Spolek nevidomých řidičů chce pořídit caterham. Peníze sbírá crowdfundingem

Řízení auta je běžně vyhrazeno lidem, kteří na to mají dost dobrý zrak. Přesto v Česku existuje spolek řidičů, kteří jsou nevidomí. Není v tom žádný háček, je to přesně tak, jak to zní. A právě tento spolek nyní chce získat peníze na pořízení vlastního Caterhamu Super Seven.

Iniciátorem nejen projektu s pořízením caterhamu, ale celého spolku Nevidomí za volantem je Petr Haluška, přezdívaný Slepý bandita. Je velký nadšenec do všeho, co má motor a aspoň čtyři kola, nebo třeba pásy. Má za sebou zkušenost za volantem rallycrossové Škody Felicia, organizoval událost v Panenském Týnci, kde skutečné auto řídil nejen on, ale i řada dalších nevidomých. To vše s instruktorem na sedačce spolujezdce, který řidiči říká, jak a kam má zatočit.

Spolek začal pohyblivým simulátorem, aby si nevidomí a slabozrací mohli vyzkoušet, co zažívá řidič skutečného auta. Dalším krokem je právě to skutečné auto v podobě onoho caterhamu. Jenže protože taková „hračka“ je pochopitelně dost drahá, je třeba crowdfundingu, aby se její nákup mohl uskutečnit.

Kvůli němu u firmy Zigilab vznikl 3D tištěný model žlutého caterhamu s podobiznou Petra za volantem, který si ti, co chtějí projektu pomoci, mohou pořídit. Pětadvaceticentimetrový model je vyroben z největší části z polylaktidu, jen některé detaily jsou z UV resinu, a váží zhruba půl kila. Z jeho ceny jde polovina na výrobní náklady a druhá polovina na podporu spolku Nevidomí za volantem.