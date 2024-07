V Česku se prodává tuningová ikona. Stojí 750 tisíc a vypadá jako vrak

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Globálně je to jedno z nejslavnějších japonských aut všech dob. Kultovní toyota s přezdívkou „Hachi-Roku“ (osm-šest) se v automobilovém světě proslavila různými způsoby – byla hlavní hvězdou japonského animovaného seriálu Initial D, Keiichi Tsuchiya z ní udělal driftingovou ikonu a je jedním z častých aut v nejoblíbenějších závodních simulátorech, jako jsou Forza Motorsport nebo Gran Turismo. Díky tomu všemu po ní šílejí davy benzinových nadšenců i sběratelé.

V Česku se ikonická hranatá toyota s interním modelovým označením AE86, obchodně pojmenovaná Sprinter Trueno nebo Corolla podle konkrétního trhu, nikdy neprodávala, ale postupem let se u nás objevilo pár méně či více zachovalých kousků. Vysoká exkluzivita na evropských silnicích jim zaručuje vysokou cenu, na čemž se občas snaží vydělat i dovozci a prodejci netradičních aut. A právě teď se na českém inzertním serveru Sportovnivozy.cz objevila až dokonalá ukázka.

Na první pohled lákavá Toyota Corolla AE86 je totiž spíše projektem pro milovníky driftování, než zachovalým kouskem s opravdovou autenticitou a hodnotou. Jedná se o americkou verzi AE86 z roku 1985 s továrním levostranným řízením, která je dost ošuntělá a ani nemá kompletní interiér. Jak sám prodejce uvádí, že spíše projektem na dokončení než autem, které byste měli vracet do původního stavu. V evropských podmínkách byste na něm nechali ruce a zaplatili spoustu peněz za dopravu a cla při objednávání náhradních dílů z Velké Británie, Spojených států amerických nebo Japonska.

A dokonce ani nemá originální motor. Standardně se AE86 vyráběla s atmosférickou benzinovou čtyřválcovou šestnáctistovkou 4A-GE s ventilovým rozvodem DOHC a v Americe se ve slabších modelech objevovaly i jednotky 4A-C s obyčejnějším ventilovým rozvodem SOHC. V Česku prodávaná AE86 však někdy v minulosti dostala čtyřválcovou osmnáctistovku 7A-GTE s odolnějšími kovanými vnitřnostmi a turbodmychadlem M24 GT3582. Dalšími úpravami jsou i neoriginální převodovka, diferenciál, řídicí jednotka Megasquirt, stavitelný podvozek Megan Racing, tuningová kola XXR a spousta dalších dílů.

To je teprve začátek, protože ačkoli prodávaná corolla zřejmě funguje, je pojízdná a s ovládnutou technikou jízdy řízeným smykem si jí náramně užijete, pořád potřebuje spoustu práce. Prodejce totiž uvádí, že je potřeba zapracovat na naladění motoru – aktuálně má zhruba 300 koní a může dosáhnout až na 450 koní, vylepšit celkové nastavení podvozku, nalakovat karoserii a zkompletovat interiér. No však už to znáte, jak to s automobilovými projekty bývá. Je to jeden nekonečný příběh plný radostí i frustrací.

Postupně jsme se tak dostali k tomu nejdůležitějšímu. Tahle konkrétní AE86 se v Česku prodává za 749.000 Kč, přičemž cena je k jednání a prodejce slibuje i pomoc s registrací na naše silnice. K autu dokonce přidává i zadní sedačku, což řeší jeden z jeho menších problémů. A to ani nevíme, jak je na tom karoserie s korozí, protože japonská auta z minulých desetiletí jsou až legendární svým rezavěním.

Co myslíte, zvládne si v Česku prodávaná „Hachi-Roku“ obhájit svou požadovanou cenu, nebo je jen předraženým neoriginálním autem, které by raději ani nemělo vyjíždět na české silnice? V evropských inzercích totiž můžete najít i mnohem lepší nabídky, i když jiných karosářských verzí, za mnohem zajímavější peníze.