TEST Land Rover Defender 130 D300 – Pohodlný lesník

Výbava základní sestavy

Pohon všech kol (AWD), Dvoustupňová rozdělovací převodovka (stupeň High – jízda na silnici a stupeň Low – jízda v terénu), Elektronicky řízené vzduchové odpružení, Adaptivní tlumiče, jízdní režimy Terrain Response, All Terrain Progress Control (ATPC), Asistent pro rozjezd do svahu (HSA), Systém kontroly náklonu (RSC), Regulace brzdění při zatáčení (CBC), Asistent pro sjíždění strmých svahů (HDC), Automatické zabrzdění stojícího vozidla, Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a sklopná, vyhřívaná, s osvětlením bezprostředního okolí vozu a se samostmívací funkcí na straně řidiče, Senzorově řízená regulace dosahu světlometů, Osvětlení bezprostředního okolí vozu, Automatické světlomety a stěrače s dešťovým senzorem, Světla s funkcí „Follow me home“, Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS), Systém čištění vzduchu v interiéru Plus, Kobercové rohože, Ambientní osvětlení interiéru, konfigurovatelné, Senzor kvality vzduchu, Dělicí síť do zavazadlového prostoru, Středová hlavová opěrka vzadu, Odolné pryžové rohože na podlahu interiéru, Odolné pryžové rohože na podlahu zavazadlového prostoru, Osvětlení prostoru pro nohy, Světla na čtení vzadu, Dva držáky nápojů vpředu, Úložná příruční schránka, Háček (háčky) v zavazadlovém prostoru, Pryžová rohož do zavazadlového prostoru, Středová konzola s loketní opěrkou, Dva přední držáky nápojů s krytem, Osvětlené kovové prahové lišty s označením značky, Kobercové rohože s pryžovou podlahou zavazadlového prostoru, Sloupek řízení, elektricky nastavitelný, Asistent nouzového brzdění, Systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí, 3D prostorová kamera, Tempomat s omezovačem rychlosti, Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LKA), Parkovací senzory s rozsahem pokrytí 360°, Systém varování před kolizí při couvání, Rozpoznávání dopravních značek a adaptivní omezovač rychlosti, Sledování hloubky brodu, Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí a technologií ClearSight, Bezklíčový přístupový systém, Přijímač digitálního rádiového vysílání (DAB), Android Auto™, Apple CarPlay®, Paket Online s datovým tarifem, Zadní tažná oka, černá, nekrytá, Asistent pro stabilizaci přívěsu (TSA), Secure Tracker (předplatné na 12 měsíců), Systém ISOFIX na sedadle spolujezdce vpředu, Zadní systém ISOFIX. Obvodový alarm, Automatické zamykání konfigurovatelné zákazníkem, Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás, Startování tlačítkem, Přední airbagy s detekcí obsazenosti sedadla spolujezdce Kč