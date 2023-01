SsangYong čeká přejmenování, nový vlastník chce zdůraznit změnu

S automobilkou SsangYong, které se nyní v Česku poměrně daří, to v uplynulých měsících nevypadalo zrovna růžově. Automobilka dlouho a komplikovaně hledala nového vlastníka, než nakonec skončila ve vlastnictví společnosti KG Group. Ta sice automobilku zachránila, plánuje s ní ale jednu poměrně zásadní změnu.

Už delší dobu se totiž proslýchalo, že by mohlo dojít ke změně názvu, což podle australských kolegů z CarExpert nyní potvrdil Kwak Jae-sun, předseda společnosti KG Group, pod kterou nyní automobilka spadá. Původní jméno SsangYong má nahradit jméno KG Mobility, nové modely pak budou opouštět továrnu s logem KG.

Video se připravuje ...

„Rozhodli jsme se pro nový název, abychom plně využili sílu společnost SsangYong Motor,“ měl uvést Kwak na akci pořádané Korejskou asociací automobilových novinářů (Korea Automobile Journalist Association). „Pod jménem SsangYong má společnost příznivce, ale také bolestivou image. Nové vozy budou představeny jako KG, ale historie výroby automobilů se nikdy nezmění a bude mít stejné podmínky,“ citují australští kolegové předsedu KG Group.

„Prostřednictvím firemního průzkumu společnost zjistila, že mezi zaměstnanci panuje shoda na změně značky a nyní usilujeme o nový název společnosti v souladu s trendem elektrifikace,“ měl uvést zástupce společnosti SsangYong Motor.

Nebude to přitom poprvé, co automobilka SsangYong mění jméno. Založena byla v roce 1954 pod názvem Ha Dong-Hwan Motor, po sloučení s Dongbang Motor Co se přejmenovala na Ha Dong-hwan Motor Co a posléze změnila název na Dong-A Motor.

V roce 1986 převzala automobilku skupina SsangYong, která jí dala dnešní jméno. Mezi lety 1997 až 2000 vlastnila kontrolní podíl značky SsangYong automobilka Daewoo, která některé modely prodávala pod svým označením. Zvěsti o změně jména se však objevovaly i v nedávné minulosti, kdy značku vlastnila společnost Mahindra.

Video se připravuje ...

Australští kolegové připomínají článek Business standard z roku 2014, kde měl Yoo-il Lee, tehdejší prezident SsangYong Motor, uvést: „Naše image v Korei je spíše negativní. Na mnoha mezinárodních trzích se také zákazníkům naše jméno špatně vyslovuje a někteří mají mylnou představu, že jsme čínská značka.“ Už v té době tak značka zvažovala změnu jména.

Změna názvu se nyní zdá být téměř jistá, jak ovšem dodávají australští kolegové, podle článku korejského magazínu Pulse News musí být změna schválena ještě akcionáři, k čemuž by mělo dojít v dubnu.