoval objednávky nástupce… Výběhový model se mimochodem už s počtem vyrobených vozů blíží pětistovce. Pozoruhodný výkon.

Nicméně, v servisní zóně jsme zaslechli velmi neoficiálně něco o Monte Carlu. To by byl bezpochyby stylový začátek soutěžácké kariéry. Tak budeme držet pěsti, aby to vyšlo!

Pokud čekáte na začátek objednávek, měli byste mít našetřeno minimálně něco kolem 210 tisíc eur (zhruba 5,2 milionu, stávající model byl přibližně o dvě stě tisíc levnější). Jenže, tohle je skutečně výchozí cenovka, seznam příplatků je velmi široký. A nejde jenom o komfortní prvky jako třeba lepší sedačky, nejrůznější síťky na soutěžácké vybavení, ale i vysloveně užitné „extras“, například tepelná izolace. Tu FIA nepředepisuje, takže ji Škodovka v základu nedodává, jízda bez ní by ale jistě dvakrát příjemná nebyla… Nebo rychlospojky, které usnadní výměnu nejrůznějších dílů. I za ty se připlácí a zrovna dost tučně.

Na vlastní kůži jsem si pak v otrokovické servisní zóně vyzkoušel jeden z velkých benefitů nové generace – víc pracovního prostoru pro posádku. Opravdu bych takhle na první dobrou řekl, že v novince je víc místa. Rozhodně působí vzdušněji, nepřišel jsem si bezpečnostním rámem tak utiskovaný, i se mi dovnitř snáze lezlo. A zase jednou jsem záviděl, že si někdo hezky zajezdí… Krásný sport!