Stellantis odmítá kupovat emisní kredity. Raději investuje do vývoje

Kupčení s emisní kredity je pro některé automobilky výnosným byznysem, koncern Stellantis se ho ale nechce účastnit. To mimo jiné vystavilo stopku 5,7l verzi osmiválce Hemi v pick-upu Ram 1500.

Přeprodej emisních kreditů, které automobilky získávají za prodej elektromobilů a používají je tak na „vykompenzování“ toho, že prodávají i jiná auta než ta bez lokálních emisí, se pro některé značky stal výhodným byznysem. Americká divize koncernu Stellantis se však tohoto kupčení s odpustky odmítá účastnit.

Hlava koncernu Carlos Tavares firmě nedovoluje „nikdy koupit jediný kredit“, alespoň dle slov Tima Kuniskise, šéfa značek Dodge a Ram. Tento Tavaresův požadavek podle Kuniskise firmu nutí investovat tak, aby sama o sobě emisní nařízení splnila.

Vidět to je např. na konci osmiválce Hemi v modelu Ram 1500. Pokud by Stellantis kupoval kredity, „hemina“ by v tomto full-size pick-up trucku byla stále dostupná. V modelovém roce ji však zastoupí řadový šestiválec Hurricane se dvěma turbodmychadly.

Navzdory poklesu objemu téměř na polovinu – z 5,7 na 3,0 litru – má motor díky turbodmychadlům vyšší výkon i točivý moment v obou svých provedeních, která se budou do „ramky“ montovat. To slabší nabízí 313 kW (425 k) a 636 Nm, to silnější 402 kW (547 k) a 706 Nm. Hemi V8 dávala ve své poslední verzi v Ramu 1500 „jen“ 294 kW (400 k) a 556 Nm. Navíc má šestiválec nižší normovanou spotřebou paliva.

„Když nemáte v hlavě tu záchrannou síť, nutí vás to hlídat se, dělat náročná rozhodnutí. Plány upravujeme doslova každý měsíc podle toho, jaký je výhled postupu splňování nařízení,“ rozhovořil se dále Kuniskis.

Dodal, že nové platformy z rodiny STLA, které se pomalu dostávají do produkčních aut, umožní koncernu přizpůsobit se různým předpisům v různých částech světa. Platforma STLA Large může posloužit pro bateriový elektromobil i vůz se spalovacím motorem a je v plánu ji použít pro auta značky Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler a Maserati. Bude na ní stát i chystaný elektrický Charger Daytona.

„Tato jedna platforma s jednou sadou elektropohonu a dvěma spalovacími motory pokryje přes 30 % celého odvětví,“ říká Kuniskis a dodává, že jedna platforma zvládne „různé kombinace, různé značky, různé zákazníky“. „Kamkoliv se pohnou regulace, můžeme i my,“ uzavírá manažer.