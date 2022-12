Subaru Forester XT-Edition: Limitka oslavuje 50 let pohonu všech kol

Jak už jsme vás informovali v dřívějším článku, Subaru letos oslavuje 50. výročí svého pohonu všech kol, který se poprvé objevil roku 1972 v modelu Leone 4WD Estate Van. K této příležitosti automobilka připravila speciální limitovanou edici modelu Forester, nazvanou XT-Edition.

Na lakování karoserie Subaru použilo modrý odstín Geyser Blue, jenž byl pro Forester původně dostupný jen na americkém trhu. Celek je vizuálně doplněn tmavými 18palcovými koly obouvajícími celoroční pneumatiky a černými detaily, jakými jsou například rámeček čelní masky, střešní ližiny nebo kryty vnějších zpětných zrcátek.

Video se připravuje ...

Dobrodružný charakter modelu Forester je v XT-Edition podtržen vodou odpudivým provedením potahů sedadel a podlážky zavazadlového prostoru. Stehování na sedadlech, palubní desce a ve výplni dveří má stříbřité provedení, zatímco detaily ve dveřích či rámečky ventilace dostaly kovový vzhled.

Špatnou zprávou pro nás je skutečnost, že Forester XT-Edition je určen výhradně pro domácí japonský trh. Na něm přebírá motorizaci provedení Sport, z nějž vychází, což znamená 1,8litrový přeplňovaný boxer o výkonu 130 kW při 5.200 ot/min a točivém momentu 300 Nm dostupným od 1.600 ot/min. Poháněna jsou pochopitelně všechna čtyři kola a použitou převodovkou je variátor Lineartronic.

Japonští zákazníci za Subaru Forester XT-Edition zaplatí 3.355.000 jenů, a to včetně domácí 10% spotřební daně. V přepočtu na koruny to činí 578 tisíc. Model je už v základu dobře vybaven a nechybí ani balíček bezpečnostních asistentů EyeSight Safety Plus. Jediným příplatkovým prvkem ve výbavě proto je elektrické otevírání pátých dveří, které v přepočtu stojí zhruba 9,5 tisíce korun.