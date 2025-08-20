Mazda má vlastní program nabíjení. Speciálně pro Evropu
Hirošimská firma bude v Evropě nabízet vlastní program pro nabíjení elektromobilů. Smyslem je zpříjemnit život majitelům třeba nové Mazdy 6e.
Budoucnost Mazdy je nyní úzce spjata se zcela novou Mazdou 6e, elektrickým nástupcem tří generací šestky, který Japonci vyvinuli ve spolupráci s Číňany. Konkrétně s automobilkou Changan, jejíž model Deepal L07 byl pro novinku základem. Zcela nová 6e sice není jediným elektromobilem Mazdy, když v nabídce je stále také MX-30, avšak od ní se toho, na rozdíl od horké novinky, moc neočekává.
Celý nabíjecí program Mazda Charging spočívá v aplikaci, která umožní využívat veřejné nabíjecí stanice, a to včetně platby za elektřinu. To vše s aktuálními informacemi a hlavně transparentními cenami za kilowatthodinu. Program Japonci zavádějí se švýcarskou firmou autoSense, která se zaměřuje na aplikace v oblasti automotive. Dle slov Mazdy je právě tohle tím nejlepším řešením pro evropské uživatele elektrických vozů Mazda.
„Nabíjení elektrické Mazdy na veřejných stanicích by mělo být tak samozřejmé a snadné jako její řízení,“ řekl k programu Martijn ten Brink, ředitel Mazda Motor Europe. A dodal, že „S aplikací Mazda Charging bude cestování s elektrickou Mazdou ještě snazší.“
S aplikací Mazda Charging budou moci její majitelé využívat stovky tisíc nabíjecích stanic napříč evropským kontinentem. Už nyní je aplikace k dispozici ke stažení do chytrého telefonu. Součástí bude také nabíjecí karta RFID, která umožní zahájit a zároveň také ukončit nabíjení i bez chytrého telefonu. Více podrobností o programu zatím známo není.
Zdroj: tiskový portál Mazda Motor Europe
Foto Mazda