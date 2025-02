Toyota chystá tři nové sporťáky. Nemají být elektrické

Jména Celica a MR2 se mohou vrátit ze záhrobí v podobě nových sporťáků s řadovým čtyřválcem. To první z nich by se mohlo objevit i v rallye. Osmiválcový nástupce Lexusu LFA zase má jezdit na okruzích ve třídě GT3.

Automobilka Toyota v posledních letech servíruje jednu laskominu za druhou. Nejprve to bylo tzv. toyobaru, následně yaris GRMN, reinkarnovaná supra a konečně corolla a yaris GR, a to pomíjíme dvě generace tzv. toyobaru. A podle britského webu Autocar má v této krasojízdě pokračovat. Kromě další generace supry totiž má chystat tři další sporťáky – nástupce celiky, MR2 a Lexusu LFA.

Připravovaná celica a MR2 mají být poháněny motorem označeným G20E, dvoulitrovým řadovým čtyřválcem, který má nabídnout přes 400 koní v silniční verzi a dokonce přes 600 koní v provedení pro závody. Tento motor se už ukázal, a to na tokijském autosalonu v silně upraveném yarisu GR, kde trůnil uprostřed, nikoliv pod přední kapotou.

Podle automobilky to byl jen testovací stolec pro nový motor, ale přepracovat auto tak, aby mělo motor uprostřed místo před přední nápravou s tím, že vespod zůstane pohon všech kol, není vůbec levná věc. Nelze tedy vyloučit, že se taková či podobná konfigurace podívá i do produkce; ostatně, roadster MR2 měl vždy motor uprostřed a pohon zadních kol.

Naopak celica by ho mohla mít umístěný vpředu napříč, jako dřív, ovšem s pohonem všech kol. Taková verze také existovala s označením GT-Four coby homologační speciál pro soutěžní vozy v 80. a 90. letech minulého století. A konečně, supra by mohla tento motor dostat umístěný vpředu podélně s hybridní technikou a pohonem zadních kol.

Z historického hlediska by to takto bylo jedině správně, ovšem vývojové a výrobní náklady s tím mohou trochu zamíchat. Nepočítaje případné další generace yarisu a corolly GR by to znamenalo mít tři auta podobného zaměření na třech rozdílných technických základech, která navíc míří na podobnou skupinu zákazníků.

Naopak duchovní nástupce Lexusu LFA by stál trochu jinde – byl by vlajkovou lodí skupiny Toyota, stejně jako původní vůz. Ten měl atmosférický desetiválec, jehož zvuk je podle některých ten nejlepší ze všech silničních aut historie; ti, co nesouhlasí, za špičku považují Porsche Carrera GT, ale to je jiný příběh.

V10 už čekat nemáme, ale podměrečný motor tu nebude – má jít o nový dvakrát přeplňovaný osmiválec, dost možná také s nějakou hybridní technikou. Tento vůz má rovněž existovat v závodním provedení pro třídu GT3 a její pravidla stanovují, že musí existovat i silniční ekvivalent. Oba by mohly přijít relativně brzo – očekává se, že závodní verze bude připravena pro sezónu roku 2027.

Také celica se může vrátit do rallye. Toyota aktuálně do světového šampionátu v automobilových soutěžích nasazuje yaris GR. Od roku 2027 se totiž změní pravidla a na prostorovém rámu bude moci stát karoserie z téměř jakéhokoliv produkčního auta.