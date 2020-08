Na prodej je Wartburg 353 s pouhými 426 kilometry na tachometru. Tipnete si cenu?

A nikoli proto, že by nebyl vidět kvůli charakteristickému dýmu, který vypouštěl z výfuku do okolí, warťasy prostě ze silnic skoro zmizely. Neznamená to ale, že by se ztratily úplně, v inzerci lze pořád narazit na zajímavé exempláře na prodej.

Takže jestli na vás někdy padá (n)ostalgie, dá se s tím stále něco dělat. Občas lze dokonce narazit na mimořádně zachovalé kousky.

Výjimečný je v tomto ohledu bílý sedan v provedení de Luxe z roku 1983, který podle prodejce dosud najezdil jen 426 kilometrů!

Jde tedy o prakticky nové auto. V nabídce se také dočteme, že vůz je v původním stavu, bez jediného škrábance, se všemi dobovými doplňky a originální dokumentací. Dostupné snímky odhalují také "hnědo-cihlový" interiér a sedačky dosud zabalené v ochranné fólii.

"Nový" Wartburg 353 de Luxe je k mání v maďarském městě Kecskemét. Kromě toho, že jde o možná nejméně jetý warťas na světě, je také možná tím nejdražším. Prodejce totiž podle inzerátu žádá 49.999 eur, tedy asi 1,3 milionu korun.

Jeden hodně zachovalý a výrazně levnější kousek jsme ale našli také v české inzerci. Hnědý sedan z roku 1976 má za sebou dosud jen asi 6900 km a podle prodejce je ve stavu téměř nového vozu. Kromě výfuku má být všechno původní - včetně pneumatik, technického průkazu či registrační značky.

A cena? Majitel žádá 259 tisíc korun.

Pro připomenutí: Wartburg 353 se světu poprvé ukázal na lipském veletrhu v roce 1966 a ve výrobě vydržel až do roku 1988. O pohon se staral dvoudobý tříválec, který v případě verze 353-1, vyráběné od roku 1969, z objemu 992 kubických centimetrů dával 37 kW.

Wartburgy 353 se, jak známo, dovážely do Československa. Celkem jich zde bylo prodáno kolem 127 tisíc. V roce 1974 byla cena základního modelu 52.000 Kčs.