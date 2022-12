Uvězněn na dálnici: Porouchaný tempomat donutil řidiče jet, dokud mu nedošlo palivo

Situaci skoro jako z filmu Nebezpečná rychlost zažil řidič, jehož auto odmítlo vypnout nastavený tempomat. Těžko uvěřitelný zážitek si odnesl Číňan, který řídil domácí crossover Haval H6 v provincii Chu-nan. Podle řidiče se tempomat zasekl na rychlosti zhruba 100 km/h a auto nereagovalo ani na brzdový pedál, takže byl nucen po dálnici jet tak dlouho, dokud mu nedošlo palivo.

O situaci informoval čínský web AutoHome, podle nějž řidič s porouchaným tempomatem ujel zhruba 500 kilometrů, než mu konečně došlo palivo a auto zastavilo. Během jízdy informoval policii, která mu poskytla doprovod, aby zajistila, že nezastavitelné vozidlo nezpůsobí nějakou dopravní nehodu.

Na pomoc byli povoláni také technici automobilky Haval, ale s vozem prý nešlo nic udělat, takže pokračovat v jízdě, dokud nedojde palivo, bylo nakonec jediným řešením. Ať už neposlušnost vozu způsobilo cokoliv, nakonec jej nedostatek paliva zastavil bez způsobení jakékoliv nehody. V Havalu H6 jel řidič sám a kromě toho, že ho zážitek vyděsil, se mu nic nestalo.

Crossover byl odeslán do servisu ke zjištění příčin selhání tempomatu i brzd. Zatím je to zřejmě jediný podobný případ, což by mohlo znamenat chybu na straně konkrétního vozu, nikoliv systémovou závadu modelu jako takového. Bližší informace však zatím nebyly zveřejněny. Jak byste se v podobné situaci zachovali vy?