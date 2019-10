Suzuki Jimny – Velké emoce v malém balení

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

No nové Suzuki Jimny jsem se těšil již od chvíle, kdy se na internetu objevily první špionážní snímky z Japonska. Malé hranaté autíčko si mě naprosto získalo a už na první pohled bylo jasné, že pokud Suzuki nepodcení nějaký ten technický detail, tak bude v terénu opět excelentní. Během týdenního soužití jsem ale zjistil, že Jimny není skvělý jen v terénu. Hodně ale záleží na tom, co od něj budete očekávat.

Hrdý na svou minulost

Již krátce po premiéře si nové Suzuki Jimny získalo přezdívku „Baby G“ a mnoho úpravců se pustilo do výroby bodykitů, které malé Suzuki přeměnily na poněkud sražený Mercedes-Benz třídy G. A pravdou je, že jim to ani nedalo moc práce. Znalí fanoušci značky Suzuki ale místo podobnosti s třídou G vidí spíše odkaz na design prvních generací modelu Jimny. Malý offroad se světu poprvé představil již v roce 1970, kdy automobilka Suzuki převzala projekt malého offroadu ON360 od společnosti HopeStar. Ta přitom využívala techniku především od Mitsubishi, které ale projektem pohrdlo.

První Jimny, ještě pod označením LJ10, tak po přechodu pod křídla Suzuki prošel několika drobnými změnami. Suzuki například uložilo pod kapotu svůj vlastní motor a přesunulo rezervu z exteriéru do interiéru. Počet míst tak sice klesl na tři, díky délce pod 3 metry a motoru do 360cc se však LJ10 zařadil do skupiny daňově zvýhodněných kei-car, mezi kterými byl prvním vozem s pohonem všech kol.

Už v té době měl Jimny celkem hranaté tvary s kulatými světlomety a blinkry, maska však měla horizontální žebrování. To se změnilo v květnu 1972, kdy automobilka představila modernizovaný model LJ20. Ten už dostal i vertikální žebrování masky chladiče, na které později odkazovalo ještě několik generací / modelů Jimny.

Důrazu Suzuki na retro design malého offroadu se přitom nelze nikterak divit. Ostatně byly to právě nezdolné terénní vlastnosti malého Jimny, které pomohly japonské značce vydrápat se do světla reflektorů automobilového průmyslu. A když píšu vydrápat se, myslím to doslova a do písmene. I přes svůj mnohdy roztomilý vzhled je totiž Jimny stále pravověrným pracantem, kde funkce často převládá nad formou. A platí to i pro čtvrtou generaci.

Design podle pravítka

Podstatou designu nového Jimny jsou zkrátka hrany, které rozbíjejí snad jen podběhy, kola a přední maska s kulatými světly. Člověk má trochu pocit, jako by si všichni designéři v Hamamacu zapomněli kružítka a rozhodli se nakreslit auto jen pomocí pravítek a obkreslené pětikoruny. A světe div se, ono to funguje. A vlastně to funguje tak dobře, že malý Jimny dokonale pobláznil svět. A není se čemu divit, vždyť je to vlastně dokonalý hybrid. Nikoliv však ve smyslu pohonných jednotek, ale díky kombinaci retro designu, roztomilosti a špetky moderních technologií.

Jenže pod roztomilými křivkami se stále ukrývá pravověrný offroad se všemi ctnostmi i nedostatky. A tak zatímco v terénu oceníte jeho konstrukci s úzkou karoserií posazenou na rámu, pevné nápravy, spartánskost interiéru, nízkou hmotnost i relativně jednoduchý atmosférický čtyřválec s výkonem 75 kW, ve městě a na běžných silnicích vás ty samé vlastnosti mohou potrápit. Na silnici i v terénu ale každý ocení krátké převisy karoserie, skvělý výhled do všech směrů nebo vynikající manévrovatelnost. Při poloměru otáčení 4,9 metru a s celkovou šířkou 1720 mm se zkrátka otočíte na pětníku a projedete jak v lese, tak i v hustém městském provozu.

