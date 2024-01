Toyota zkouší nový přístup výroby elektřiny. Použije draka

Pouštění draků ve větrném počasí je nejen zábava pro děti, jak ukazuje projekt automobilky Toyota s názvem Mothership. Výzkumníci v jeho rámci hledají cestu, jak by mohl létající drak zužitkovat energii větru nejen k výrobě elektřiny.

Projekt létajících draků jménem Mothership je nápadem inženýra Toyoty Eidžiho Itakury, který studoval letecké inženýrství a později u Toyoty také vyvíjel letecké motory. V roce 2018 však začal zkoumat, jak by šlo využít silného západního proudění větru nad Japonskem. To má mít nejvyšší průměrnou rychlost větru na světě.

Itakurův tým v současné době zdokonaluje technologii řízení polohy, která udržuje draka ve vzduchu bez ohledu na povětrnostní podmínky. Po překonání různých překážek se jim podařilo dosáhnout stabilního letu za rychlosti větru 30 m/s, při kterém mívají problém i drony a vzducholodě. Cílem je nechat draky létat ve velké výšce a vyrábět energii tak, že budou vysokopevnostním vláknem uvázáni k pozemním generátorům.

Draci nejsou z papíru, nýbrž ze speciální tkaniny potažené pryskyřicí. „Japonsko mívalo prosperující textilní průmysl, takže zde působí řada společností disponujících vyspělými technologiemi. Během postupu metodou pokusu a omylu jsme objevili špičkovou tkaninu, na kterou lze nanést vrstvu pryskyřice,“ popisuje Itakura. Výsledný materiál vznikl ve spolupráci firem Toyobo, Sakai Sangyo a Toyo Cloth.

Kromě délky 8 metrů je velký rozdíl oproti dětským drakům také v tom, že ti od Toyoty mohou létat podstatně výš. Kilometru bylo dosaženo už v roce 2020. A sloužit mohou nejen k výrobě elektřiny, nýbrž také k přepravě nákladů příliš těžkých pro drony. Draci by také mohli létat nad mořem s čidly pro měření vertikálního rozložení vodní páry, což by umožnilo získávat přesnější informace o počasí. Přesná a včasná předpověď přívalových dešťů by opět pomohla zachraňovat životy i majetek.

Půjdeme-li dál do světa sci-fi, draci by mohli – pokud by byli dostatečně velcí – fungovat i pro pěstování zelí. některým zemědělským plodinám, jako je třeba zelí, se lépe daří v chladnějším podnebí. A jelikož teplota s narůstající nadmořskou výškou klesá, mohli bychom vyrábět větší draky, a vytvořit tak létající farmy,“ plánuje Itakura.

„Naším dalším cílem je létat ve výšce 5.000 metrů nepřetržitě po dobu osmi let. Dosavadní rekord je 12 hodin ve 2.700 metrech, takže před sebou ještě máme náročné úkoly, k nimž patří zdokonalení odolnosti povětrnostním podmínkám a větší spolehlivost,“ uzavírá Eidži Itakura.