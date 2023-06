Tatra letos postaví prototyp na vodík! Slibuje slušnou nosnost a dojezd minimálně 400 km

Součástí nové generaci řady Tatra Force by se mohla stát i varianta s vodíkovými palivovými články. První kus má být hotový před koncem letošního roku.

Minulý týden se světu na hasičské výstavě Pyros slavnostně odhalila zbrusu nová řada Tatra Force. Kopřivnická značka nyní potvrdila, že právě u této generace je nejdále v projektu těžký nákladní automobil s vodíkovými palivovými články.

Na celý projekt není Tatra sama, vodíkový náklaďák vzniká v úzkém partnerství s ÚJV Řež, Centrem výzkumu Řež, společností Devinn a VŠCHT Praha. První prototyp by měl být hotový před koncem letošního roku.

Vodíková Tatra Force: 45 tun a 4 nápravy

Ač je celé vodíkové snažení kopřivnických zatím v rané fázi, Tatra už prozradila i první technické informace. Celková hmotnost nákladního vozu je 45 tun, přičemž uvádí nosnost náprav 9 + 13 + 13 + 10 tun. Samozřejmostí je vzduchové pérování všech náprav.

Video se připravuje ...

Dojezd až 400 kilometrů

Teď ale to důležité: dojezd se bude logicky odvíjet od typu provozu, Tatra Force však avizuje minimální vzdálenost na jedno doplnění až 400 km. Obstarat ji má šest kompozitních tlakových nádrží s tlakem 350 bar o celkovém objemu 30 kilogramů. Maximální rychlost je omezena na 85 km/h.

Vodíkový pohon si postupně prokousává cestu na český trh. V osobní přepravě jej dnes nabízí Toyota Mirai či Hyundai Nexo. Jinde v Evropě s ním experimentuje například Honda, BMW nebo koncern PSA, respektive Stellantis. Ti však vodíkové vozy přivážejí na trhy vybavené dostatečnou infrastrukturou.

Kde natankovat vodík v ČR?

A to byl v Česku ještě donedávna velký problém. Před dvěma lety jste vodík doplnili na jediné neveřejné plničce, v Řeži stanice sloužila především tamní městské hromadné dopravě. První veřejná plnička se otevřela před rokem v Litvínově, letos následovalo spuštění nové stanice na pražském Barrandově. Do tří let má být takových míst po celé zemi až dvanáct.