Motocyklová VC Německa 2022: Po Bagnaiově pádu neměl Fabio Quartararo konkurenci

Na německém Sachsenringu prroběhl desátý závod letošního MS silničních motorek. Sezóna klasického jednostopého světového šampionátu je přesně v polovině, pokud už žádný další podnik nevypadne. Okruh ležící západně od Saské Kamenice (Chemnitzu) je nejen nejkratším v kalendáři, ale i jedním z nejpomalejších, zatáčky jsou zde vesměs úzké a následují jedna za druhou. Nároční trať patří k těm techničtějším, ale tolik se nebrzdí. Nesmí se zde testovat a závodů se na Sachsenringu pořádá v sezóně obecně málo kvůli hluku. Za celý víkend přišlo 230 000 diváků, v neděli pak 95 tisíc.

MotoGP

Warm upy byly pro letošní sezónu zkráceny. Zatímco obě menší kubatury čeká vždy v neděli ráno desetiminutovka, v královské trvá zahřívací trénink dvojnásobek, tedy dvacet minut. Johann Zarco si „ustlal“, naštěstí bez újmy na zdraví. Nejrychleji si počínal „Martinator“ Jorge Martín (1:21,2 min).

Johann Zarco před startem řekl: „Pokusím se porazit Fabia Quartarara a dám do toho všechno.“ Závod MotoGP byl vypsán na celých 30 kol. Podle Michelinu měla většina jezdců obuté tvrdé gumy vpřed i vzadu, ale oproti jiným Velkým cenám byla směs měkčí. Bastianini obul medium dopředu. Quartararo a někteří další dozadu. „Tvrdou směsí jsem si nebyl vůbec jistý, moc klouzala,“ řekl loňský šampion, který televizním divákům poskytoval celý víkend záběry z kamery na svém levém rameni.

Jack Miller vyfasoval za sobotní pád pod žlutými vlajkami dlouhé kolo. Zarco taktak ustál kopanec v první zatáčce. Yamaha obhájce titulu od startu vystřelila, ale Francesco Bagnaia nechtěl zůstat pozadu. Na chvilku se ocitl v čele... Zarco se nacpal pod Aleixe Espargara a jel třetí. Ve čtvrtém kole upadl Bagnaia a jen rozhazoval rukama. Podklouzlo mu zadní kolo a šel ven i s motorkou. Může zapomenout na letošní titul? Na stejném místě upadl také Joan Mir, ale bez kontaktu s „Peccem“. Vzápětí se ocitl na zemi i Darryn Binder.

Quartararovi tak ubyl největší soupeř v boji o triumf, na čtvrté místo se Bagnaiovým výpadkem posunul... Maverick Viñales. Aprilie RS-GP tak jely třetí a čtvrtá, za nimi Fabio di Giannantonio. Álex Márquez zmizel v boxech a „Taka“ Nakagami se v 7. kole válel v kačírku. Viñales měl vzadu obutu střední směs. „Diggia“ si musel dávat pozor na Millera, který ho pokořil.

Aprilia otestovala v Barceloně novou kapotáž s drobnými výstupky a evidentně fungovala i v Německu. Jenže Australan se na její stroje přilepil. V 19. okruhu udělal Viñales chybu a „Jackass“ neměl problém se přes něj dostat. Španěl dostal smyk, aprilka mu nedržela, propadal se pořadím a nakonec zastavil v boxech. Prasklo mu zadní pérování, které se vytrhlo z kyvky. Neuvěřitelná smůla...

Pol Espargaró toho měl s naraženými žebry plné zuby a ve vedru se mu špatně dýchalo. Nebylo divu, že ve 23. kole zajel k mechanikům a vzdal. Před Millerem se však musel třást i Aleix Espargaró, zatímco di Giannantonio se propadal. Na fantastickém pátém místě kroužil bratr Valentina Rossiho Luca Marini a přibližoval se k Jackovi, protože ten se pokoušel dostat Aleixe pod tlak, ale vždy při předjetí probrzdil.

