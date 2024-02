TEST Mercedes-AMG C 43 4Matic – Hodně zábavný skalpel

Druhé nejvyšší provedení třídy C sice má pouhý čtyřválec, ale navzdory tomu dokáže řidiče nadchnout svou technikou, precizností a rychlostí, najdete-li silnici, která mu sedne. Elektrifikaci používá nejlépe, jak to jde, a podvozek je znamenitý – dokud nemusíte jezdit po rozbitých městských ulicích.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Klasickou klikou bez jakýchkoliv módních výstřelků otvírám dveře a zapadám do sedačky s velmi hlubokým bočním vedením. Chybí-li zvenčí výrazné sdělení, že tohle auto není fleetová nuda, právě sedačky to plně vynahrazují.

Marně však hledám to drama, které by jeden od modelu AMG očekával; příď je sice výrazná, ale křiklavá agresivita nikde. Velká kola jde namontovat i na základní turbodiesel, tak snad jen ta čtveřice výfuků a náznak difuzoru mezi nimi by mohly být pro okolí indicií – alespoň pokud si nevšimne loga AMG na zádi a nápisu „Turbo Electrified“ za předními koly – že tohle auto bude předjíždět první.

Protože se mi mercedesy celkem úspěšně vyhýbají, s minulou generací třídy C nemám zkušenost. A tak přistupuji k AMG C 43 W206 zcela nezaujatě, alespoň po této stránce. Vítá mě vůz profilu elegantního díky klasické koncepci pohonu, s velkými koly a pneumatikami s velmi nízkou bočnicí, mohutnou maskou kryjící chladič, který musí uchladit neuvěřitelným způsobem „nafoukaný“ čtyřválec a počtem koncovek výfuků stejným, jako je počet válců pod kapotou.

Automobilka potvrdila už před třemi lety, že vrchol třídy C generace W206 bude mít jen čtyřválcové motory včetně verzí AMG. Nedlouho poté přispěchala s vysvětlením, proč nové „céčko“ nedostane ani řadový šestiválec – podle šéfinženýra modelu Christiana Früha by výhody řadové „šestky“ pod kapotou nevyvážily přidanou hmotnost, spojenou nejen s větším motorem, ale i s potřebou prodloužení přídě vozu.

Novinářské mercedesy se mi, k mému smutku, poměrně často vyhýbají. Když se mi tedy naskytla příležitost sáhnout po klíčích nové generace třídy C, navíc ještě ve verzi AMG C 43 s elektrifikovaným turbodmychadlem, neváhal jsem navzdory tomu, že dvoulitrový čtyřválec je to největší, co v tomhle autě můžete dostat.

Motor, jízdní vlastnosti

Blikající interiér ale není u tohoto auta to nejpodstatnější. Sedíme v AMG, takže nejdůležitější je pohon a jízdní vlastnosti. Dovolte mi začít trochou teorie, protože ta je navzdory „pouhému“ čtyřválci pod kapotou v tomto případě docela zajímavá.

Motor M139L – „L“ podle toho, že je upravený pro podélnou zástavbu – totiž dostal turbodmychadlo od firmy Garrett s elektrickou dopomocí. Mezi jeho turbínovou a kompresorovou částí je malý elektromotor, který má jediný úkol, a sice roztáčet turbodmychadlo mnohem dřív, než by to stihly výfukové plyny. Jinými slovy, eliminovat tzv. turbolag.

Daří se mu to perfektně, odezva na pedál plynu je okamžitá, téměř k nerozeznání od motoru přeplňovaného klasickým řemenem hnaným kompresorem. Díky tomu může turbo být větší, což by běžně znamenalo extrémně velký turbolag jako daň za vysoký plnicí tlak, ovšem zde je jen to kladné, tedy vysoký plnicí tlak. A díky němu může motor dávat 300 kW, tedy 408 koní, a 500 newtonmetrů.

