Také Suzuki chystá svoji X6. Nové SUV kupé naznačí koncept Futuro-e

Kategorie sportovně laděných SUV, tzv. SUV kupé, je v posledních letech stále populárnější, a tak takový vůz vedle luxusních značek začaly v různých koutech světa nabízet také třeba Renault (model Arkana) a Škoda (Kamiq GT, Kodiaq GT). Nyní něco takového chystá také Suzuki.

Automobil připravuje jeho indická divize Maruti Suzuki, která novinku poprvé naznačí konceptem Futuro-e, chystaném pro únorový autosalon Auto Expo 2020 v Novém Dillí. Právě s ohledem na indický původ není vůbec jisté, zda Suzuki Futuro-e někdy uvidíme také v Evropě.

Vůz se každopádně zatím představuje pomocí prvního snímku naznačujícího jeho šviháckou siluetu. „S Futuro-e se odkláníme od konvenčního jazykového designu. Je to naše snaha experimentovat a přinést zákazníkovi zcela novou nabídku,“ říká Raman C V, senior výkonný ředitel v indické automobilce Maruti Suzuki.

Raman C V dodává, že auto je kombinací technologie a designu, která reprezentuje vzhled, jehož se od značky můžeme v budoucnu dočkat. I to naznačuje, že Maruti Suzuki skutečně SUV kupé usilovně zvažuje. Jestliže však koncept bude podle všeho elektřinou poháněný, sériová verze by se měla dočkat spalovacích motorů, byť by elektromobil mohl nabídku také doplnit. Ano, také v Indii už se začíná počítat nad elektrickým pohonem.

V případě indické nabídky Maruti Suzuki by sériové provedení Futuro-e bylo třetím SUV v prodeji. V Indii firma prodává model S-Cross a malé SUV Vitara Brezza, které doplňuje ještě krabicovitý crossover S.Presso.

Automobil by se navíc v Indii mohl prodávat také se znaky Toyoty. Obě automobilky podepsaly dohodu o sdílení techniky, výsledkem čehož je třeba Toyota Glanza, alias přeznačkované Suzuki Baleno.