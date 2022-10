TEST Jaguar F-Pace D300 SE – Naftová alternativa

Vyzkoušeli jsme Jaguar F-Pace D300 SE. Britské SUV v roce 2020 prošlo modernizací, která krom lehce upraveného vzhledu přinesla přepracovaný interiér a elektrifikované pohonné jednotky.

Design, interiér Do redakčního testu se vrátil model F-Pace britské automobilky Jaguar, který se u nás naposledy zastavil v roce 2019, a to ve vrcholném sportovním provedení SVR. Od té doby stihl projít modernizací, jež přinesla jen kosmetické změny vnějšího vzhledu, zato výrazně přepracovaný interiér a elektrifikaci motorové palety. Tentokrát jsme sáhli po umírněnějším provedení, konkrétně D300 SE, což znamená pomyslný druhý výbavový stupeň a vznětový přeplňovaný šestiválec o objemu 3,0 litru, který skrze automatickou převodovku pohání všechna čtyři kola. Ostatně, model F-Pace jinak než s automatem a pohonem všech kol nepořídíte. Video se připravuje ... Malé velké změny Přestože se produkční Jaguar F-Pace představil již v září roku 2015 a k zákazníkům zamířil začátkem roku 2016, stále vypadá dobře. Důkazem pro to je i pouze decentní osvěžení vnějšího vzhledu v rámci modernizace. Sám jsem zaregistroval, že lidé na auto během týdenní zápůjčky reagovali pozitivně a zamlouvalo se jim především jeho svalnaté vzezření. Vzhled našeho exempláře zvýrazňoval červený lak karoserie Firenze Red (25.992 Kč), 21palcová kola (43.604 Kč) a balíček Black Pack za 22.207 Kč, který přidává leskle černé provedení detailů exteriérů – například čelní masky, okenních lišt nebo spodní části zadního nárazníku. Černé je v rámci balíčku rovněž logo automobilky na bocích a na zádi vozu. Jaguar F-Pace D300 SE Jak již bylo řečeno, největší změny vzhledu se v rámci modernizace týkaly interiéru. Palubní deska je kompletně přepracovaná, stejně jako středový tunel nebo výplně dveří. Před řidičem se nachází nový volant, na němž klasická tlačítka nahradila nová s jednotným krytem, který připomíná dotykové plochy. Podobně je řešeno také ovládání ventilace. Obrazovka infotainmentu již není zapuštěná do palubní desky, ale vypadá, jako by na ni naopak byla nalepena. Má úhlopříčku 11,4 palce a pracuje s operačním systémem Pivi Pro, který i díky vysokému rozlišení dotykové obrazovky působí sofistikovaně a jeho ovládání je vcelku jednoduché a intuitivní. Obrazovku infotainmentu doplňuje 12,3palcový displej v přístrojovém štítu. Jaguar F-Pace má za sebou facelift. Jemné retuše doplňují elektrifikované motory Základem testovaného exempláře bylo černé provedení interiéru se sedadly čalouněnými perforovanou kůží DuoLeather, k němuž se přidal hliníkový dekor Engine Spin Aluminium (8.086 Kč) a čalounění stropu tkaninou Morzine v odstínu Ebony (8.085 Kč). Za možnost elektricky nastavit polohu volantu je nutné také připlácet, a to 10.782 Kč. Naopak 400W audiosystém Meridian byl součástí standardní výbavy. Něco tomu chybí Přestože se Jaguar F-Pace tváří jako prémiový vůz, úplně prémiový pocit jsem v kabině neměl. Ano, materiály vypadají pěkně a máte široké možnosti jejich kombinací, ale něco celku chybělo. Jde především o věci, které na fotkách neuvidíte, jako například chod a odezva ovládacích prvků, zpracování, jak jsou použité materiály příjemné na omak, německá prémiová konkurence to zkrátka umí lépe. Přední sedadla jsou pocitově užší než by být musela, což by ani tak nevadilo, kdyby to alespoň bylo důsledkem výraznějšího bočního vedení. Vzadu bych se mi zase líbilo více prostoru na kolena. Naopak fajn je dělení a možnost sklápění zadních sedadel v poměru 40:20:40. Za nimi se pak nachází zavazadlový prostor o slušném objemu 601 litrů s upevňovacími oky v podlaze.

