Už jste někdy viděli Wartburg za milion? A to ani není v moc dobrém stavu

Patří mezi ně jistě také Wartburg 312 v karosářském provedení kabriolet, který na zádi vozil označení Wartburg 1000 Coupé, ale známý je také jako model 312-300 HT. Písmena "HT" jsou přitom zkratkou termínu "hardtop" (nebo "hard top").

Tento kabriolet byl totiž sice vybaven textilní střechou, zákazníci k němu však dostali také pevnou snímací střechu, která ho proměnila v kupé.

Wartburg 312 pak představuje modernizovanou verzi typu 311, který se vyráběl od roku 1956. Oproti němu má 312 silnější motor o objemu 992 kubických centimetrů, výkonu 33 kW a točivém momentu 93 N.m. Dvoudobý tříválec je spojen s ručně řazenou čtyřstupňovou převodovkou.

V roce 1965 pak vůz dostal ještě nový podvozek s vinutými pružinami namísto příčných listových per, který automobilka přichystala pro nástupce, tedy řadu 353. V této podobě se Wartburg 312 vyráběl v několika karosářských variantách do roku 1967. Jednou z nich byl tedy i kabriolet.

I když nevíme, kolik otevřených kousků vzniklo, tušíme, že jde o velice vzácné provedení. A také evidentně ceněné. V Německu jsme totiž našli exemplář z roku 1966 na prodej za 40.700 eur, což je v přepočtu něco přes jeden milion korun.

"Warťas" přitom ani není v kdovíjak dobrém stavu, naopak, potřeboval by dost péče - jak exteriér, tak vnitřek. Prodejce tvrdí, že zatím poslední majitel vůz vlastnil od roku 1981 a až do roku 1991 s ním pravidelně jezdil, než ho schoval do suché garáže. Nyní, po 30 letech stání, je auto na prodej. Motor údajně funguje, kabriolet je schopen pohybu a potenciální kupce by mělo zajímat, že k vozu je i originální hardtop.