Tento Ford Mustang Mach 1 by miloval i John Wick. Postavili ho na Slovensku

Filmová série o obávaném zabijákovi ve výslužbě, Johnu Wickovi, se ihned po uvedení v roce 2014 stala fenoménem, dočkala se dvou pokračování a třetí je na cestě. Vysoké oblibě se nelze divit. Za prvé, zabijáka hraje Keanu Reeves - kdyby nám někdo řekl, že můžeme vzít z celého Hollywoodu jen jednoho člověka na pivo, byl by to právě on. Dále s jeho postavou takřka ihned soucítíte, protože přišel o ženu a darebáci jej posléze připravili i o štěně. Ba co víc, ukradli mu ještě auto.

Následná akční jízda plná nemilosrdné akce vynesla herce opět na výsluní a filmovému studiu seslala nacpaná kina, a tudíž i zlaté z nebe. Série stojí, zdá se, na třech pilířích. Prvním je Keanu Reeves, druhým temná atmosféra a třetím gun fu, mix bojových umění, který si vymyslel režisér Chad Stahelski. Jenže pokud máte před srdcem karburátor a pohání vás benzin, jinými slovy pokud milujete auta, tak jistě víte, že ty pilíře jsou vlastně čtyři. John Wick by totiž nebyl tak obávaným bez svého mustangu, jehož odcizení pro něj bylo poslední kapkou před vyražením na krvavou vendetu.

John Wick vlastnil Ford Mustang Boss 429, tedy alespoň tak svůj vůz v prvním snímku představí, ale ve skutečnosti se jedná o Mach 1 první generace, který s bossem sdílí stejné roky výroby (1969 a 1970), proporce, a především téměř identický design. Rozdíly byste našli až pod povrchem. Oba vozy jsou sportovně orientovanými verzemi běžného mustangu, ale je to Boss 429, který má pod kapotou nacpaný homologační motor pro Nascar o objemu 7,0 litru. Ostatně tehdy to celkově bylo u Fordu takové labužnické, však kdybyste do autosalonu nakráčeli, samozřejmě s bujným knírem a ve zvonáčích, mohli jste si vybrat ze šesti sportovních variant. Ani dnes si ale nemáme na co stěžovat, nově představený mustang jich má také několik a nezalekl se ani závodění.

První generace Machu 1 se stala hitem. Byla dokonce tak oblíbená, že vytlačila z nabídky standardní GT. Ostatně prodejní čísla hovoří jasně, Machu 1 se v prvním roce prodalo třináctkrát více než klasického GT. Lidé milovali, jak vypadal, a hlavně, jak jezdil. Produkce odstartovala s motorem 351 Windsor, dokud jej nevystřídal agregát 351 Cleveland. Měl taktéž 250 koní, ale položených výše, v 5400 otáčkách. K mání byl i motor 390, a kdo chtěl zničit veškerou konkurenci na semaforech, mohl jít do motoru Cobra Jet 428. To se už mimochodem bavíme o výkonu 335 koní. Mach 1 měl šasi nastavené vždy podle motoru, přičemž vztah pohonné jednotky k podvozku byl logický – čím větší výkon, tím tužší stabilizátory, pružiny a tlumiče. Převodovka byla standardně třístupňová manuální, ale volitelně mohla být čtyřrychlostní nebo i třístupňová automatická. S windsorem a čtyřstupňovou převodovkou dokázalo auto zrychlit na stovku za 7,5 sekundy a dosáhnout rychlosti přes 200 km/h. Bylo totiž lehké, hmotnost se pohybovala okolo 1,5 tuny.

Ale zpět ke konkrétnímu kusu, ve kterém se John Wick v prvních pár minutách filmu rozjel proti zdi vstříc smrti, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. No a pak si zajel na dovolenou na Slovensko. Dobře, teď vážně. Slovenští fanoušci a sběratelé z Garage 42 si totiž tohle auto postavili. Garage 42 sídlí v Trnavě, co by kamenem dohodil od Bratislavy. Šedivá obloha a vlezlá zima mi sice naznačovaly, že nejlepší bude pustit si film John Wick v pohodlí domova, ale pozvání prohlédnout si tohle auto naživo se prostě neodmítá. Především když je jako první postavené v Evropě.

