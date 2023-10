Letošní The Most CLASSIC: Podívejte se na velkou fotogalerii vzácných veteránů

Na letošním setkání The Most CLASSIC se představily extrémně vzácné veterány, které si pochopitelně odvezly hlavní ceny. Podívejte se, co vše bylo k vidění na jedné z nejzajímavějších automobilových akcí v Česku.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Začátkem října se na mosteckém autodromu uskutečnil tradiční automobilový festival The Most CLASSIC. O víkendu ve dnech 6. až 7. října se na historické vozy přišly podívat tisíce návštěvníků, kterým své klasiky předvedli jejich nadšení majitelé. Mostecký festival nad ostatními českými automobilovými akcemi vyčnívá i zábavnou dynamickou přehlídkou, protože majitelé mohou jezdit po velkém okruhu i přilehlém polygonu.

Letošní setkání The Most CLASSIC odstartovalo už v pátek – majitelé s láskou k benzinu v dopoledních hodinách vyrazili na závodní trať a odpoledne se svezli po nejkrásnějších silnicích Krušných hor. „Páteční program jsme měli vyhrazený pro menší skupinku účastníků se zájmem o více času na dráze a ježdění, zatímco sobotu jsme pojali jako hlavní festivalový den pro širokou veřejnost,“ říká Radek Laube, jeden z organizátorů The Most CLASSIC.

Letošní ročník nesl podtitul „Motorsport, design & umění“ a opravdu bylo na co koukat! Už před zahájením akce organizátoři lákali na účast prestižními světovými cenami ověnčeného veteránu Talbot-Lago T26 Grand Sport Figoni et Flaschi z roku 1948 a obrovským překvapením byla účast jednoho ze tří dochovaných vozů Alfa Romeo 6C 2500 SS z roku 1946, který na výstavu zapůjčil francouzský sběratel ve spolupráci s českou firmou Shelby’s Garage.

Video se připravuje ...

Vzhledem k výjimečnosti obou vzácných veteránů se porota soutěže elegance nakonec rozhodla udělit dvě hlavní ceny a originální trofej se skleněným otiskem asfaltu z cílové rovinky Autodromu Most. Do finále se probojovaly i Alfa Romeo Giulietta Spider (1957) z Portu Garage, Alfa Romeo GTA 1300 (1968) Marcela Rence nebo Škoda 110 R ze sbírky továrního Škoda Muzea v Mladé Boleslavi.

Současně mohli diváci během soboty sledovat závody Histo Cupu. Spolu se 120 historickými závodními vozy mohli obdivovat i 320 zajímavých aut registrovaných účastníků. K vidění byla skupinka amerických bouráků Dodge Viper, klasická i moderní Ferrari nebo kultovní Porsche. Letošní The Most CLASSIC si nenechalo ujít bezmála deset tisíc lidí.