Tesla sice představila svůj čistě elektrický tahač Semi již v roce 2017, tehdy se však jednalo pouze o koncept. Výroba byla zahájena teprve v roce 2022, první kusy byly doručeny v prosinci a nyní výroba pomalu nabírá na obrátkách. Přesto už se objevila maskovaná kopie, která si na nic nehraje.

Na Twitteru se totiž objevilo video, které měl pořídit čínský majitel Tesly na odpočívadle u čínské dálnice. Video ukazuje maskovaný tahač na návěsu, který se už na první pohled extrémně podobá právě elektrickému tahači Tesla Semi.

Video se připravuje ...

Až při důkladnějším pohledu začnou být patrné rozdíly. Zmínit můžeme například digitální zpětná zrcátka s kamerami umístěnými v přední horní části kabiny, zatímco produkční Tesla Semi nakonec vsadila na klasická zpětná zrcátka. I prototyp měl ale kamery umístěné v zadní části kabiny – na malých křidélkách.

Rozdíl je patrný také při pohledu na rovné čelní sklo s výraznými maskovanými sloupky, zatímco Tesla Semi působí elegantněji. I čínská kopie ale sází na čisté tvary, zaoblený nárazník, užší kabinu s vystouplými předními blatníky a jedním masivním středovým stěračem. Další podobnost je patrná při pohledu do kabiny.

Stejně jako Tesla Semi, také prototyp čínského tahače má jednoduchý kokpit orientovaný na řidiče, který sedí uprostřed. Výstupy z digitálních zrcátek jsou přenášeny na vertikální displeje uchycené do A-sloupků, další displeje jsou patrné v palubní desce po stranách od volantu. V pravé zadní části kabiny pak zřejmě vidíme menší sedadlo pro spolujezdce.

Příspěvek na Twitteru také zmiňuje, že koncept by mohl podobně jako Tesla dostat bezpečnostní asistenční systémy ADAS pracující s informacemi z kamer umístěných v horní části kabiny. Není ovšem vyloučeno, že se v maskovaném nárazníku ukrývá radar či jiné senzory.

Podle komentářů na Twitteru byl prototyp tahače pravděpodobně přepravován z Hefei do Turpanu, kde by mohl podstoupit testování v letních měsících. Podle dalších komentářů by pak prototyp mohl pocházet od čínského výrobce osobních i užitkových elektromobilů JAC, který má v Hefei továrny a již v minulosti se pochlubil elektrickým tahačem, který celkem výrazně připomínal Teslu Semi.

Abychom ale čínským designérům nekřivdili – vozy kopírující designem styl Tesly Semi se objevily již v minulosti. Připomenout můžeme například koncepty Neuron EV nebo původní koncept tahače Nikola. Nikdo však v kopírování designu nezašel tak daleko.