Jenže nakonec mu velkou chybou Espargaró třetí místo prakticky daroval. Šéf Aprilie Racing Massimo Rivola jen kroutil hlavou, ale to se prostě stává. Nenápadný Zarco si na svého francouzského soupeře brousil před startem zuby, ale Quartararo byl na Sachsenringu bezchybný. Miller zachránil čest tovární Ducati po Bagnaiově pádu. Aleix Espargaró se na stupně vítězů zase nepodíval, Marini byl s pátým místem určitě hodně spokojený...

Fabio Quartararo hodil fanouškům botu, mimochodem vyhrál vůbec poprvé na okruhu, který se jezdí proti směru hodinových ručiček. Jack Miller si čestné kolo prodloužil notně a jiný divák od něj dostal rukavici, Zařízení pro nastavení přední světlé výšky měl sice namontované, ale nepoužil ho. „Nepovedl se mi start, neměl jsem přilnavost. Při long lapu jsem málem upadl. Aleix byl neskutečně dobrý na brzdách, pak udělal chybu. V ´vodu závodu ji neudělal Pecco, je mi ho líto a doufám, že v dalších kláních se mu bude dařit.“ Evidentně vyřízený Johann Zarco: „Jsem spokojený, ale hodně unavený. Fabia jsem se snažil dojet, ale nepovedlo se mi to. Poslední kola byla naprosto katastrofická, pneumatiky neměly ke konci vůbec žádný grip.“A vítězný „El Diablo“? „Během víkendu jsem byl nachlazený. Gumy degradovaly mnohem rychleji, než jsme očekávali.“ Triumf věnoval tatínkovi ke Dni otců.

Zarco ještě poskytl pozávodní rozhovor Karlu Abrahamovi: „Podmínky byly opravdu těžké. Klíčem k úspěchu byl dobrý start. Fabia jsem se snažil držet zuby nehty, co to šlo, ale ujel mi. Pak jsem se soustředil na udržení druhého místa před Aleixem, když jsem se mu vzdálil na pět sekund, dostal jsem se do klidu. V půlce závodu mi začala klouzat zadní pneumatika a poslední tři kola mi připadala jako noční můra.“

Jack Miller bývalému českému závodníkovi MotoGP řekl: „Závody v Thajsku a Malajsii byly oproti dnešku naprostý odvar. Před Aleixe jsem měl problém se dostat, ale po jeho chybě už jsem chytil tempo na to, aby mě nedohnal.“ Fabio Quartararo je psychicky určitě na jiné úrovni než loni: „Cítil jsem se mnohem lépe než včera a celých třicet kol jsem udržel Zarca bez problémů za sebou.“

Moto2

Dopolednímu warm upu kraloval Albert Arenas (1:24,4 min). První zatáčka se stala pastí pro více jezdců, trochu off-roadingu na silniční motorce předvedl divákům třeba Tony Arbolino.

Závod Moto2 byl vypsán na 28 kol, všechny sužovalo tropické vedro. Jako raketa vyrazil domácí Marcel Schrötter, sklonil se jen před Samem Lowesem, kterého tentokrát nepodpořil v boxu bratr Alex, vynikající superbiker. První dvojice se velmi rychle oddělila. Zdá se, že se konečně chytil i Arenas, který vedl další skupinku s Augustem Fernándezem a Pedrem Acostou. Augusto na něj vyzrál a záhy si poradil i s německým jezdcem a pak mu nechal vedoucí Brit mezeru.

V pátém kole spadl letos neslaný nemastný Jorge Navarro. Naopak při chuti byl loňský šampion Moto3 Acosta, který si poradil s Arenasem a Schrötterem, kterému se zavlnilo zadní kolo. Marcel zatím nemá místo a přemýšlí o superbikovém MS, jeho tým Intact GP jedná s Lukasem Tulovicem.

