TEST Audi SQ5 Sportback – Schopný univerzál

Období testovaných vozů Audi pokračuje, tentokrát modelem Q5 v provedení SQ5 Sportback. Audi Q5 je konkurentem například BMW X3 nebo Mercedesu-Benz GLC. Karosářská varianta Sportback znamená splývavou záď po vzoru vozů kupé. Máme tedy na pořadu dne vůz z tolik oblíbené kategorie SUV kupé. Navíc jde o „eskové“ Audi, tedy s příměsí sportovnosti. Jak tenhle celý balíček funguje?

Testovaný exemplář měl karoserii lakovanou speciálním lakem Šedá Daytona, který přijde na 35.800 Kč, stejně jako ostatní metalické laky. Kromě toho je na výběr zvláštní lakování Audi exclusive, ale za něj už si připlatíte 114.200 Kč. Zájemci o tento vůz mají možnost volit z nabídky 11 disků kol o rozměrech 20 a 21 palců. Naše SQ5 Sportback z výroby vyjelo na skromnějších (a zcela dostačujících) 20palcových litých kolech Audi Sport. Zrovna tyto disky jsou součástí standardní výbavy, za ostatní dvacítky se připlácí kolem 20 až 30 tisíc korun a za jednadvacítky 40 až 50 tisíc korun.

Pro dokreslení dostupné míry individualizace ještě zmíním, že za disky kol se ukrývaly kotoučové brzdy, jejichž brzdové třmeny jsou standardně lakovány černou barvou, ale v našem případě se připlácelo za červený lak (9.900 Kč). Kromě toho v seznamu výbavy, za níž se připlácelo, najdeme kryty vnějších zpětných zrcátek v leskle černé barvě za 3.200 Kč a černě lesklé provedení detailů karoserie za dalších 16.400 Kč.

V podobném duchu se zaškrtávaly příplatkové položky v interiéru, jenž je kvalitně zpracovaný a nabízí řadu chytrých detailů, ale je už na něm trochu znát stáří. Nebo lépe řečeno, stávající druhá generace modelu Q5 se představila již koncem roku 2016 a novější modely Audi mají modernější palubní desku. Ale ne že bych si stěžoval – naopak. Sice v autě najdete dotykový displej na palubní desce, případně doplněný digitální přístrojovou deskou, ale obrazovky a dotykové plochy ještě nepřevzaly veškeré dění, takže se zde potkáte i s tlačítky.

Nastupování do vozu je bezproblémové, a to překvapivě i dozadu, kde klesající linie střechy nijak neubírá na komfortu nasedání či vystupování. Z hlediska prostornosti je rovněž vše v pořádku – podélně, příčně i na výšku. Ani zde zkosená střecha nepůsobí výraznější potíže. Sám za sebe se při svých 184 centimetrech usadím bez obtíží a vzadu se i narovnám, byť zda místa nad hlavou není nazbyt. Při obsazování zadního prostředního místa je třeba mít na mysli hodně vysoký středový tunel.

Jak bývá u Audi zvykem, zavazadlový prostor je dobře tvarovaný a pod podlážkou se nachází prostor pro nářadí a náhradní dojezdové kolo. Základní objem výrobce uvádí hodnotou 500 litrů, případně 1.470 litrů se sklopenými opěradly zadních sedadel. Ve srovnání s klasickou karoserií modelu Q5 jde o úbytek 10, respektive 40 litrů. Ještě doplním, že za zadní lavici s posuvem v podélném směru, opěradly sklopnými v poměru 40:20:40 a sklopitelnou loketní opěrkou se dvěma držáky na nápoje se připlácelo 10.400 Kč. Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru jsou na druhou stranu součástí standardní výbavy.

Zatímco větší sourozenci Audi SQ7 a SQ8 nedávno vyměnili dieselové motory za benzínové, Audi SQ5 Sportback zůstává věrno naftě. Pod přední kapotou pracuje přeplňovaný třílitrový šestiválec do V o objemu 2.969 cm3. Naladěn je na výkon 251 kW (341 k) při 3.800 až 3.950 ot/min a maximální točivý moment 700 Nm v rozmezí od 1.750 do 3.250 ot/min. Motor spolupracuje s osmistupňovou automatickou převodovkou Tiptronic a pohon všech kol je řešen systémem quattro se samosvorným mezinápravovým diferenciálem.

V případě našeho kousku se připlácelo ještě 40.100 Kč za elektronicky řízení diferenciál na zadní nápravě, aktivně rozdělující točivý moment mezi zadní kola. Dalších 28.900 Kč padlo za adaptivní vzduchový podvozek pro modely S a 29.700 Kč za dynamické servořízení. Z řady důvodů nejsem fanouškem vznětových motorů v podobném typu aut, ale dokážu pochopit důvody, proč je někteří zákazníci preferují. Co mi u SQ5 Sportback vadí mnohem víc, je přehnaně umělý zvuk motoru a falešné koncovky výfuku.

Nemám rád falešná řešení a imitace, přijdou mi zbytečné a působí na mě laciným dojmem. Před týdnem jsem za falešné otvory na karoserii kritizoval Audi RS 5 Sportback a kritika se ode mě snáší i na SQ5 Sportback. Naprosto otřesné jsou koncovky výfuku. Kdyby byly jen pro efekt naznačené, ještě bych to skousnul, ale ony se snaží tvářit jako pravé, jen jsou hned zkraje zaslepené, takže při pozornějším pohledu nikoho neošálí. A pak ten zvuk… Zpoza volantu je zbytečně afektovaný, především v režimu dynamic, ale zvenčí je to ještě horší. Postavte se zboku auta a od čumáku slyšíte typický klapot TDI, zatímco od zádi přehnaný umělý zvuk, snad imitující bublající zážehový osmiválec. Něco podobného to auto fakt nemá zapotřebí.

