Tento Mercedes sloužil singapurské armádě a v aukci se neuchytil. Nemáte zájem?

O 35 let starý Mercedes 240 GD bylo v armádním sektoru náležitě postaráno, přesto se zubu času úplně neubránil.

Dnes je model G u Mercedesu již ikonickým modelem, který započal svou pouť v roce 1979 jako modelová řada 460. Mezi prvními typy se nacházel také naftový model 240 GD.

Konkrétní model byl vyroben v roce 1987 pro armádní účely. Putoval tak do dalekého Singapuru, kde sloužil místní armádě. Typ 240 GD pohání 2,4litrový vznětový čtyřválec s výkonem 53 kW (72 k) v kombinaci se čtyřstupňovou manuální převodovkou a pohonem všech kol.

Video se připravuje ...

Barvou exteriéru “singapurského” mercedesu je klasická armádní tmavě zelená s černými detaily, jakými jsou zpětná zrcátka nebo mřížky předních světel. Černá jsou také šestnáctipalcová ocelová kola obutá do terénních pneumatik Michelin 4x4 O/R.

Specifikace zahrnuje uzávěrku zadního diferenciálu, přední tažné zařízení, sklopná zadní sedadla, rezervní kolo na zadních výklopných dveřích nebo zadní úložný prostor se dvěma dalšími sedadly.

Na svůj věk je armádní specifikace modelu 240 GD ve velmi dobrém stavu. Přesto se na laku najde několik nedokonalostí a škrábanců, drobná koroze u zrcátek nebo viditelné špatné přelakování krytů vnějších zpětných zrcátek. Do určité míry se dají tyto defekty odpustit.

Podobné nedokonalosti nalezneme i v interiéru. Koroze se objevuje například u poutek bezpečnostních pásů a obložení středové konzole. Vnitřku vyvedeném v tmavě zelené barvě dominuje dvouramenný volant na pravé straně. Budíky ukazují míle za hodinu a nájezd 14.500 km. V březnu letošního roku prošel Mercedes 240 generálním servisem, který odstranil nejzásadnější vady, a o měsíc později byl po převozu ze Singapuru registrován ve Velké Británii.

V nedávné globální aukci Collecting Cars se konkrétní model nepovedlo prodat. Ne že by snad nebyl o vůz zájem, majitel si však chce počkat na lepší nabídku. Pokud by si chtěl kdokoliv vůz nadále zakoupit, může kontaktovat prodejce s nabídkou. Takový model se jistě hodí do garáží milovníků armádních vozidel.