Motor, jízdní vlastnosti Britská elektrifikace Takřka povinné elektrifikaci se nevyhnul ani britský Jaguar a od modernizace F-Pace vyjíždí s větší či menší elektrickou pomocí. Tedy kromě základního benzínového provedení P250, což je přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec. Ten se v nabídce objevuje také v provedení P400e, kde je součástí plug-in hybridní pohonné soustavy. Vrcholem benzínové nabídky zůstává kompresorem přeplňovaný pětilitrový osmiválec v provedení SVR (P550), rovněž bez asistence. Všechny ostatní motorizace sází na mild-hybridní pohonné soustavy, což je případ jak přeplňovaného zážehového šestiválce P400, tak přeplňovaného vznětového čtyřválce D200 a šestiválce D300. Právě poslední jmenovaná pohonná jednotka se starala o rozpohybování testovaného exempláře. Z objemu 3,0 l řadový nafťák dává 221 kW (300 k) při 4.000 ot/min a 650 Nm od 1.500 do 2.500 ot/min. Ve spolupráci s osmistupňovou automatickou převodovkou od ZF a pohonem všech kol dokáže F-Pace D300 zrychlit z 0 na 100 km/h za 6,4 sekund a jeho maximální rychlost podle výrobce činí 230 km/h. Využitelný objem palivové nádrže je 68 litrů, z nichž v kombinovaném jízdním cyklu dle WLTP každých 100 kilometrů ubývá 7,4 až 7,8 litrů nafty. Jaguar F-Pace D300 SE Pomalu ne Párkrát už jsem myslím zmiňoval, že nejsem největším fandou naftových motorů. Nízká spotřeba je určitě fajn, ale nafťáky mají také řadu nevýhod, mezi něž patří například vyšší hlučnost, která se bohužel nevyhýbá ani Jaguaru F-Pace. Osobně, pokud bych chtěl aristokratické (nebo jakékoliv prémiové) auto, očekával bych také náležitě tichý a sofistikovaný motor. Šestiválec modelu F-Pace D300 je ale dost hlučný. Na druhou stranu nutno přiznat, že ani německá prémie, kterou už jsem jednou vzpomínal, v tomto ohledu nebývá o moc lepší. TEST Audi SQ5 Sportback – Schopný univerzál Pohyb po městě F-Pace D300 zvládá, ale není z něj vyloženě nadšený. Při klidné, pomalé jízdě má řídicí jednotka tendenci upřednostňovat úspornou jízdu a pohonná soustava působí chvílemi skoro odtažitě. Což je sice u moderních aut častý projev, ale v tomto případě je o něco výraznější a F-Pace je nutné sem tam k rozpohybování nebo změně tempa přemlouvat. Ve městě mu navíc nesvědčí časté výmoly, nerovnosti, kostky a jiné změny povrchu. Třeba by pomohla o fous menší kola – standardně se F-Pace ve výbavě SE dodává na 20palcových discích, my jsme jezdili na 21palcových. Na vině ale z velké části bude především podvozek. Při výjezdu z města, ať už na dálnici nebo na okresky, se totiž rychle ukazuje, že prioritou je pro F-Pace svižný až rychlý přesun, nikoliv poskakování po městě. S trochou tempa Jakmile zvýšíte tempo, F-Pace se probere k životu a najednou začne dávat mnohem větší smysl. Přeplňovaný vznětový šestiválec produkuje sice 650 Nm od 1.500 ot/min, ale zábavné je i prohánění jeho stáda 300 koní, které se plně probudí ve 4.000 ot/min, tedy v podstatě na začátku červeného pole otáčkoměru. Ať už se spolehnete na příval newtonmetrů nebo na cválající stádo, F-Pace D300 zvládá přesuny ve velmi rychlém tempu. Na dálnici se to dá očekávat, ale tenhle Brit má překvapivě rád i zatáčky. Když se uchýlím ke klišé, tak fyziku neošálíte, přesto je F-Pace v zatáčkách suverénní a jen tak něco jej nerozhází. Odtažitost je ta tam. Co pocítíte i v zatáčkách při svižné projížďce, ale nejvíc se to projeví ve městě a při parkování, je horší výhled z vozu. Odhadnout zpoza volantu rozměry Jaguaru F-Pace chce cvik. Naštěstí je zde přítomna řada moderních pomocníků, kteří vám v tomto ohledu usnadní život. Je to holt daň za svalnatý design. Jaguar F-Pace D300 SE

