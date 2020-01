Sony představilo koncept vlastního elektromobilu Vision-S

Když se řekne Sony, většina z nás si nejspíš představí první Walkmany, herní konzole PlayStation, laptopy, televize, mobilní telefony nebo fotoaparáty. Japonská společnost je zkrátka skutečným gigantem na poli technologií, který na veletrhu spotřební elektroniky CES každoročně představuje něco zajímavého.

Letos však společnost představila produkt, který nejspíš nikdo nečekal – koncept svého elektromobilu s názvem Vision-S. Ten přitom zaujme nejen stylovým designem, se kterým by bez problému zapadl mezi prestižní konkurenci, ale také nabídkou sofistikovaných technologií. Včetně autonomního řízení na druhé úrovni.

Sony totiž na vývoji elektromobilu spolupracovalo se společnostmi jako Nvidia, Continental, Bosch, ZF nebo Qualcomm, díky čemuž je Vision-S jednou velkou přehlídkou možností nových technologií v automobilovém průmyslu. Vůz je vybaven třeba 33 senzory, které sledují dění nejen kolem vozu, ale také v jeho interiéru.

Okolí vozu hlídá například LIDAR, několik radarů nebo kamery vybavené CMOS snímačem, který zřejmě dodalo samo Sony. Vůz by tak měl být schopen bezpečně detekovat a rozeznávat lidi i předměty okolo vozidla. Dění uvnitř vozu pak sledují senzory včetně snímače ToF, které umí detekovat lidi i předměty.

Samotný interiér přitom působí jednoduše, ale moderně. Stačí se podívat na palubní desku, která je složena z šesti displejů. Dva krajní slouží jako zpětná zrcátku, před řidičem je plně digitální štít, uprostřed obrazovka infotainmentu a vlastní displej má i spolujezdec. Menší displej, zřejmě určený k ovládání ventilace, je pak umístěn i v přední části středového tunelu.

Zadní cestující, pro které jsou připraveny dvě komfortně vyhlížející oddělené sedačky, mají k dispozici každý vlastní displej v opěráku předních sedadel, menší displej pro nastavení ventilace a masivní středovou loketní opěrku. Díky kombinaci světlého čalounění a prosklené střechy navíc celý interiér působí elegantně a vzdušně.

Zajímavostí je také nový audio systém s označením 360 Reality Audio, který by měl být schopen nabídnout nadstandardně kvalitní 360 stupňové pokrytí zvukem pro celou posádku. Toho chce Sony docílit například i umístěním reproduktorů do horní části opěráků všech sedadel.

Přesné technické parametry vozu bohužel neznáme, o pohon se však stará dvojice elektromotorů o výkonu 200 kW, která zajistí akceleraci z 0 na 100 km/h během 4.8 sekundy a maximální rychlost až 239 km/h. O velikosti baterie a dojezdu na jedno nabití však zatím nepadla zmínka.

Základem vozu se stala nová elektrická platforma, na jejímž vývoji mělo Sony spolupracovat se společností Magna Steyr. V jejích závodech se přitom vyrábí vozy jako Toyota Supra, BMW Z4, Mercedes třídy G, Jaguar E-Pace nebo elektrický Jaguar I-Pace.

Sony Vision-S tak představuje rozhodně působivý koncept, který by mohl nabídnout řadu zajímavých vlastností a technologií. Společnost však zatím nezmínila, zda existuje alespoň šance, že by se z prototypu stal produkční model. Do produkce by se však mohly dostat alespoň některé z jeho technologií.