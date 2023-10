Koncept sporťáku s názvem Toyota FT-Se vypadá některými detaily velmi blízko sériové výrobě, jinými zase, že jde pořád o koncept. Např. způsob ovládání je od čehokoliv, co dnes Toyota nabízí, velmi daleko.

Zvěsti o tom, že by se mohl objevit nástupce Toyoty MR2 – ať už s elektrickým pohonem, nebo klasickým spalovacím motorem – kolují internetem už přinejmenším od odhalení konceptu Sports EV v roce 2021. Nyní je automobilka řádně přiživuje – na Japonské show mobility představila model s názvem FT-Se.

S největší pravděpodobností jde stále o koncept, nikoliv o produkční vůz, ale do té produkce má velmi, velmi blízko. Všimněte si třeba oranžových obrysových světel s odrazkami před předními koly a téhož v červené barvě za zadními koly, legislativního to požadavku pro severoamerické trhy. Kdyby se jednalo skutečně o koncept, nic takového by vůz neměl.

Podobně kola a pneumatiky vypadají velmi blízko produkčnímu stavu. Na druhou stranu, zpětná zrcátka pořád vypadají blíž koncepční než produkční fázi životního cyklu nového auta.

Interiér nicméně jasně ukazuje, že jde o koncept – anebo o ohromný odklon od dnešních interiérů vozů značky Toyota. Volant má podobu kniplu, který se dá držet v podstatě jen v poloze „tři čtvrtě na tři“, a místo jakýchkoliv tlačítek tu jsou dva displeje po stranách „volantu“, kterými se vůz ovládá. Jediným dalším ovládacím prvkem je možnost nastavování teploty ve spolujezdcově polovině u pravého výdechu ventilace.

Zajímavým detailem je striktní oddělení prostorů pro nohy řidiče a spolujezdce s texturovanými povrchy. Prostřední díl má zároveň na spolujezdcově straně madlo v místě, kde je řidiči k dispozici výdech ventilace.

Toyota se nepochlubila, co má vůz pohánět. Soudě dle písmenka „e“ v názvu to však nejspíš nebude tříválec z GR Yarisu, nýbrž elektrické ústrojí. Jak je výkonné a zda pohání zadní či všechna kola, je zatím ve hvězdách.