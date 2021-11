Tohle je nový elektrobus pro Prahu. Dodá ho Škoda

Dopravní podnik hlavního města Prahy plánuje do budoucna výrazně snížit emise své flotily, do roku 2030 má být třetina autobusů poháněná elektrickým pohonem. Do ostrého provozu proto nyní míří první elektrobusy, dodá je Škoda Transportation a primárně mají být nasazovány na linkách 154 a 213.

„Mým cílem je, aby DPP byl vlajkovou lodí mezi dopravními podniky v České republice a využíval moderní technologie 21. století. Praha se stane městem, ve kterém autobusové výkony v rámci MHD budou běžně zajišťovat tichá, bezemisní vozidla na alternativní paliva a nákupem prvních elektrobusů pro pražskou MHD přispíváme k naplňování Klimatického závazku Prahy,“ říká k zakázce Adam Scheinherr, náměstek primátora Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady pražského dopravního podniku.

Do provozu přitom míří nový elektřinou poháněný autobus Škoda E’City, pro něhož bude Praha první město, v němž bude sloužit. DPP testoval elektrobusy už v minulosti, šlo o různé typy, které měl pouze pronajaté. Nyní bude mít poprvé elektrické busy ve svém vlastnictví.

Škoda E’City je 12.095 mm dlouhý, dvounápravový autobus s rozvorem 5.805 mm, který je plně nízkopodlažní. Pojme až 69 cestujících s tím, že má minimálně 28 sedadel (z toho dvě sklopná). Samozřejmostí je prostor pro dva kočárky nebo vozíčkáře, a také místa vyhrazená pro osoby se sníženou schopností pohybu. Přístup dovnitř pak zajišťují troje dvoukřídlé dveře.

Karoserie pochází od turecké firmy Temsa, její zbarvení šedou a červenou barvou už odpovídá novému barevnému stylu Pražské integrované dopravy. Temsa nicméně funguje jen jako subdodavatel, Škoda Transportation její karoserie doplňuje o vlastní řešení, navržená na základě poznatků z předchozích projektů.

„Mnoho výhod poskytne náš elektrobus i cestujícím. Ti jistě ocení komfortní výbavu – například celovozovou klimatizaci, pohodlná sedadla, sofistikovaný informační systém a také tichou jízdu,“ doplňuje Petr Brzezina, prezident skupiny Škoda Transportation. Bezpečnost cestujících má zajistit i kamerový systém, řidič zase kvůli bezpečnosti sedí v uzavřené kabině.

O pohon se stará elektromotor o výkonu 160 kW, který elektrobus dokáže rozpohybovat až na rychlost 80 km/h. Nabíjecí výkon je až 150 kW a nabíjení probíhá pomocí dvoupólového pantografu umístěného na vozidle a on-board galvanicky izolovaného nabíječe přímo ze sítě 600 V/750 V DC.

Využívat lze tudíž stávající infrastrukturu pro tramvaje, která je konkrétně vybudována na konečných zastávkách Želivského a Strašnická. Nabíjení zde bude probíhat po dobu 15-30 minut, čímž bude doplněna část celkové kapacity baterie, což umožní vozidlu absolvovat další okruh na lince.

Zároveň je možné využít možnost nabíjení plug-in přes noc v depu ze zásuvky, a to pomocí standardizované zásuvky typu CCS 2. Výrobce přitom garantuje dojezd přes 100 km na jedno nabití, a to po celou navrženou životnost baterií.

Pražský dopravní podnik si zatím objednal 14 exemplářů elektrobusu Škoda E’City. První z nich se představil na středoevropském veletrhu CzechBus, do provozu by mohl být nasazen někdy po Novém roce. Zbývajících 13 vozidel má následovat v únoru 2022. V obou případech je to mírné opoždění proti dřívějším plánům. Vedle nákupu strojů DPP také buduje potřebnou infrastrukturu.