Startují superbiky v Mostě: Upravená trať se líbí, Češi se těší

Závody MS se na mosteckém autodromu konají druhým rokem. Vloni se jel první ročník poté, co organizátoři podepsali s promotérem šampionátu pětiletou smlouvu. Před letošními závody na trati upravili asfalt a bezpečnostní štěrkovými zónami, pro které existuje označení kačírek.

Jezdcům se trať líbí

Úpravy na trati kvitovali jezdci. „Přesně po tom jsme v minulém roce volali. Organizátoři udělali hodně práce a už se těším, až si v Mostě zazávodím,“ řekl italský závodník Michael Ruben Rinaldi. K větší atraktivitě by mohlo přispět i proměnlivé počasí, zřejmě v sobotu. Tovární jezdec Kawasaki Adam Lowes na toto téma dodal: Pro závodníka je dobré, když je sucho nebo mokro, ale má jasno. Pro diváky je zase zajímavé, když se to míchá. Doufám, že bude v pátek sucho, abychom si mohli na novém asfaltu odjet co nejvíce kilometrů a vše správně připravit,“ řekl britský závodník.

První závod se pojede v sobotu, o den později se uskuteční sprint a druhý závod. Pro vítěze jsou připravené dvě různé trofeje z českého skla. „Jedna trofej symbolizuje řídítka a u druhé jsou nahoře zase dvě kola jako od motorky. Věřím, že vítěze potěší,“ řekl Josef Zajíček, předseda představenstva Autodrom Most.

Neztrácet na vítěze

Hlavním českým jménem bude Oliver König, který vloni skončil v závodě kategorie Supersport 300 třetí. Letos už pravidelně jezdí šampionát superbiků v týmu Orelac Racing VerdNatura, přičemž byl na motocyklu Kawasaki nejlépe sedmnáctý v Portugalsku. V ambicích je opatrný. „Je to jediná trať ze šampionátu, na které jsem jezdil s litrovou motorkou,“ prohlásil český jezdec. I když se během roku pohybuje na zadních příčkách, před domácím publikem se hodlá nahecovat. „Je těžké specifikovat, na jaké místo budu mít. Pokud budu mít v cíli ztrátu na vítěze pod minutu, budu vědět, že se jedná o dobrý progres,“ dodal König.

V posledním závodě v Anglii dokázal ke konci zrychlovat a zajíždět své nejrychlejší časy. A to navíc několik týdnů po zlomení klíční kosti v tréninku. „Ano, většina si vždycky všimne toho, že jsem poslední. Ale například několikrát se stalo, že soupeř, kterého jsem předjel, tak v závodě pak nakonec odstoupil,“ upozornil König, který jako první jezdec v historii přestoupil z šampionátu Supersport 300 do litrových superbiků a je nejmladším jezdcem šampionátu.

S českým závodníkem jsou po polovině sezony spokojení také ve španělském týmu Orelac Racing. „Pochvalují si na něm, že nedělá chyby a postupně zrychluje. Samozřejmě, žádný tým nechce, aby se pohyboval vzadu. Ale oni si moc dobře uvědomují, s jakou konkurencí a tlakem se musí Oliver vypořádat,“ dodal Miloš Čihák, jezdcův manažer a CEO Movisio Racing. „Zatím mu chybí zkušenosti, musí si to však odjezdit. On ví moc dobře, kde ztrácí oproti ostatním. Také bychom potřebovali, aby měl rychlý začátek. Proto máme nápad, který zkusíme aplikovat v Mostě.“

Na mosteckém okruhu má König naježděno mnoho kol. Navíc v minulém roce zde vybojoval v nejslabší kubatuře třetí místo. „Vyjedu do tréninku a vím, kde mám brzdit. Na ostatních tratích se vždycky v superbicích hledám a musím brzdné body na nejsilnější motorce hledat sám. To v Mostě takovým slepcem nebudu,“ dodal s úsměvem König.

Diváci mohou všude

V doprovodné kategorii supersportů bude zase z českých jmen nadějí Ondřej Vostatek. Ten se v letošním šampionátu umístil dvakrát na 10. místě. „Jsem spokojený. Plním očekávání, která jsme si dali. Z 12 nebo 13 závodů znám tak tři okruhy. V Mostě mám přehled a vím, kudy to vede, ale není snadné udělat dobrý výsledek. Bude to o tom dobře nastavit motorku a od toho se odrazit," řekl Vostatek.

Zatímco Königa doplní v superbikách na divokou kartu Michal Prášek, s Vostatkem pojede v kategorii Supersport díky stejné možnosti Patrik Homola. Ve třídě Supersport 300 se ukážou Petr Svoboda a Filip Feigl.

Jak již bylo řečeno, superbiky se v Mostě objeví podruhé. Organizátoři umožní fanouškům přístup do paddocku a zázemí. „Minulý rok jsme měli na přípravu několik měsíců, ale nyní byl k dispozici celý rok. Jsme připravení po technické i personální stránce," řekl Josef Zajíček. Prodáno je zatím v předprodeji kolem 10 000 lístků. Diváci budou mít vedle doprovodného programu i přístup do paddocku k závodníkům a týmům. „Minule jsme to museli kvůli covidu omezit. Letos už taková opatření neplatí a diváci tak mohou přijít až do paddocku a depa. Fanoušek uvidí kompletní cirkus, který zavítá k nám do Mostu," dodal Zajíček.

Program v Mostě odstartují páteční tréninky. Sobotní závod je na programu od 14 hodin. V neděli se od 11:00 pojede sprint a druhý závod začne v opět v 14:00.

Průběžné pořadí (po 5 z 13 závodů)

WSBK: 1. Bautista (Šp./Ducati) 246; 2. Rea (Brit./Kawasaki) 229; 3. Razgatlioglu (Tur./Yamaha) 203; 4. Locatelli (It./Yamaha) 124; 5. Rinaldi (It./Ducati) 119; 6. Lecuona (Šp./Honda) 116. Bodovalo 25 jezdců.

WorldSSP: 1. Aergeter (Švýc./Yamaha) 245; 2. Baldassarri (It./Yamaha) 181; 3. Bulega (It./Ducati) 120; … 23. Vostatek (ČR/Yamaha) 12. Bodovalo 31 jezdců.

WorldSSP300: 1. Diaz (Šp./Yamaha) 125; 2. Garcia (Šp./Yamaha) 105; 3. Di Sora (It./Kawasaki) 101; … 19. Svoboda (ČR/Kawasaki) 10. Bodovalo 28 jezdců.