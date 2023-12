TEST Lexus LC 500 Luxury – Vysokootáčková nirvána i s filtrem pevných částic

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

I po dlouhých letech na světě však vyjma zastaralého infotainmentu v testovaném Lexusu LC 500 nenacházím nic, co by mi vyloženě vadilo. Je příjemně prostý na ovládání a po nastartování můžete vyjet, aniž byste museli dlouze procházet nastavením a vypínat otravné asistenty. Většinu nastavení navíc uděláte pomocí tlačítek na volantu skrze posuvný displej digitálního přístrojového štítu.

A když se vrátím k ovládání staršího infotainmentu, chvílemi mě štve. Ovládání trackpadem a kurzorem na obrazovce je zdlouhavé a zadání adresy do navigace mi trvá déle, než za jak dlouho bych stejný úkon zvládl na dotykovém displeji. Ovládání prstem klávesnice přímo na displeji je v Lexusu LC možné až po letošní poslední modernizaci. Nově navíc budete mít radost i z modernějšího grafického zpracování i digitální architektury infotainmentu.

A teď konečně nechme úvodního filozofování a pojďme se Lexusu LC 500 věnovat zblízka. Vedle nejmodernějších modelů značky je sice už trochu zastaralý, ale vadí to něčemu? Zub času je nejvíce viditelný v kabině, ale než otevřeme dveře a nastoupíme pod karbonovou střechu, věnujme se ještě chvíli exteriérovému designu. Pro zajímavost uvedu, že produkční verzi vyvinul automobilový návrhář Pansoo Kwon.

Než z výrobní linky odjede poslední kus, je ideální šance, abychom si my benzinový nadšenci přiznali, že Lexus LC 500 ztělesňuje vše, co na autech máme rádi. Už teď jsem uvedl i přesnou motorizaci, protože sice vzniká i úspornější hybridní Lexus LC 500h, ale proč byste jej měli chtít? Elektrifikovaný šestiválec je kompromisem, zatímco vysokootáčkový atmosférický osmiválec ukazuje všem okolo, že vy žijete naplno.

Dnes, s blížícím se koncem roku 2023, se blíží i konec ohromujícího „LCčka“. Pořád je však tady a my si jej můžeme užívat dosyta. Dokonce i dnes vypadá, jako kdyby se začal vyrábět teprve včera, i když jej značka oficiálně odhalila na severoamerickém mezinárodním autosalonu v Detroitu už v roce 2016. Dodnes vypadá jako koncept uvedený do sériové výroby, která mimochodem začala v březnu 2017.

Když Toyota před přibližně jedním desetiletím odhalila, že pracuje na vývoji nového sportovně-luxusního kupé, všichni jsme zbystřili. Lexus v minulosti vyráběl hlavně limuzíny, ale když v roce 2010 zahájil výrobu exkluzivního desetiválcového supersportu LFA, ukázal nám, že to myslí vážně i s řidičskými zážitky a rychlostí. Nové zkušenosti inženýři následně vytěžili při vývoji „normálnějšího“ Lexusu LC, který je v dnešním světě jedinečným autem. Pokaždé vás posadí na zadek.

„Jak to ta Toyota dělá?“ Už je to rok a půl, co jsem naposledy seděl za volantem unikátního Lexusu LC 500 a dnes, když v něm znovu jedu podvečerní pražskou dopravní špičkou, zase přemýšlím nad těmi šikovnými japonskými ručičkami. Toyota je snad jedinou automobilkou, která když si řekne, že něco zkusí, udělá až dokonalou techniku. Ať už pro sebe nebo prémiovější značku Lexus, kterou Japonci založili koncem osmdesátých let pro luxusnější modely.

Motor, jízdní vlastnosti

Elegantní Lexus LC se v Česku dodnes prodává v obou motorizacích – s hybridním šestiválcem a obchodním pojmenováním LC 500h i plnotučným atmosférickým osmiválcem jménem LC 500. A pokud se rozhodnete si vlajkové kupé japonské značky opravdu koupit, váš výběr nijak neovlivní katalogová cena, protože oba modely začínají se základní cenou od 2.950.000 Kč. Nehybridní osmiválec navíc můžete za příplatek spojit s větrem ve vlasech – verze Convertible je o půl milionu dražší.

Technickým základem Lexusu LC 500 je atmosférický pětilitrový vidlicový osmiválec 2UR-GSE s přímým vstřikováním paliva, Atkinsonovým pracovním cyklem a variabilním časováním ventilů VVT-i. Vrcholné kupé se původně představilo s nejvyšším výkonem až 351 kW (477 koní), ale v minulosti bohužel prošlo modernizací, která jej decentně oslabila. Pozitivní zprávou však je, že i nejnovější specifikace motoru je i nadále šťavnatá a zábavná.

