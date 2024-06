TEST Lexus LC 500 Convertible Hokkaidó – Kompromis diskrétnosti a vulgárnosti

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

S dodatečnými výztuhami pro zpevnění karoserie však váží o přibližně metrák navíc a speciální schránka pro složení střechy si vyžádala zmenšení zavazadlového prostoru z původních 197 na 149 litrů. Celková praktičnost je spíše diskutabilní a omezit se budete muset i při cestách na dovolenou, ale zato rozměrnější předměty můžete vozit na zadních „sedadlech“. Ty jsou tak stísněným prostorem, že i děti v dětských sedačkách tam mají místa tak tak. A pochopitelně si to vyžádá odstranění větrného deflektoru, takže do kabiny víc fouká.

Lexus vyrábí model LC v továrně Motomachi, kde v minulosti vyráběl exkluzivnější desetiválcový supersport LFA. Produkce kabrioletu se však rozběhla o přibližně čtyři roky později poté, co se odhalil veřejnosti na americkém autosalonu v Los Angeles. Lexus jej vybavil elektricky stahovanou látkovou střechou ze čtyř vrstev, skládající se 15 sekund, s níž můžete manipulovat i při jízdě do rychlosti 50 km/h, polykarbonátovým větrným deflektorem, vyhříváním krku i aktivním potlačováním hluku. Ovladač pro stahování střechy inženýři Lexusu ukryli do loketní opěrky.

Nic pro introverty

V reálném světě je to zvláštní kombinace diskrétního laku s typickou japonskou vulgárností. Ne, tenhle kabriolet v pražských ulicích rozhodně nepřehlédnete, a ať už jsem s ním čekal kdekoli, vždy přitahoval obrovskou pozornost. Pokud jste introverti, tohle rozhodně není kabriolet ani zážitek pro vás.

Pojďme se však přesunout od obyčejných informací k tomu nejdůležitějšímu – jízdním zážitkům. Jeden z hlavních důvodů, proč bych vždy upřednostnil kupé před kabrioletem, je celková tuhost vozu. Lexus LC 500 Convertible sice je luxusním kabrioletem za miliony korun, ale techniku ani fyziku bohužel ohnout neumí. Zvláště se staženou střechou si na velkých nerovnostech všimnete, jak se vám kroutí před očima.

Lexus LC 500 Convertible Hokkaidó

Vnitřní zpětné zrcátko se klepe a rám okna se vám chvěje ve výhledu ven. Bohužel, tohle je pro čtyřmístné kabriolety typické, a pokud chcete absolutní dokonalost, nikdy nebudou volbou pro vás. Když však vyjde slunce, vy stáhnete střechu, vyjedete na okresky s kvalitním asfaltem a až neuvěřitelně hladkou desetistupňovou automatickou převodovku přepnete do manuálního režimu, všechno mu odpustíte.

Vysokootáčková nirvána

Technickým srdcem „LC-pětistovky“ je atmosférický pětilitrový vidlicový osmiválec 2UR-GSE, který při evoluci dostal filtr pevných částic a oslabil o nepatrných 10 kW (13 koní) a 10 newtonmetrů. Ve výsledku tak nejmodernější varianta má 341 kW (464 koní) a 530 newtonmetrů, což je i tak solidní výsledek. A Lexus během stejné modernizace snížil i neodpruženou hmotnost zavěšení kol o zhruba 10 kilogramů a přepracoval nastavení elektronických tlumičů s delším zdvihem.

Ano, byli to opět Japonci, kdo přišli na to, jak vylepšit něco, co se pravověrným řidičům líbilo už při prvním setkání. A vždy, když se do LC 500 vracím, jen těžko se mi z něj odchází. Hlavně v dnešních dnech je to stroj, v němž se za volantem připoutáte a rovnou můžete vyrazit. Bez otravného hledání vypínání stop/startu nebo legislativou vynuceného asistenta pro hlídání překročení aktuální nejvyšší povolené rychlosti, oficiálně pojmenovaného Intelligent Speed Assistance.

Lexus LC 500 Convertible Hokkaidó

Prostě jen za doprovodu osmiválcového hřmění nastartujete, voličem automatu zařadíte D a vyrazíte vstříc nezapomenutelným zážitkům. Lexus LC 500 dokonce vyráběl i s řízením všech kol nebo samosvorným diferenciálem Torsen, ale novinářský kabriolet Hokkaidó bohužel disponuje docela obyčejnou konfigurací bez těchto prvků. Vadí to? Nikoliv. Zásadní pro vás bude to, že jej s adaptivním podvozkem AVS jednoduše přepnete do komfortního módu a pohodlně v něm projedete i celou Evropu.

Dokonce i na klikatých okreskách se s evolucí vylepšeným řízením nadšeně vrhá do zatáček, reakce atmosférického motoru vám umožňují přesné dávkování plynu, a když jej ovládáte v manuálním režimu řazení, můžete si užívat štěkání osmiválce při hlasitých meziplynech. K těm si pomáháte velkými hliníkovými pádly pod volantem. A ať už řadíte nahoru, nebo naopak dolu, digitální otáčkoměr vám stínem ručičky krátce ukazuje, v jakých otáčkách jste změnili kvalt. A točit jej můžete až k 7100 otáčkám za minutu. A to i za cenu vysoké spotřeby, často přesahující 14 litrů na 100 kilometrů.