Schválně, jak si asi myslíte, že vypadají garáže a dílny zaměřující se na americká auta? Budou na zdech viset plakáty s Marilyn Monroeovou? Ano, budou. Bude hrát v pozadí rocková muzika? Ano, bude. Pohltí vás hned u vstupu přátelská atmosféra a dobrá nálada. Ano, přesně takové to bylo. Je to tu velké, přirozeně jsem si tak udělal menší exkurzi, abych si o dílně vytvořil přesnější obrázek. „Tak tady sedí naše čalounice“, ukazuje mi pan Lisý z Garage 42 místnost s šicím strojem, torzy sedadel a různě na sebe naskládanými usněmi. Z celé místnosti přímo čiší řemeslná práce a krásně voní kůží. O kousek dál už stojím u skeletu auta. Opravdu jen u skeletu. Že jde o auto, naznačovaly jen proporce, spíše to vypadalo jako ocelová socha. Opatrně se ptám, jestli je to „cuda“. Na americká auta expert nejsem, ale ten zadní blatník Plymouthu Barracuda jsem si nemohl splést. „Přesně tak“, odpovídá pan Lisý. Ulevilo se mi, profesionalita obhájena. No a takto se tu auta renovují. Nejen oprášit a naleštit, ale jít až úplně na kost, to je motivem Garage 42. „Tak pojďte, já vám ji ukážu“, říká pan Lisý krátce poté, co přestanu obdivovat Ford Gran Torino a další Cudu 340.

Otevírají se vrata postranní garáže a tam, v přítmí, stojí ona - Baba Yaga. Startujeme, motor Windsor si odkašle a usadí se na libozvučném barytonu vidlicového osmiválce s rozvodem OHV. V čem je vlastně auto Johna Wicka odlišné od sériového? Na první pohled nejde o velké změny. „Důležitá je hlavně barva, problém nám dělalo odchytit ten správný odstín šedé. Třeba u bullitta to víte hned, ale na tohle auto žádný návod neexistuje. Pak ještě trefit tmavé pruhy, interiér s volantem Shelby Style, disky a přesné pneumatiky“, vysvětluje pan Lisý.

Zajímavostí je, že slovenská Baba Yaga dostala pětistupňovou převodovku Tremec T5, i dnes se běžně používá do výkonu motoru 450 koní. Je jemná a lehká. Sáhlo se po ní během kompletní renovace samotného vozu. Každý jeden detail auta mě fascinuje, skutečně mám pocit, že jde o repliku z filmu. Že se to celé povedlo, potvrzuje i komentář od samotného Keanu Reevese. „Máte moje auto, teď vás budu muset zabít“, vzkázal do Garage 42. Všichni jsou tu ale v pořádku, tak snad jen žertoval.

Garage 42 je velmi aktivní na automobilových srazech nejen na domácí půdě. V České republice třeba letos bude na srazu Lucky Cruisers Weekend. Doma pak mimo jiné navštěvuje autosalony v Bratislavě a Nitře. Pomáhají také organizovat setkání budoucích žáků na středních školách se zaměřením na automobilový průmysl a servis. Anebo sem, do Trnavy, prostě přijeďte, nikdo se před vámi zamykat nebude a uvidíte mimo jiné asi největší koncentraci vozů Dodge z druhé poloviny 60. let na jednom místě. Můj osobní favorit je originální Pace Car Dodge Challenger při Indianapolisu 500 z roku 1971.

My jsme zatím Babu Yagu uklidili, ale s prvními rozkvetlými stromy se sem vrátíme. Plody této garáže, množství úsilí vynaloženého na každý jeden kus, přístup k práci a samotná atmosféra jsou nevídanou kombinací, která vás jednoduše dostane.