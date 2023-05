TEST Honda Civic Type R – Návrat krále má charakter a říz. Jednou věcí ale umí naštvat

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Tedy nějaké drobnosti by se přeci jen našly. Že Civic spoléhá na starší konektory USB a obejde se bez moderního „céčka“, s tím se vzhledem k nepřeberné nabídce redukcí dá žít. Ale nepogumovaný povrch indukční nabíječky telefonu, to je ve sportovním autě vyloženě neštěstí. Nemusíte jen ani úplnou hranu, aby vám telefon začal cestovat z jedné strany na druhou. Ten můj chránil alespoň obal, ale pokud jej nosíte bez krytu, budou rohy za chvilku oťukané. Pokud tedy nejedete úplné piánko po dálnici, raději telefon píchněte na kabel a zakliňte do držáků napojů.

Připočtěme k tomu zachování tradičních fyzických tlačítek pro ovládání nejdůležitějších funkcí, krátkou páku manuální převodovky skvěle padnoucí do ruky či multimédia obohacena o funkci logR (propojení s chytrým telefonem vám následně poskytne telemetrii na okruhu, hlídání teploty provozních kapalin atp.) a dostáváme perfektní kabinu, které prakticky není co vytknout.

Přední sedadla však nejsou zajímavá jen svou barvou, ale i tvarem. Takto výrazné bočnice u sedáků a opěradel už jen tak někde nenajdete. Nastupování přes vysokou bočnici je sice trochu náročnější, když ale do sedačky zaplujete a nastavíte si ideální řidičskou pozici (sedák lze umístit tak, že pocitově sedíte skoro na podlaze), už nikdy nechcete vystoupit. Sezení je příjemné, vaše ruce zase rozmazluje semiš kulatého volantu. Může to znít zvláštně, vyzdvihovat to, že volant je kulatý, ale vzhledem ke všemožným moderním patvarům... díky za to!

Také novou generaci Civicu Type R lze pořídit v puristické verzi S. To je ta odhlečená – bez duální automatické klimatizace, navigace, parkovacích senzorů vpředu a vzadu či elektricky ovládaných vnějších zpětných zrcátek. Za méně výbavy si tady připlatíte rovných 200.000 Kč. Já vím, je to paradox. Když ale hledáte třeba vhodný základ pro okruhové úpravy, většina z výše zmíněných položek stejně letí ven jako první.

Vraťme se ještě k autu jako celku. Standardem jsou devatenáctipalcová kola. Za příplatek 98.899 Kč můžete vůz oživit karbonovou sadou, která v tomto materiálu čítá spoiler, panel středové konzole a prahové lišty. My jsme se spokojili „jen“ s červenou sadou Illumination za 24.990 Kč. Ta dodává červené osvětlení nohou vpředu, držáku nápojů či středové konzole. Potom už se připlácí v zásadě jen za barvu. My tu máme prémiovku s názvem Championship White za necelých dvacet tisíc.

Ono se totiž neměnilo vzezření, ale i proporce. Novinka je o 37 mm delší, 13 mm širší, ale naopak třiatřicet milimetrů nižší. To společně s pozměněnou siluetou znamená, že namísto tradičního hot-hatche vypadá auto jako nasupený fastback. Ale škatulkování a hrátky se slovy nechme stranou. Pořád je to prostě sportovní kompakt s pohonem předních kol a výkonem přes 300 koňských sil. A o to jde hlavně!

Motor, jízdní vlastnosti

Vybroušený klenot

Základem zůstává přeplňovaný dvoulitr VTEC známý už z předchozí generace. To je ten motor, který měl navzdory turbodmychadlu příjemný atmosférický charakter, takže jste si pro to nejlepší museli dojít do vyšších pater otáčkoměru. Jednotka s kódovým označením K20C1 prošla drobnými úpravami, přičemž většina z nich uživatele potěší.

Předně si polepšily parametry. Namísto dřívějších 235 kW a 400 Nm má dnes čtyřválec 242 kilowattů a 420 newtonmetrů točivého momentu. Z klidu na stovku se rozpohybuje za 5,4 s (o tři desetiny méně než předchůdce) a sviští maximální rychlostí až 275 km/h. Nejde však jen o prosté přeladění softwaru, hodně se měnila i technika. Třeba turbo má snížený počet lopatek s optimalizovaným tvarem, aby se snížila setrvačnost uvnitř jednotky. O třináct procent se zvýšil průtok výfukového vzduchu, čímž může motor pracovat ještě efektivněji. Nově navržený je taktéž koncový tlumič se třemi koncovkami výfuku. A takto bychom v teoretickém okénku mohli pokračovat klidně i hodinu...

