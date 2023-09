Do Evropy zřejmě míří další čínský elektromobil, tentokrát chce konkurovat hvězdám segmentu.

Nový čínský prémiový sedan BYD YangWang s elektrickým pohonem byl poprvé výrazně poodhalen díky patentovým snímkům, které podle CarNewsChina zveřejnila evropská patentová kancelář. Lze tedy předpokládat, že tento model zamíří i na starý kontinent, kde nejspíš vyzve zavedenou konkurenci.

Připomeňme, že YangWang je novou čistě elektrickou prémiovou značkou společnosti BYD, která byla uvedena začátkem tohoto roku. V dubnu pak značka představila svůj první model, elektrický sedan U8, který nedávno v Číně vstoupil do předprodeje s velmi odvážnou cenovkou – v přepočtu od 3,4 milionu korun.

Druhým modelem značky YangWang bude sportovní elektromobil U9,po kterém by měl následovat právě prémiový elektrický sedan. Jméno sedanu zatím nebylo zveřejněno, s ohledem na dosud používaná jména se však nejvíc nabízí označení U7. Rozhodně však nejde o oficiální název.

Patentové snímky pak ukazují design připomínající jiné sedany z produkce společnosti BYD. Zejména tvary kapoty, linie střechy a bočních linií mohou připomínat vozy řady BYD Seal. Prémiový sedan ovšem nabídne specifické světlomety s výrazným světelným podpisem, velké nasávací otvory v předním nárazníku nebo zapuštěné kliky dveří.

Bublina na střeše naznačuje přítomnost LiDAR senzorů, díky kterým by mohl sedan nabídnout pokročilé schopnosti asistované či autonomní jízdy. V zadní části karoserie by měl být aktivní spoiler, doplněný o agresivní difuzor.

Podle spekulací, na které kolegové z CarNewsChina upozornili, by novinka měla nabídnout pohonné ústrojí převzaté z modelů U8 a U9. Díky čtveřici elektromotorů by tak sedan mohl nabídnout kombinovaný výkon okolo 1.180 koní. Vůz by měl na trhu konkurovat modelům jako Mercedes-Benz EQS či BMW i7, čemuž odpovídá také očekávaná cena, v přepočtu startující od 2,5 milionu korun.