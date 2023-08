Tesla si vystřelila z Fordu. Chystaný Cybertruck převlékla za legendární F-150

Elon Musk nikdy nešel pro zábavu daleko, což se před nedávnem opět potvrdilo, když internetové vody rozvířily fotografie Tesly Cybertruck, která ulicemi křižovala ve fólii znázorňující siluetu modelu F-150 od automobilky Ford.

Tato zjevná imitace může vyvolávat otazníky, především vzhledem k tomu, že Ford F-150 bude v budoucnu jedním z největších konkurentů převlečeného pick-upu. Mnozí se domnívají, že se jedná o odplatu za posměšky Fordu, který se chlubil možností obousměrného nabíjení, vlastností, kterou Cybertruck nedisponuje.

Na druhou stranu, chystaný model si od představitelů Fordu vyslechl i mnohem tvrdší názory. Generální ředitel Jim Farley například otevřeně kritizoval Cybertruck za to, že není skutečným pracovním vozem. „Je to jako cool high-endový produkt zaparkovaný před hotelem. Ale já takové vozy nevyrábím. Vyrábím nákladní auta pro skutečné lidi, kteří dělají skutečnou práci, a to je jiný druh nákladního auta,“ řekl Farley v rozhovoru pro CNBC.

Tím zřejmě naráží na rozdíl mezi rámovou karoserií, kterou preferuje Ford a samonosnou karoserií. Nesmíme zapomínat, že Tesla Cybertruck není průměrný pick-up s „unibody“ konstrukcí, vzhledem k tomu, že karoserie je vyrobena z nerezové oceli válcované za studena, což je velmi pevný materiál. Skutečné výhody a nevýhody každopádně ukáže čas.