Nás ale mnohem více zajímá praxe. První kilometry z honďáckého zázemí na Jarově s takovýmto sportovním náčiním, to je výzva i pro zkušené harcovníky. Manuál je perfektní, dráhy krátké a jednotlivé kvality zapadají jako kousky puzzle. Ale zvyknout si na tuhou spojku a bryskní reakce plynového pedálu, to chviličku zabere. Na úvod si všímám ještě jedné věci – akustika. Zvuk je pořád hutný, ale není už tak výrazný jako u předchůdce. A rozhodně ne rozdováděný po vzoru i30 N a spol.. Jasně, dělat bordel při pomalém průjezdu městem, z toho už jsem taky vyrostl, kdyby ale Type R uměl alespoň v nejsportovnějším módu udělat trochu záživnější hudební doprovod, asi bych se nezlobil.

Honda Civic Type R

Když se oťukáme a začneme si na sebe pomalu zvykat, dělá mi motor jen a jen radost. Hlavně kvůli tomu, že charakterově se příliš nezměnil. Pořád je to strojovna, která se ochotně zvedá z nejnižších otáček, ale to nejlepší ze sebe ždímá až těsně u červených políček. Ostatně je také maximum výkonu uložené v šesti a půl tisících! Porce 329 koníků umí k sedačce přišpendlit a jejich ochota klusat vstříc otevřeným silničkám je velmi, velmi návyková.

Tím ale umění japonského bojovníka teprve začíná. Řízení je tuhé, ale neuvěřitelně přesné a s pořádnou dávkou zpětné vazby od kol. Především přesnost u takto silné předokolky oceníte. Autu jako by bylo úplně jedno, v jaké rychlosti jej do zatáčky pošlete. Prostě uděláte pohyb volantem, přední kola se dají do práce a auto zatočí. Větší pohyb, větší zatočení... tak snadné to je! Lví podíl na tom jistě mají pneumatiky. Sada Michelin Pilot Sport 4S je pro vůz takového střihu jako dělaná. Ztráta trakce na suché vozovce? To byste museli jet jako opravdový šílenec. Souznění předních pneumatik s asfaltem je love story jako vystřižená z venezuelské telenovely.

Těch berliček pomáhajících sportovnímu civicu k precizním jízdním vlastnostem je více. Předně váží jen lehce přes 1,5 tuny (pomáhá třeba hliníková kapota namísto železné), má sofistikovanou přední nápravu McPherson dual-axis s kratší tyčí řízení a oddělenou těhlicí, čímž se zlepšuje přilnavost předních kol v zatáčce a omezují se přenosy nežádoucích sil do volantu. Vzadu potom najdeme zavěšení víceprkové. Přepracováním prošly i adaptivní tlumiče a brzdová soustava Brembo s novým hlavním brzdovým válcem. Vše laděno přesně pro tento konkrétní model v těch nejnáročnějších podmínkách. Ano, i na Ringu.

A co jako daily?

Na hladkých cestách je novinka jako doma. Zatímco brzdová soustava s dvoudílnými plovoucími kotouči se zdá být k neutahání a brzdný účinek dávkuje jedna radost, podvozek je při tom všem nedílnou součástí celku a harmonicky pod vámi pracuje v táhlých zatáčkách i utažených serpentinách. Ano, umí být pořádně tvrdý, to ale ke sportovnímu svezení patří.

Honda Civic Type R

Jenže Civic Type R tak nějak neví, kdy s tím přestat. Svižná jízda je s tímhle autem vážně zábavná, leckdo ale používá hot-hatch i jako daily. Tedy auto, které o víkendu protáhnete na mosteckém autodromu, ale v pondělí ráno s ním odvezete děti do školky a cestou zpět se stavíte pro rohlíky a taveňák. A tady nastává kámen úrazu. Type R je totiž mimořádně tuhý za všech okolností. To, co při rychlých a zábavných přesunech oceníte, je při prostém přesunu z bodu A do bodu B spíš na škodu. Podvozek vás naklepává, kostky na náměstí byste dokázali napočítat s nulovou tolerancí, retardéry, ty jsou vůbec za trest. A to se nebavíme jen o městských nástrahách, podobná je situace i na sérii větších a menších nerovností. Nevím jak vy, ale já mám takových cest v okolí spoustu. A přiznávám, tu a tam jsem se vážně přistihl, jak z auta vystupuju vlastně docela rád.

Civic Type R má 47litrovou nádrž paliva. Není to zrovna moc, zohledníme-li fakt, že pod 10 l/100 km se podívat jen s notnou dávkou snahy. Spíše počítejte s průměrem kolem dvanácti až třinácti litrů, při okreskovém dovádění je to patnáct až nekončeno. Větší nádoba v útrobách by tedy přišla vhod, zastávky u čerpacích stanic budou na palubě tohoto kousku časté.