Cílem je uhlíková neutralita, ne primárně elektromobily, věří Honda
Auta můžou jezdit na vodík i na syntetická paliva, myslí si generální ředitel australské divize značky Honda. Elektromobily jsou podle něj střednědobá cesta, nikoliv cíl.
V rámci snahy o snížení produkce emisí uhlíku se řada automobilek rozhodla vyrábět pouze elektromobily. V poslední době leckteré couvají, protože zájem zákazníků o elektromobily neroste tak prudce, jak doufaly. A některé jiné rovnou tvrdí, že elektromobily nejsou spásou všehomíra; zejména Akio Tojoda, někdejší šéf značky Toyota, tím byl pověstný.
Nyní se přidává Honda se slovy, že elektromobily nejsou cíl, nýbrž cesta. „Bateriové elektromobily nejsou cílem, lepší elektromobily jsou cestou, jak dosáhnout uhlíkové neutrality. A ne nutně tou nejlepší cestou,“ uvedl Jay Joseph, šéf australské divize značky.
„Bateriové elektromobily se budou dále zlepšovat, pracujeme na bateriích s pevným elektrolytem, ale cílem je uhlíková neutralita, ne elektromobily. Ty jsou jen očividnou cestou v krátkém a středním horizontu, ale budeme vyvíjet i další technologie, abychom dosáhli cíle,“ dodal.
Jednou z dalších cest mohou podle Josepha být auta s vodíkovými palivovými články. Honda patří k hrstce značek, které se do vodíku pustily. Některé jiné značky – čerstvě koncern Stellantis a skupina Renault – však ale vodík odsoudily jako slepou cestu a stoply jeho vývoj a dokonce i prodej již nabízených modelů. Trh vodíkových aut je „okrajový, bez naděje na ziskovost ve střednědobém horizontu“ řekl šéf Stellantisu Jean-Philippe Imparato.
Další cestou jsou podle Josepha syntetická paliva. Těm se v posledních letech věnuje hlavně Porsche, a to až tak, že postavilo pilotní továrnu na výrobu syntetických paliv v Chile. Fabrika zachytává CO2 ze vzduchu a zkombinováním s vodíkem vzniká velmi čisté kapalné palivo, možné bez obav používat v dnešních zážehových motorech. Principielně podobné je palivo HVO pro diesely, jen jsou zdrojem odpadní oleje místo uhlíku ze vzduchu.
Přesto Honda elektromobily nevzdává a expanzi své nabídky elektromobilů chystá. Ne však jako náhradu hybridů. „I teď, když elektromobily pronikají na trh, spíš se o nich hodně mluví, ale ve skutečnosti jsou to hybridy, co zákazníci volí,“ uvedl šéf automobilové divize australské Hondy Robert Thorp.
„Myslíme si, že bateriové elektromobily budou hrát v budoucnu roli, ale realita podle mě je, že hybridy budou technologií, s níž bude masový zákazník spokojenější v následujících dvou, třech letech,“ dodal Thorp s tím, že změny chování jsou pro zákazníky obtížné. „Realita, je, že ryze spalovací modely tvoří stále největší díl segmentu SUV,“ doplnil.
Problém zejména s pohonem na vodík je ovšem ten, že na jejich výrobu potřebujete elektřinu – ideálně samozřejmě z obnovitelných zdrojů. A když už tu elektřinu máte, můžete ji rovnou nabít do baterie elektromobilu, než z ní vyrábět vodík a z něj pak zpátky elektřinu pro pohon auta. U syntetických paliv je to něco jiného, ta nepotřebují stavět novou infrastrukturu a mohou snížit uhlíkovou stopu i již provozovaných aut – něco, co u elektromobilů reálné není.
zdroj: Drive.com.au | zdroj foto: auto.cz | zdroj videa: Honda