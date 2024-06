Test Audi RS 6 Avant Performance – Supersport s batohem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Říká se o něm, že je to nejlepší kombík na světě, ba dokonce jedno ze světově nejlepších aut vůbec. Pod kapotou má osmiválec s výkonem supersportu, ale zároveň v něm odvezete celou rodinu na dovolenou. Je vůbec možné postavit takové auto, aniž by vývojáři museli dělat tolik kompromisů, že nebude zvládat ani jednu tuhle roli?

Takovou otázku si kladu, když k tmavošedému Audi RS 6 Avant Performance prvně přicházím. Znáte-li význam anglického výrazu „presence“, který se nedá do češtiny dost výstižně přeložit, máte zhruba představu, jaké mám dojmy. RS 6 i v téhle nenápadné barvě budí ohromnou pozornost i zaparkovaná – dostává se mi pochvalných reakcí, když zastavím u benzinky, a přicházeje k autu před domem nejednou vidím pár mladíků, jak ji ohlížejí.

Video se připravuje ...

Vlastně se není co divit – podívejte se na ni. Roztažené otvory pro nasávání vzduchu působí, jako by přední nárazník byl širší než celé auto. Sekundují mu snad jen blatníky, které musí pojmout 285mm šířku předních pneumatik. To není překlep, opravdu mají přední gumy bezmála třicet centimetrů šířky. Jedna tahle pneumatika stojí skoro jako celá sada na mého lebarona.

A ta kola! Snad nikdy jsem neměl nutkání sedět na zadku a dívat se jen na kola nějakého auta. Možná to je extrémním poměrem prázdnoty k neuvěřitelně tenkým paprskům, možná designem, který mi připomíná něco z živočišné říše, co bych nechtěl potkat neozbrojen. Nebo to jsou rudé desetipístkové třmeny na karbon keramických brzdách? Těžko říci, v každém případě od 22“ kol nemohu odtrhnout oči.

Audi RS 6 Avant Performance

Když se mi to konečně podaří, zamyslím se nad tvary zadního nárazníku. Obří oválné koncovky příplatkového sportovního výfukového systému jsou tu jen dvě; z toho mám vlastně i radost, protože dneska má každý trochu silnější čtyřválec koncovek na rozdávání. Z tvarů nárazníku, zejména z „lešení“ objímajícího koncovky, jsem však na rozpacích; poutá na sebe až moc pozornosti, jako by se marně snažil na sebe strhnout pozornost od těch výfuků.

Uvnitř klasická A6. Skoro

Beru za kliku a hned na první pohled si všímám dvou věcí. Červený paket detailů a prošívání interiér trochu ozvláštňuje – to je fajn, protože jinak by to tu byla záplava černé. Co je už méně fajn, alespoň v mých očích, je Alcantarový volant. Kdykoliv ho držím v rukou, mám strach, že mi vyklouzne, že jsem si měl vzít řidičské rukavice; zde je součástí onoho paketu červené nitě, nikoliv standardem, a rychlý pohled do konfigurátoru říká, že místo červené lze mít i modrou nebo šedou barvu.

Audi RS 6 Avant Performance

Kromě toho, a obložení palubní desky z nelakovaného karbonu, je to tu skoro jako v každé jiné A6. Alcantara je i na loketních opěrkách a stropnici, a taky stojí za zmínku sedačky s výborným bočním vedením a samozřejmým elektrickým seřizováním, vyhříváním a ventilací.

Jinak ale prostě sedím v A6, což znamená třeba výborný systém dvou displejů na středové konzoli. Ten horní je klasickým centrálním displejem, dolní ovládá klimatizaci a je tu pár užitečných zkratek, jako vypínání stopstartu nebo head-up displeje – i ve vrcholném provedení příplatkového, mimochodem.

Trochu méně než displej mi vyhovují matně chromované lišty, které dost nepříjemně odráží do očí sluneční paprsky, nebo třeba fakt, že tu není moc kam dát peněženku, snad jen do kapes ve dveřích. Schránka v loketní opěrce je v podstatě jen na klíče a mobil; ten tu má speciální přihrádku s názvem „Phone box“ pro zlepšení signálu a samozřejmě s bezdrátovou nabíječkou.

Audi RS 6 Avant Performance

Co do prostornosti si samozřejmě není na co stěžovat. Fakt, že kvůli podélně uloženému motoru je převodovka v podstatě mezi nohama řidiče a spolujezdce, to sice vpředu do šířky trochu omezuje, ale s tím se počítá a ani tak nestrádám. A samozřejmě, na zadních místech je také prostoru hromada, i kufr je ohromný. Jen snad nikdy nebudu fanouškem „audiňáckého“ kolejnicového systému pro upevnění nákladu; háčky po stranách, oka v rozích a síťový program škodovek budou dohromady vždycky lepší než cokoliv jiného.