Vzhůru do osmdesátek

Jimny však není retro jen navenek, ale i uvnitř. Jakmile naskočíte do uzounké kabiny, která se při každém prudším pohybu lehce zhoupne, čeká na vás další dávka nostalgie. Tentokrát ale v duchu let osmdesátých. Multifunkční volant, digitální automatická klimatizace a infotainment se 7palcovým dotykovým displejem, který podporuje Android Auto i Apple Car Play, působí dojmem, že sem snad ani nepatří.

Stačí se jen podívat na hranatý přístrojový štít se zdůrazněnými šrouby v rozích a dvojicí kulatých budíků s oranžovými číselníky. Vždyť stejné rozhraní nabídl i Jimny druhé generace, představený v první polovině osmdesátých let, pro české motoristy známý jako Samurai. Suzuki celý koncept převzalo a dopřálo mu pořádný facelift, který obnášel i integraci jednoduchého palubního počítače s černobílým displejem. Ten se dá ovládat jak pomocí tlačítka na volantu, tak tradičně pomocí tyčinky pod budíky. Jenže i když se mi tohle řešení líbí, má jednu drobnou slabinu. Jelikož nad budíky chybí jakýkoliv štít, může vám na ně celkem jednoduše zasvítit sluníčko, které je učiní téměř nečitelnými

Retro, ale praktické

Ovšem zatímco některé automobilky u svých retro-inspirovaných modelů sází hlavně na líbivost, nový Jimny vznikal stále jako pracant a tak se neopomněla ani praktičnost. Většina tlačítek je totiž dost velkých na to, aby se s nimi dalo manipulovat klidně i v rukavicích. A to platí především pro dolní část přístrojové desky, kde je umístěno ovládání ventilace, stahování oken, aktivace asistentu pro sjíždění svahů a deaktivace stabilizačního systému. Příliš citu ale nevyžaduje ani manipulace s pákou přiřazující pohon všech kol a redukci AllGrip Pro. Kousek za ní jsou pak nenápadně umístěna tlačítka pro výhřev sedaček, který má příjemně rychlý nástup.

Když mi navíc v Suzuki podávali klíčky od malého Jimny, na chvíli jsem se zarazil. Vždyť stejný design měly i klíčky od Swifta minulé generace nebo SX4. Jak ale říká staré moudro: kde nic není, tam se nemá co rozbít. A i když bylo vytahování klíčku z kapsy v době bezklíčového odemykání trochu nezvykem, umocňovalo to celou tu retro atmosféru spojenou s řízením.

Na dosah (bolavé) ruky

Interiér Jimny je jednoduchý, ale sympatický. Nepřipadá vám prázdný, ale ani zbytečně přehlcený. A pokud máte rádi retro, nelpíte na měkčených plastech a preferujete praktičnost nad estetičností, je celkem snadné si ho zamilovat. Jenže každá mince má dvě strany. Je třeba fajn, že i do kapsy u dveří spolujezdce můžete dosáhnout s takovou lehkostí, že ani neztratíte výhled na silnici. Jenže kapsy tu jsou tak malé, že se vám do nich vejde zhruba tak tatranka a peněženka před výplatou.

Podobné je to s malou odkládací schránkou na telefon pod palubní deskou, která ale nepočítá s mamutími chytrými telefony dnešní doby. Dvojici kelímků s kávou či dvojici půllitrových PET lahví sice můžete uložit do držáků za ruční brzdu, jenže větší lahve budete muset mít rozházené po interiéru. Odkládací prostory jsou zkrátka slabou stránkou Jimnyho, jenže při jeho celkových rozměrech pohodlně dosáhnete i na věci pohozené na druhé straně zadní lavice.

Trochu víc mě ale zamrzelo třeba tvrdé madlo ve dveřích. Pokud si na něj totiž za jízdy odložíte ruku (při tloušťce dveří ji zkrátka jinam nedáte), je celkem jisté, že vás za chvíli začne tlačit. Trošku podivné je pak i ovládání předních sedadel, respektive ovládání posuvu pro možnost nastupování dozadu.

