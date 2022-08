Mercedes EQG dostane zbrusu nové baterie. Přinesou vyšší dojezd v lehčím balení

Zdroje blízké automobilce Mercedes uvádějí, že elektrické EQG se stane prvním modelem společnosti, jenž obdrží novou generaci akumulátorů. Nejnovější technologie má přinést vyšší hustotu článků a tím delší dojezd v malém balení.

Novou generaci baterií vyvíjel Mercedes ve spolupráci s americkou společností Sila Nanotechnologies. Hlavním zdrojem lepších parametrů má být užití silikonové anody namísto grafitové, kterou automobilka u svých elektromobilů používá v lithium-iontových akumulátorech dnes. To má zvýšit hustotu energie o 20 až 40 %, výrazně by se tudíž zlepšil i dojezd elektrického vozu.

Inženýři stříbrných šípů říkají, že díky této, ale i dalším změnám ve složení chemických materiálů, zvládnou uložit více energie do stejně velké baterie. To v praxi znamená, že i současné elektromobily EQ mohou s novou baterií poskytnout vyšší dojezd, aniž by došlo k nárůstu akumulátoru a hmotnosti vozu.

Baterie používaná v konceptu EQXX má kapacitu 100 kWh. Dnes však Mercedes umí nabídnout i více. Vzpomeňme, že akumulátor vlajkového EQS má 107,8 kWh, a jak ukázal náš test, v reálném světě zvládne naprosto v pohodě i 600 kilometrů na jedno nabití. Uvidíme, s čím se nakonec vytasí sériové elektrické „géčko“ Rozhodně však nebude zajímavé jen bateriemi. Nabídnout má i pohon čtyřmi elektromotory, jejichž naladění má v případě potřeby simulovat účinek tří uzávěrek diferenciálů, které známe z třídy G.