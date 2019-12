Toyota GR Yaris se ani neukázala a už se spekuluje o ostřejší verzi

Tohle vypadá hodně slibně, čtyřkolka, rozšířený rozchod, karoserie připomínající speciály R5 (aktuální WRC s dramatickým aero vypadají přece jenom ještě jinak), výkon 260 koní, šestistupňový manuál a hmotnost kolem 1200 kilo. Nějaké ale? Trošičku rozpaky může vyvolávat samotný motor - kvůli výkonu rozhodně ne, to spíš fakt, že jde o tříválec. Předsudky zahání vzpomínka na nejnovější Fiestu ST s fantastickou tříválcovou patnáctistovkou. Třeba bude i ta od Toyoty podobná.

Na to si budeme muset ještě počkat, tedy pokud se někdy svezeme, bude to určitě exkluzivní záležitost. V tuhle chvíli si ale můžeme alespoň zaspekulovat o ještě ostřejším GRMN Yarisu. Ten by měl být nepřekvapivě lehčí a ještě o kousek silnější. Kila ušetří větší rozšíření karbonu, GR Yaris s ním trochu skrblí, použitý je jenom na střeše, GRMN by mohlo mít z karbonu komplet celou karoserii. A taky posílené brzdy, přirozeně.

Tak budeme Toyotě držet palce, aby se rozhodla správně. A těšit se na premiéru GR Yarisu, ten se poprvé ukáže desátého ledna na autosalonu v Tokiu. A už se taky mluví o ceně, základ by se mohl pohybovat kolem milionu, top verze budou o tři sta tisíc dražší.