Vyložený sporťák nebo zvýšený hot-hatch Audi SQ5 Sportback není, ale jeho jízdní projev je sebevědomý, byť ne tak suverénní jako v případě většího modelu SQ7. Testované auto mělo s příplatkovou výbavou hmotnost přes 2,1 tuny, přesto na poměry SUV měnilo směr jízdy ochotně a točivých okresek se nezaleklo. Pomáhal i vzduchový podvozek, který v režimu dynamic přiblíží auto k vozovce. S nerovnostmi si SQ5 Sportback také poradí nadmíru dobře a kola spíš slyšíte tlumeně podupávat než vyloženě bouchat – to už musíte narazit na opravdu hlubokou díru ve vozovce.

Zkoušel jsem auto vzít i na polní cestu, na níž se najíždí krátkým, ale prudkým kopečkem s vyježděnými a rozbahněnými kolejemi. Audi ani nemrklo a v jízdním režimu offroad a se vzduchovým podvozkem nastaveným do nejvyšší polohy nahoru vyjelo bez sebemenšího zaváhání. Následující polní cesta už pro něj byla zívačka.

Audi SQ5 Sportback není sporťák, ale jako rychlé cestovní auto funguje skvěle. Není to ani teréňák, ale málokterá běžná jízdní situace ho zaskočí a poradí si i s mokrým či rozbahněným kopcem. Navzdory svažující se střeše je interiér dostatečně prostorný a na zadní sedadla se nastupuje výborně. A přes relativně vysoký výkon a schopnosti na silnicích i mimo ně si řekne o přiměřené množství paliva. Včetně zkoušení dynamiky auta, schopností mimo zpevněnou silnici a občasného pohybu ve velmi pomalu se posouvajících zácpách ukázal palubní počítač po týdenním ježdění průměrnou spotřebu 8,5 litrů na 100 km/h.

Při uvolněném jízdním stylu se dá dostat i o litr níže, aniž byste se museli vyhýbat dálnicím nebo zpomalovat pod maximální povolenou rychlost. S trochou snahy se dá dostat i na dohled 7 l/100 km. Při svižnějších přesunech, kdy auto vyloženě nedrtíte, se budete pohybovat kolem 10 l/100 km. Nutno ale říci, že většinu čase jsem v autě jezdil sám nebo s jedním pasažérem. Plně naložené auto si řekne o trochu více.

Audi SQ5 Sportback sice není vyloženě zábavné, ale je výborný univerzál. Jenže k univerzálnímu charakteru by mi více seděl klasický tvar karoserie, který se mně osobně navíc líbí mnohem více. Falešná čtveřice koncovek výfuku je zbytečná a přehnaně umělý zvuk auta je smutný. Jak jsem zmiňoval již výše, Audi SQ5 Sportback je dobrý vůz, takže podobná laciná cingrlátka nemá zapotřebí.

A když už píšu slovo „laciná“, tak to tahle audina fakt není. Kdo by to ale u prémiové značky – obzvlášť v dnešní bláznivé době – čekal, že? Nejlevněji Audi Q5 Sportback pořídíte za 1.451.900 Kč, ale znamená to pohon pouze předních kol (jediná dvoukolka v nabídce) a 120 kW (163 k). Řeč je o motorizaci 35 TDI, tedy s dvoulitrovým dieselem, který se pojí se sedmistupňovou automatickou převodovkou S tronic. Mimochodem, Audi Q5 s klasickým tvarem karoserie vyjde s totožnou motorizací o 108.000 Kč výhodněji.

Vrcholné provedení SQ5 Sportback s pohonem všech kol, osmistupňovým automatem a výkonem 251 kW startuje na ceně 2.020.900 Kč. Testovaný exemplář přišel na 2.658.900 Kč. A když už jsem v úvodu zmínil německé konkurenty, doplním ještě, že srovnatelně výkonné BMW X4 M40d vyjde v základu na 2.003.300 Kč. Má výkon 250 kW (340 k), dieselový motor, automatickou převodovku, pohon všech kol a svažující se střechu. Mercedes-Benz GLC kupé (zatím v předchozí generaci, nová ještě kupé verzi nemá) seženete v provedení 400 d 4Matic za 1.732.720 Kč. Opět jde o podobnou konfiguraci, tedy se vznětovým motorem o výkonu 243 kW (330 k), pohonem všech kol a automatem.

Video se připravuje ...

Nejlevnější verze modelu 1.451.900 Kč (2.0 TDI/120 kW – Audi Q5 Sportback 35 TDI) Základ s testovaným motorem 2.020.900 Kč (3.0 TDI/251 kW – Audi SQ5 Sportback TDI quattro) Testovaný vůz bez příplatků 2.020.900 Kč (3.0 TDI/251 kW – Audi SQ5 Sportback TDI quattro) Testovaný vůz s výbavou 2.658.900 Kč (3.0 TDI/251 kW – Audi SQ5 Sportback TDI quattro)

Plusy

Univerzální auto

Rozumná spotřeba

Pružný motor

Dostatek prostoru uvnitř navzdory svažující se střeše

Minusy