V Česku prochází renovací ikonické Lamborghini Countach. Zamíří do pozoruhodné sbírky

Když Lamborghini Countach v roce 1974 přišlo na trh s označením LP400, leckdo by ho snad ani nepoznal. Klínovitý tvar přídě a výklopné světlomety tu sice byly, ale na divoký bodykit, s nímž si ho dnes nejvíce spojujeme a s nímž se countach proslavil nejen ve filmu Vlk z Wall Street, si svět musel počkat ještě 14 let.

Nástavce nárazníků a prahů, které se ukázaly v roce 1988 na poslední představené verzi, označené 25th Anniversary podle výročí založení automobilky Lamborghini, nebyly prvním podobným bodykitem – jinak tvarovaná rozšíření blatníků a křídlo se objevily už v roce 1978 na verzi LP400 S – ale rozhodně je nejvýraznější kvůli žebrování v nasávacích otvorech či ohromnému křídlu.

Jeho designérem není nikdo jiný než Horacio Pagani, který v 80. letech pracoval u Lamborghini. Bodykit ovšem není jen designovou věcí, zlepšil také chlazení motoru díky upravené pozici nasávacích otvorů za bočními okny, které umožnilo změnit pozici chladičů a zlepšit proudění vzduchu kolem nich. Také je tu nový zadní nárazník, trčící dozadu jako brada ve srovnání s ostatními verzemi.

Výroční countach ovšem na rozdíl od dnešní běžné praxe nebyl limitován počtem vyrobených kusů, takže jich vzniklo ze všech verzí nejvíc – 657 aut z celkem postavených 1.983 kusů. Starší verze LP5000 Quattrovalvole vznikla v 610 exemplářích a ostatní jsou mnohem vzácnější, např. původní provedení LP400 bylo vyrobeno jen ve 157 kusech.

Verze 25th Anniversary má stejné pohonné ústrojí s provedením LP5000 Quattrovalvole, jehož označení prozrazuje to nejdůležitější – dvanáctiválec má čtyřventilové hlavy. Kromě toho jeho objem narostl z 4,8 na 5,2 litru a výkon na 335 kW, resp. 420 koní v provedení s karburátory.

Výroční edice byla pravděpodobně nejrychlejší ze všech countachů, zvládla zrychlit na stokilometrovou rychlost do pěti sekund a maximálka činila 295 km/h. Dnes se prodává v závislosti na stavu a historii včetně jmen předchozích majitelů v cenách od 500 do 800 tisíc eur (od 12,7 do 20,3 milionu korun).

Sbírka milovníka bílé

Bílý stroj, do kterého jsem se nepříliš úspěšně nasoukal v detailingovém studiu Lukáše Mužíčka v Jablonci nad Nisou, je tedy nejméně vzácným countachem. To ovšem nic nemění na tom, že příležitost zblízka prozkoumat takovouhle ikonu se neodmítá, i když jsem ji nemohl řídit. Což by ostatně ani fyzicky dost dobře nešlo, protože se za její volant prostě nevejdu.

Jestli to je jediný countach v Česku, nechci spekulovat; nejspíš nikoliv. Tenhle konkrétní ale postupně prošel renovací včetně zcela nově poskládaného motoru; právě syrový, nezajetý motor patřil k hlavním důvodům, proč jsme ho nemohli ani nastartovat. Jeho majitel si ho nechává připravit do sbírky, která bude poměrně specifická – obsáhne 80 bílých aut.

Ta by měla být někdy v budoucnosti přístupná i veřejnosti; kdy a kde, zatím není známo. Svět však tento countach bude moci spatřit naživo zanedlouho – v sobotu 6. 4. v rámci akce „Párky a káry na cestách“, jejíž jednou zastávkou bude i zmíněné jablonecké detailingové studio.