Augusto Fernández ujížděl všem včetně Lowese, na kterého dotíral Acosta. Lorenzo dalla Porta a Simone Corsi skončili v boxech, Niccolò Antonelli spadl. V 17. kole dostal britský exmistr světa supersportů drobný highsider ve vlásence Omega, čehož Acosta pochopitelně využil. Filip Salač se v závodě pohyboval na hranici bodované patnáctky, pak ztratil a nakonec zastavil v boxech. Bohužel ho bolela záda natolik, že nemohl pokračovat. „V první zatáčce po startu jsem dostal highsider a po něm mě v pravé části zad píchalo tak neuvěřitelně, že jsem prostě musel vzdát.“

Arenas propadl za Fermína Aldeguera. V 21. okruhu havaroval Keminth Kubo a traťoví maršálové zvedali jeho motorku z kačírku. Vzápětí jej napodobil v první zatáčce Celestino Vietti. Lídr seriálu na tom nebyl na Sachsenringu vůbec dobře, do té doby jezdil až za první desítkou, dokonce se propadl k hranici bodů. Lowesovi držely pneumatiky a byl velmi agresivní, ale Acosta se nenechal zviklat. Najednou se přitáhli Schrötter a Aldeguer. Marcel chtěl na bednu!

O vítězi nebylo pochyb, Augusto Fernández většině závodu dominoval a soupeřům se vzdálil. Tým Akiho Aja slavil double, Pedro Acosta vyšel z bitvy o stříbro vítězně, i když se s Lowesem dokonce i dotkli. Marc van der Straten ale může být rovněž spokojený. Na devětadvacetiletého Němce zbyla nepopulární čtvrtá příčka, domácí publikum mu pochopitelně sportovně aplaudovalo a zamávalo. Měl toho plné zuby, po závodě klečel v kačírku. Ai Ogura skončil až osmý, moc se mu nevedlo, ale ztrátu v celkovém pořadí na Viettiho stáhl. Aldeguer dostal ještě třívteřinovou penalizaci, protože si nestihl odbýt trest dlouhého kola. O své páté místo ovšem nepřišel.

Sam Lowes konečně poprvé od Kataru vystoupil na pódium: „Spoustu závodů jsem letos nedokončil. Pole position a bedna jsou super. Hlavně proto, že mi přední kolo mi neustále klouzalo, ale o druhé místo jsem se popral. V předposlední zatáčce jsme s Pedrem měli drobný kontakt, ale naštěstí ho ustáli.“ Acosta: „Už před závodem jsem věděl, že to bude v tomhle vedru náročné. Postupně nabírám s motodvojkou zkušenosti, ano, konečně to zase klaplo!“ Vítězný Augusto Fernández: „Byl to neuvěřitelný závod. Povedlo se mi najít správnou rychlost. Celý víkend tým pracoval na nastavení motorky. Tohle ještě není konec, chci, abych se dostal mnohem dál!“ Může začít přemýšlet o titulu...

Moto3

Teprve sedmnáctiletý Izan Guevara má stabilně skvělou formu a dokázal to i v neděli ráno při zahřívacím tréninku (1:26,7 min). Nikdo na něj neměl, je momentálně nejrychlejším jezdcem v poli. Přitom v MS debutoval juniorský šampion FIM CEV Moto3 2020 teprve loni, má za sebou 27 závodů, ale také tři výhry, z toho dvě letošní.

Týmový šéf Jorge „Aspar“ Martínez před startem na gridu Karlu Abrahámovi řekl: „Naši jezdci jsou rozdílní. U Garcíi jsme měli během víkendu problém s tvrdými brzdami. Sergio umí bojovat v chumlu, zatímco Izan s tím má ještě trochu problémy. Sezóna je dlouhá, potřebujeme sbírat body, to se nám zatím daří velmi dobře, ale může se to změnit...“ Přezdívku „Aspar“ (kolibřík) dostal čtyřnásobný šampion planety nízkých kubatur (80 a 125) díky své drobné postavě, v době aktivní kariéry (1982-1997) nevážil většinou ani padesát kilo!

