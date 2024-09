The Most Classic je nejlepší způsob, jak oslavit 28. září. Sjedou se ta nejkrásnější auta z minulosti

V sobotu 28. září se na autodromu v Mostě koná další ročník akce The Most Classic, v jejímž rámci se historická auta vydají i na závodní okruh. Vstup pro diváky je zdarma.

Na státní svátek 28. září se areál autodromu Most opět stane dějištěm srazu několik a stovek historických vozů The Most Classic. V loňském roce festival zaznamenal 320 registrovaných vozů, mezi nimiž nechyběly opravdové unikáty jako třeba Talbot-Lago T26 Figoni et Falaschi (1948). Letošní ročník slibuje ještě větší a rozmanitější účast. Mezi přihlášenými vozy je například vzácná Alfa Romeo 8C 2300 z roku 1931, ze sbírky Ladislava Samohýla, nebo unikátní závodní speciál Jawa 750 od Jaroslava Větvičky.

Letošní The Most CLASSIC: Podívejte se na velkou fotogalerii vzácných veteránů Lukáš Volšický Novinky

Vedle jednotlivců se The Most Classic účastní i automobilové kluby, mezi kterými ani letos nebude chybět Ferrari Classiche Scuderia S.F. Praha, Porsche Classic Club a další. Na své si přijdou i milovníci motocyklů, letošní novinkou bude totiž sraz motocyklů Jawa.

V rámci akce bude navíc oznámena trasa vytrvalostní jízdy Czech Oldtimer Express 2025, která účastníky v minulých ročnících vedla z Prahy do Istanbulu a Atén.

The Most Classic 2023 • Autodrom Most

Na rozdíl od jiných akcí se zde můžete aktivně zapojit a vyzkoušet své řidičské schopnosti. Projedete se po legendárním mosteckém okruhu, který má bohatou historii, nebo vyzkoušíte svou zručnost na technicky náročném polygonu.

Jedním z nejoblíbenějších programových bloků jsou soutěžní jízdy pravidelnosti na polygonu, kde nezáleží na rychlosti, ale na přesnosti. Na nejlepší čekají originální trofeje. A pokud máte doma automobilového elegána, můžete se zapojit do soutěže elegance, kde odborná porota ocení krásu a originalitu vašeho vozu.

Spolu s tím se můžete těšit na kulturní program, který zahrnuje výstavy umění, modelů i módních doplňků. Pro děti bude připraven speciální program plný zábavných aktivit. Pro diváky je vstup zdarma. Více informací najdete na oficiálních stránkách akce.