Tesla Semi překvapila v testech reálného dojezdu

Čistě elektrický tahač Tesla Semi byl představen již v roce 2017, první kusy se však do rukou prvního zákazníka, společnosti Pepsi, dostaly teprve v prosince 2022. Od té doby už se tahače staly součástí dalších flotil, teprve nyní se však objevují první nezávislé testy jejich dojezdu v reálném prostředí.

Tyto testy vznikají díky účasti různých společností v programu North American Council for Freight Efficiency (NACFE) Run On Less, jak upozornili kolegové z The Drive, přičemž jedním z účastníků tohoto programu je i společnost Pepsi, která se třemi tahači Tesla Semi, jejichž data jsou sledována.

Sledování tahačů v rámci programu Run on less bude probíhat celkem osmnáct dnů, přičemž v této době máme k dispozici výsledky z prvních dvou dnů. A už ty jsou docela zajímavé. Tahače totiž rozváží zboží z depa v domovském Sacramentu do několika destinací.

První z tahačů přitom urazil vzdálenost 335 mil (cca 539 km), přičemž v cíli mu stále zbývalo 17,5 % baterie. Druhý tahač ujel 227 mil (cca 365 km) a zbývalo mu 27 % baterie, což naznačuje, že tahač vezl buď těžší zásilku, nebo musel na trase překonávat vyšší převýšení.

Nejpůsobivější výsledek ale předvedl třetí tahač, který najel 377 mil – tedy cca 607 km. Je ovšem pravdou, že v cíli už tahači zbývalo pouze 1,6 procenta baterie, takže se dostal na hranici svých možností. Po několika hodinách na nabíječce se ovšem tahač vrátil na silnici a celkem za jeden den najel 877 km

Na cestu se vrátily i ostatní dva tahače, přičemž první najel celkem 416 mil (cca 670 km) a druhý celkem 376 mil (605 km). Během druhého dne najel první tahač 334 mil (cca 538 km) se zbývající kapacitou 20 % baterie, druhý tahač urazil 359 mil (cca 578 km) se zbývajícími 19 procenty baterie a třetí tahač najel za den 411 mil (cca 661 km), během cesty však musel na nabíjecí zastávku.

Data poskytovaná organizací NACFE v rámci letošního Run on less jsou veřejně dostupná a zobrazují stav nabití baterie, rychlost tahače, proces nabíjení, denní teploty nebo rychlost větru. Bohužel ale chybí informace o hmotnosti nákladu a profilu trasy, což je pro spotřebu rovněž zásadní.

Jak ovšem dodávají kolegové z The Drive, společnost Pepsi měla informovat, že v rámci letošního programu Run on less dá tahačům zabrat. Údajně by tak měly být pořádně nakládány a posílány na dlouhé trasy. Dodejme, že podle automobilky by měl tahač urazit až 500 mil (cca 805 km) s nákladem do hmotnosti 82.000 liber (cca 37,2 tuny).

Čísla vycházející z aktuálního testování sice nedosahují takových hodnot, je ovšem otázkou, jak jsou vlastně tahače využívány, respektive jaký profil má trasa, po které jezdí. Efekt pak může mít i silný vítr, teplota a mnoho dalších proměnných faktorů.

Bez ohledu na detaily však zatím denní nájezd tahačů působí jako příjemné překvapení. Teslu Semi asi nelze považovat za náhradu běžných dálkových tahačů, pro rozvoz větších nákladů mezi depy v rámci státu však nejspíš bude dávat smysl, zejména s ohledem na čistší a snad i výhodnější provoz.