Toyota láká na novou generaci pick-upu Tundra, zaujme výraznými světly

Toyota Tundra, full-size pick-up vyráběný ve státě Texas, se konečně dočká nové generace. Jak přitom dodávají kolegové z USA – už byl nejvyšší čas. V současnosti prodávaná druhá generace už je totiž na trhu od roku 2007, přičemž v roce 2014 prošla výraznější modernizací. Pro srovnání – Ford už za tu dobu stihl představit tři generace modelu F-150, který je hlavním konkurentem v segmentu.

Zajímavostí přitom je, že zatímco o připravovaném Land Cruiseru 300 máme nyní již spousty informací, o nové Toyotě Tundra se toho prozatím příliš mnoho neví. Samotná automobilka však nyní zveřejnila nový trailer, ve kterém prezentuje rozhodně zajímavou změnu osvětlení masky.

Krátké video odhaluje výrazný design LED světlometů, které doplní ještě výrazný LED segment přímo v masce chladiče a dva menší LED segmenty v předním nárazníku. V prosinci loňského roku zveřejněné špionážní snímky přitom naznačují, že LED segment v masce bude podtrhovat nápis Toyota, zatímco linka denního svícení světlometů bude zajímavě protažena až do předních blatníků.

Jeden z uniklých snímků, které zveřejnil například i instagramový profil Cars_secret, pak ukazuje i přední kola uchycená nově na šesti šroubech. Je tak celkem pravděpodobné, že by se nová Tundra mohla pokusit o oslovení nových zákazníků i zajímavými parametry v oblasti nosnosti a tažné síly.

O technice toho prozatím mnoho nevíme, základem nové Tundry by však měla být rámová platforma Toyota F1, kterou využívá i pick-up Toyota Tacoma a SUV modely Toyota Sequoia nebo 4Runner. Jde přitom o modely učené zejména pro americký trh.

Pod kapotou by se mohla nově objevit 3,5litrová benzínová přeplňovaná V6, se kterou by se mohl již na konci tohoto měsíce představit nový Land Cruiser 300. Nová V6 by přitom měla být naladěn na 305 kW a 650 N.m točivého momentu, čímž spolehlivě strčí do kapsy 5,7litrovou V8, kterou by měla nahradit.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený أسرار السيارات cars_secrets (@cars_secrets)

Toyota se navíc měla zavázat, že novou Tundru nabídne také ve formě hybridu, který využije elektrifikaci ke zvýšení výkonu a točivého momentu. O této pohonné jednotce však zatím nemáme žádné bližší informace. Změny se očekávají také v oblasti podvozku, ani o něm však prozatím nevíme nic bližšího.

Nová Toyota Tundra by podle současných odhadů zámořských kolegů mohla být představena ještě letos a zahájení prodejů se očekává v průběhu posledního čtvrtletí tohoto roku. Ambice nového modelu přitom rozhodně nejsou malé. Robby Findlay, předseda národní rady dealerů Toyoty v USA, totiž v rozhovoru pro Automotive News naznačil, že nová Tundra by konečně mohla být receptem na domácí konkurenci.