Jejich odsunutí probíhá jednoduše – sklopíte opěrák a poté odsunete sedadlo směrem dopředu. Jakmile se dvojice cestujících nasouká na zadní sedadla, posunete přední sedačku směrem dozadu a zvednutím opěradla ji opět zafixujete. Jinak řečeno – zapomeňte, že byste si v autě nastavili oblíbenou polohu sedadla a poté se k ní automaticky vrátili. Po každém pouštění cestujících dozadu si budete muset sedačku nastavit znovu. Jak řidič, tak spolujezdec.

Poněkud nešťastné je pak i řešení vystupování ze zadních sedadel. Pokud totiž pasažéry nikdo nepustí, musí si všimnout malého „pedálu,“ který vyčnívá na pravé straně sedačky spolujezdce. Po jeho sešlápnutí se odjistí opěrák a sedačku je možné odsunout. Podobné umístění pojistky je však celkem nezvyklé a osobně jsem si ho všiml vlastně jen náhodou.

Pasažéři nebo náklad

Jakmile si ale na tento koncept zvyknete, je nastupování i vystupování celkem bezproblémové. A problém není ani nedostatek místa. Při svých 183 centimetrech jsem si sám za sebe sedl celkem pohodlně, ovšem pokud s cestujícími vzadu vyrazíte do terénu, sundejte raději nohu z plynu. Vzadu se totiž sedí přímo mezi podběhy, tedy nad tuhou nápravou, což by mohlo posádce vzadu zajistit celkem slušné letecké zážitky.

Co se týče pozice za volantem, je situace dost individuální. Volant je nastavitelný pouze výškově a to v poměrně omezeném rozsahu. Osobně jsem si ale ideální pozici našel celkem snadno a rychle. A pokud by mi nevadilo tvrdé madlo dveří, pravděpodobně bych si ani neměl nač stěžovat. Ostatně Jimny je skvělým vozem i k cestám na rande. Díky jeho nepříliš širokému interiéru k sobě máte se spolujezdkyní příjemně blízko a při řazení pětky vám může ruka z řadicí páky, dlouhé jak týden před výplatou, sklouznout raz dva.

Zavazadlový prostor nového Jimny je pak trochu kouzelný pojem. Pokud totiž zatoužíte po místě pro čtyři cestující, vypaří se jak Peroutkův článek ze stránky vlevo dole a zbudou po něm jen dvě malé kapsy vpravo i vlevo dole v podlaze. Pokud ale zadní sedačky složíte, získáte celkem solidní plácek pro složení kdejakého nákladu. Zadní strany opěráků, dělených v poměru 50:50, jsou navíc opatřeny plastovým povrchem, který by měl zabránit jejich poškození. To byl sice úmysl šlechetný, přesto se ne zcela úplně vydařil.

Povrch je sice odolný a půjde snadno omýt, bohužel je ale také dost kluzký a náklad vám bude vzadu neustále cestovat. Řešením by mohla být alespoň nějaká síťka, kterou by se dal náklad zafixovat, jenže kotvící body jsou bohužel položkou z katalogu příplatkové výbavy.

Pokud už do něj ale zákazník s touhou po převozu objemnějších nákladů zalistuje, nabízí se jako snadnější řešení spíše gumová vana do celého úložného prostoru, která sice znemožní cestovat ve čtyřech, ale lesníkům i myslivcům usnadní život. A když už jsme nakousli katalog příplatkové výbavy, rovnou bych doporučil připlatit si i za ochranné plechy diferenciálů, které se při cestách do terénu rozhodně vyplatí.

Bohatě vybaven

A když jsme načali příplatkovou výbavu, sluší se zmínit i tu standardní. A ten seznam je skutečně dlouhý. Již v základu totiž nový Jimny nabídne například nouzové brzdění, varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu, asistent rozjezdu do kopce i sjíždění svahů nebo systém rozpoznávání dopravních značek. Zadní sedačky s nastavitelnými opěradly jsou navíc vybaveny systémem ISOFIX a s výbavou Elegance získáte i kůží obšívaný volant nebo skvěle svítící světlomety s LED projektorem.