Elektromotor pracuje s napětím 48 V a pohání ho elektřina mild-hybridního systému, která kromě turba roztáčí také integrovaný startér-generátor, napojený na motor řemenem. Ten kromě toho, že umožňuje motor vypnout dřív před zastavením třeba na semaforu, slouží ke všem, i studeným startům místo pastorkového startéru. Rozběhnutí motoru je tedy hladší.

Ovšem, nikoliv tišší, alespoň je-li motor studený. Prochladlé výfuky jsou po ránu pořádně hlasité; možná ne tak moc, jako u Hyundai i30 N, ale stejně bude půlka ulice vědět o tom, že odjíždíte do práce. Celý týden se ale nemůžu rozhodnout, jestli se mi jejich zvuk líbí.

Mercedes-AMG C 43

Mild-hybrid nicméně dokáže být i pořádně otravný, a to zejména kolem rozjezdů. Totiž, na elektřinu se auto rozjet neumí a poté, co padne zelená a já uvolním brzdový pedál ve snaze se rozjet, jako by se auto probudilo, řeklo si „Aha, je třeba startovat“ a až potom nahodilo motor. Trvá to věčnost a pokud stojím do kopce příliš mírného na to, aby se aktivoval asistent rozjezdu, vůz začne couvat.

Řešením je buď povolením brzdového pedálu vůz nastartovat předem, anebo prostě vypnout start/stop, což naštěstí jde fyzickým tlačítkem na palubní desce. To mimochodem oceňuji i v případě, že po ostré jízdě nechci nechat motor hned zhasnout, čímž by přestal cirkulovat olej.

Spousta spojek pro rychlejší řazení

Druhou zajímavostí AMG C 43 je devítistupňová samočinná převodovka Speedshift MCT; ta zkratka znamená „Multi-Clutch Transmission“. Má planetovou konstrukci, ovšem místo hydrodynamického měniče točivého momentu je tu vícelamelová elektronicky ovládaná spojka. Stejně tak – ovšem to už do běžných automatů nemá tak daleko – se vícelamelové spojky starají o změny rychlostních stupňů. A těch může proběhnout několik najednou, převodovka nemá problém podřadit třeba z šestky rovnou na trojku.

Kromě toho a schopnosti vyřadit a plachtit je další výhodou této převodovky mnohem rychlejší reakce ve srovnání s běžnými automaty, což je samozřejmě poznat zejména při rychlejší jízdě. To je řazení opravdu bleskové, ať ho nechávám na automatice, nebo ho vezmu do svých rukou pomocí pádel pod volantem; to dělám častěji, protože mě to jednak baví a jednak nemusím hádat, jestli elektronický mozek převodovky správně odhadne, co budu v příštích sekundách dělat.

Převodovka má však i svou nevýhodu, kterou je horší plynulost při rozjezdu, zejména se studeným olejem. Za jízdy dokáže řadit opravdu hladce, ale když je ráno kolem nuly a já vyparkovávám z těsnějšího místa, je třeba značné opatrnosti.

Video se připravuje ...

Při tomtéž manévrování chce AMG C 43 opatrnost i kvůli natáčení zadních kol. Je to skvělá věc, když se třeba potřebujete otočit a nemáte k tomu moc místa, nebo v parkovištích nákupních center a kancelářských budov s nebezpečně vysokými obrubníky, to bez debat. Při podélném parkování k obrubníku to ale chce myslet na to, že odřít zadní kola je mnohem snazší, než kdyby se nenatáčela.

Ve městě tuhý, mimo něj skvělý

Prvních pár dnů s AMG C 43 trávím převážně ve městě, v němž mě kromě převodovky otravuje taky tvrdost auta. Podvozek je proto, aby nabídl co nejlepší ovladatelnost při ostré jízdě, velmi tuhý.

Umocňují to pneumatiky s velmi nízkými bočnicemi a dokonce mám dojem, že tvrdost auta na nekvalitním povrchu mají na svědomí právě ony. Odpružení v komfortním režimu totiž jako by chtělo být pohodlnější, jenže téměř nulová poddajnost bočnice pneumatiky mu trochu hází klacky pod nohy. O palec menší kola a odpovídajícím způsobem vyšší bočnice pneumatik by nemusely být jízdnímu komfortu na škodu.