27 kol, respektive 99 km. To byla porce, která jezdce Moto3 čekala. Závod začal hromadným pádem v první zatáčce. Přemotivovaný Carlos Tatay (pro tým Florinana Prüstela je Sachsenring doslova domácím závodem) sestřelil Riccarda Rossiho a ještě naboural Johna McPheeho. Skot se však na své husqvarně v kačírku udržel a pokračoval s velkou ztrátou dál. Tatay také neměl zničený stroj a symbolicky ještě v poli vydržel, byť s kolem ztráty. Rossiho čekala cesta k lékařům, prolétl se vzduchem. Z optimální stopy vyjel i Adrián Fernández. Pěkný chaos...

Ryusei Yamanaka si odbyl trest „long lapu“ z minulého závodu hned na začátku. Deniz Öncü přišel o nejrychlejší čas v první kvalifikaci a dál nepostoupil. A spolu s Kaitem Tobou dostal v závodě dvojité dlouhé kolo, oba totiž ulili start. V 5. kole vystrčil z trati Óncü Yamanaku a za nimi vyletěli ven Scott Ogden s Matteem Bertellem, kteří na šťouchanec doplatili.

Izan Guevara nedal ostatním šanci a rychle si v čele vypracoval náskok. Dobře jel Joel Kelso, pohyboval se ve skupině za ním, ale jen do sedmého okruhu, pak spadl. Skončil i Mario Aji. Za suverénním Guevarou se ustálila skupina pěti jezdců, kterou vedl Dennis Foggia a spolu s Garcíou se pokoušeli trhnout trojici Ayumu Sasaki – Tatsuki Suzuki – Daniel Holgado V patnáctém kole dodýchala Yamanakovi jeho KTM, zanedlouho vzdal i prozatím nevyýrazný Josh Whatley.

Bezchybný Guevara si vypracoval pětivteřinový náskok, zatímco Holgado začal na grupu před sebou ztrácet a jejímu tempu nestačili ke konci závodu ani oba Japonci. Tak si to o stříbro rozdala jen dvojice Foggia – García. A opravdu na ostří nože, nakonec se radoval Ital, využil Španělova smyku v poslední zatíčce. Na „bednu“ pochopitelně vystoupili společně. Strojově přesnému a ještě ke všemu ďábelsky rychlému Guevarovi ale nikdo nestačil. Spěje Izan za titulem? Vyhrál počtvrté v kariéře, pro GasGas to byl jubilejní desátý triumf.

Sasaki sice po závodě ledoval klíční kost, ale čtvrté místo je obdivuhodný výkon. Přes penalizace uspěl Deniz Öncü, byť s velkou ztrátou. Adrián Fernández se začíná konečně zbavovat nálepky protekčního mladšího bratra Raúla. David Muñoz po výborném začátku ztratil. Tatay se po závodě přišel do boxu omluvit McPheemu.

Sergio García po závodě řekl: „Až do warm upu to byl nejhorší víkend sezóny, ale udělali jsme na motorce nějaké změny. Ke konci závodu jsem neměl žádný grip na zadním kole, po té katastrofě jsem ale za třetí místo rád. Do Assenu musíme ještě zamakat.“ Dennis Foggia: „Konečně na pódiu, když jsem v předchozích dvou závodech nebodoval. Izan byl rychlý a brzy odjel. V Nizozemsku by to mohlo být ale ještě lepší.“ Izan Guevara: „Byl to neskutečný víkend. Neuvěřitelný výkon! Každé kolo jsem jel stejně rychle a hlavně sám, bez vodiče.. V Nizozemsku chci ještě víc!“ Patrně se dostat do čela průběžné klasifikace.