Závěr Stále jen alternativa Když si to shrneme, Jaguar F-Pace na svůj věk vypadá stále zajímavě a modernizace to jen podpořila. Potěší modernější interiér a infotainment, stejně jako kvalitní materiály a možnost jejich kombinace. Zaostává ale zpracování a výsledný dojem není úplně prémiový. Vzhledem k velikosti auta by člověk navíc očekával také více prostoru v interiéru, především na zadních sedadlech. Městské přesuny F-Pace zvládne, ale tuhý podvozek a odtažitý projev pohonné soustavy vám dávají jasně najevo, že jinde se auto bude cítit lépe. Britské SUV to jen nepředstírá a s vyšším tempem na okreskách či na dálnicích ožívá. Průměrná spotřeba nafty byla podle výpočtů samotného vozu 8,2 litrů na 100 kilometrů, přičemž při snaze o úspornou jízdu se s minimálně naloženým autem dá dostat na dohled 6 l/100 km. Při běžném ježdění jsem se nejčastěji pohyboval mezi 8 a 9 l/100 km, zatímco rychlé tempo nebo poskakování v zácpách ve městě může stát dost přes 10 l/100 km. Jaguar F-Pace je bezesporu zajímavým autem, ale v plnohodnotného soupeře německých prémiových značek nedorostl – minimálně v tomto provedení. Němci jsou schopní nabídnout univerzálnější jízdní vlastnosti, kvalitnější zpracování a jak si řekneme níže, také nižší cenu, byť vykoupenou podstatně horší výbavou. F-Pace tedy stále zůstává jen alternativou. Naštěstí se stále snaží být odlišný, ať už designem nebo jízdním projevem, takže dokáže zaujmout unikátním charakterem a není jen snahou o kopii. Jaguar F-Pace D300 SE A cena? Základní cena testované výbavy a motorizace je 2.077.681 Kč, ovšem s příplatkovou výbavou se námi zkoušený exemplář dostal na 2.301.630 Kč. Například takové Audi Q5, které je o fous kratší a užší, se dokáže modelu F-Pace D300 přiblížit v naftové verzi 50 TDI quattro (210 kW/286 k, 620 Nm), což znamená přeplňovaný třílitrový vidlicový šestiválec jakožto součást mild-hybridní pohonné soustavy, osmistupňový automat a pohon všech kol. V základu stojí 1.630.900 Kč, což je sice výrazně méně, ale zase nabízí podstatně chudší výbavu a při jejím dorovnávání výsledná cena rychle roste. Podobně je na tom také BMW X3. Vnější rozměry jsou o něco skromnější a výkonově se F-Pacu D300 přibližuje v provedení xDrive30d (210 kW/286 k, 650 Nm) – jde o mild-hybridní šestiválcový diesel spolupracující s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol. Startuje na podstatně nižší částce 1.626.300 Kč, ale nemalé sumy se připlácí za prvky výbavy, které jsou v F-Pace D300 standardem. Nejlevnější verze modelu 1.793.409 Kč (2.0 Ingenium 150 kW AWD R-Dynamic S) Základ s testovaným motorem 2.077.681 Kč (3.0 Ingenium 221 kW AWD SE) Testovaný vůz bez příplatků 2.077.681 Kč (3.0 Ingenium 221 kW AWD SE) Testovaný vůz s výbavou 2.301.630 Kč (3.0 Ingenium 221 kW AWD SE) Plusy Jistota v zatáčkách

Rozumná spotřeba paliva

Unikátní charakter Minusy Odtažité reakce motoru při klidné jízdě

Ve městě nekomfortní podvozek

Horší výhled z vozu