Aktuální Lexus LC 500 má výsledných 341 kW (464 koní) a 530 newtonmetrů, je tedy o 10 kW (13 koní) a 10 newtonmetrů slabší než původní specifikace. A abych nezapomněl, po stejné modernizaci je Lexus LC 500 vybaven i filtrem pevných částic, aby přežil v emisně nekompromisní Evropě. Automobilka však těží z nízkých flotilových emisí své modelové řady, díky čemuž LC 500 naopak nemá ani systém stop-start. Prostě nastartujete a hned jedete.

Lexus LC 500 Luxury

A když se vrátím k síle „LCčka“, maličkého oslabení si v reálném světě asi ani nevšimnete. Osmiválcový Lexus LC 500 si budete užívat zejména pro jeho chuť do otáček a návykový průběh výkonu a točivého momentu. S atmosférickým plněním je v nízkých otáčkách klidný, a jakmile ručička otáčkoměru mine střední pásmo a pokračuje k červenému poli otáčkoměru, osmiválec raketově nabírá na síle a hlasitě řve. Nádherně graduje s každou další otáčkou navíc.

Jenže… při letošním setkání se mi Lexus LC 500 dostal do rukou začátkem prosince, kdy Česko zasypala sněhová nadílka. A na čerstvém a později ujezděném sněhu se projevily všechny nevýhody nadupaných zadokolek se samosvorným diferenciálem. Dokonce i při odbočování v křižovatce s pouze lehkým plynem a zapnutou dynamickou stabilizací se na zimních pneumatikách Falken Eurowinter HS01 jezdil dveřmi napřed.

A pokud se odvážíte vypnout dynamickou stabilizaci i kontrolu trakce delším stiskem tlačítka na levé straně kapličky přístrojového štítu, řidičsky zábavného driftování si užijete do sytosti. Lexus LC 500 je charakteristický příjemnou ovladatelností, k níž mu pomáhá bohatá zpětná vazba. Ve svých rukách i zadku tak víte o každém sebemenším náznaku nedotáčivosti a přetáčivosti. S osmiválcem hladovým po otáčkách navíc není složité prohrabat se sněhem až na asfalt.

Ruku na srdce, jízda s vypnutou stabilizací je v něm na sněhu intuitivnější než jízda s ní. Tedy pokud víte, co máte dělat. S aktivovanými pomocníky je občas problém rozjet se i do menších kopců. Je tomu pár desítek minut, co jsem se snažil podél autobusové zastávky rozjet v zasněženém kopci, zatímco jsem neplánovaně zdržoval vyjíždějící autobus. Lexus LC 500 jel „deset“, neustále se snažil hrabat a elektronika mu zabraňovala zvýšit výkon.

Až na mokrých silnicích bez sněhu jsem si užil solidní dynamiku LC 500, s níž zrychluje z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy a jezdí maximální rychlostí 270 km/h. Přepněte desetistupňovou automatickou převodovku s režimem řazení Direct Shift magneziovými pádly pod volantem do manuálního režimu a užijete si střílení osmiválce do výfuku při přeřazení pod plným plynem. Převodovka se navíc stane i trochu ostřejší, protože při normální klidné jízdě jinak řadí tak, že to sotva zaznamenáte.

Inženýři Lexusu současně se snížením výkonu přišli i s decentním snížením hmotnosti, díky němuž je modernizované LC 500 o zhruba 10 kilogramů lehčí. Nově má spodní ramena z kovaného hliníku, tenčí duté stabilizátory, pevnější vinuté pružiny, nové naladění adaptivních elektronických tlumičů s delším zdvihem vpředu a optimalizovanou tuhost dorazů podvozku. Brzdovou soustavu pak vybavili větším obložením a vylepšili přímější zpětnou vazbou.

Lexus LC 500 Luxury

Japonci tak přišli na způsob, jak ještě zlepšit techniku, jakou jsme už kdysi měli za dokonalou. Na okreskách se Lexus LC 500 pohybuje s agilními sportovními jízdními schopnostmi, vrhá se do každé zatáčky a opouští je s vrozenou přetáčivostí. Na dálnicích se pak z Lexusu LC 500 stává ideální cestovní auto, jež požírá kilometry a veze vás v příjemném komfortu. Na poměry sportovních kupé na velkých kolech je totiž až nečekaně komfortní.

V životě s osmiválcovým Lexusem LC 500 pak sice nebudete moc řešit spotřebu paliva, ale když budete jezdit rozumně, bude se pohybovat s reálnou kombinovanou spotřebou benzinu okolo 12,5 litru na 100 kilometrů. S dynamičtějším řidičským stylem jezdí za necelých patnáct litrů, a jakmile na to začnete opravdu šlapat a honit jej ve vysokých otáčkách, ani pětadvacet litrů na sto kilometrů nebude vzácností.