Mercedes-AMG C 43

Na druhou stranu, tuhý podvozek i nízké bočnice pneumatik začnou najednou dávat smysl, když se vydám na pořádnou projížďku. Schválně vynechávám ty silnice, jejichž kvalita je děsivá, a spíš hledám takovou trasu, na níž vím o příjemných zatáčkách s dobrým asfaltem.

Přepínám vůz do režimu Sport+ kolečkem na volantu – zprvu jsem ho měl za pozérskou zbytečnost, tím spíš, že je na něm i displej, ale tím kolečkem se dá otočit i jedním prstem a nakonec je to výborné – jiným ovladačem na druhé straně volantu zapínám manuální režim převodovky, nezávislý na zvoleném jízdním módu. A beru první zatáčku ostřeji a na jejím výjezdu přidávám plyn dřív a víc.

AMG C 43 se dává do tance v tom nejlepším slova smyslu. Pohon všech kol – mimochodem, nikde na celé karoserii není jediné logo 4Matic – upřednostňuje zadní nápravu do té míry, že skoro až nabývám dojmu, jako by k předním kolům vůbec žádné poloosy nevedly. Zadní kola mě dokonalým způsobem vytlačí z oblouku ven vstříc další zatáčce.

Mild-hybrid pomáhá

Motor využívá všech předností mild-hybridního systému, jeho reakce na sešlápnutí plynu jsou bleskové a protože si řadím sám pádly pod volantem, ani zlomek sekundy nemám nejistotu v tom, co auto v nejbližších momentech udělá. Nutno ovšem dodat, že to dělám zejména proto, že mě to baví; i automatické režimy převodovky jsou dobře responzivní a dá se s nimi příjemně jezdit jakýmkoliv tempem.

Držím motor ve vysokých otáčkách, kdy má největší sílu, letí jak vítr a podtrhuje to velmi příjemným, sytým zvukem. Ani na chvilku mě nenapadá, že by čtyři stovky koní byly nějak málo, třebaže musí rozhýbat 1,8 tuny hmotnosti. Tu vůz mimochodem skvěle maskuje. Podobně se mi daří úplně zapomenout na všechny nevýhody, které má auto ve městě – na tvrdé sedačky i nevýhody mild-hybridu.

Mercedes-AMG C 43

Ty sedačky, které mě výborně drží na místě, totiž stejně jako podvozek a technika elektrifikace začnou při ostřejší jízdě dávat perfektní smysl. Pneumatiky se díky nízkým bočnicím „nežvýkají“ pod příčným zatížením, což zpřesňuje reakce na volant; dovedu si představit, že na letním obutí bude příď ještě mrštnější.

Na zajímavých silnicích mě AMG C 43 baví tak moc, až bych skoro zapomněl sledovat stav paliva. Není ale důvod k velkým obavám, díky občasné vesnici, v níž jedu zvolna, či dlouhému klesání a brzdění motorem není ani při ostré projížďce spotřeba paliva extrémní – nějakých 13–14 l/100 km. S velmi lehkou nohou se dá jet mezi 7 a 8 litry a můj celkový průměr za téměř osm stovek kilometrů byl 11,3 l/100 km. Vysokooktanového benzinu, samozřejmě; motor v nouzi zvládne i standardní Natural 95, ale aby podal nejlepší výkony, potřebuje nejméně 98 oktanů.

Záporů si všímám zase až poté, co zvolním a vydám se k domovu. Patří k nim třeba ne zrovna špičkově fungující systém informování o aktuálním rychlostním limitu; většinou zobrazuje rychlost vyšší, než je v místě dovolená. Třeba na pražském Městském okruhu často zobrazuje stodesítku, protože viděl značku silnice pro motorová vozidla a neuvědomil si, že je ve městě, takže je limit 80 km/h. Na druhou stranu, nálepky na návěsech za značky nepovažuje, což je mu ke cti.