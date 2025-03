Tatra 603 a staré škodovky se vydají z Česka do Japonska. 16 tisíc kilometrů ujedou za 21 dní

Expedice Robot navazuje na podobnou výpravu z roku 1970. Tehdy se čtveřice Čechů rozhodla, že na první Expo konané v Japonsku (mimochodem také v Ósace) vyrazí pěšky či stopem. Plán jejich následovníků už sice počítá s automobily, přesto se bude jednat o podobně dobrodružnou výpravu. Sedmička posádek totiž osedlá čtyřkolové veterány, mezi nimiž dominují ty s československým původem.

Pomyslným náčelníkem se stane Josef Zajíček, spolumajitel autodromu v Mostě a pořadatel ankety Zlatý volant, který usedne za volant Tatry 603. Původně „tříoký“ model z roku 1959 se dočkal předělání na modernější verzi s dvěma páry hlavních světlometů. Pro účely expedice navíc kopřivnický vůz prošel mnoha úpravami.

Zapracovalo se například na podvozku, který je vyšší než ve standardu a připravený na celkově vyšší zátěž. Pod přední kapotou je totiž místo úložného prostoru 150litrová palivová nádrž. Vozy totiž mnohdy pojedou oblastmi s velmi řídkou sítí čerpacích stanic. Jiný je také interiér, v němž zcela chybějí zadní sedadla a místo předních jsou dvě sportovní skořepiny pro lepší držení těla. Kvůli vyšší postavě Josefa Zajíčka bylo řazení zpod volantu přesunutou klasicky na podlahu. Zapracovalo se též na chlazení a přibyla střešní rampa, která bude fungovat především jako platforma pro stan. Ne vždy se totiž podaří přespat v hotelu.

Jiné jsou také ráfky a pneumatiky, ty pocházejí z dodávky. Brzdy naopak zůstaly sériové. Vzduchem chlazený osmiválec má okolo 100 koní. V jeho případě se měnilo například zapalování za moderní.

Do Japonska vyrazí i Toyota Celica ST z roku 1977, kterou si speciálně pro tuhle příležitost pořídil Lubomír Pešák, majitel společnosti T.S.Bohemia a milovník starých aut, který svou sbírku veřejně vystavuje ve vlastním muzeu Veteran Arena v Olomouci.

Spolu s nimi se do Japonska vydají také dvě Škody Octavia z let 1961 a 1962, Škoda 100 z roku 1973, Škoda 120 (1980) a Ford Mustang z roku 1966.

Sedmička vozu z Pražského hradu na svou pouť vyrazí 21. června tohoto roku a do cíle má v plánu dorazit už za 21 dní. Celkem vozy ujedou přes 16.000 kilometrů, přičemž zavítají například do Bělehradu, Sofie, Istanbulu, Tbilisi, Baku, odkud vyrazí trajekt do kazašského Kuryku. Následně projedou Taškentem, Almaty a Pekingem, odkud se lodí přemístí do jihokorejského Soulu a odtud opět po vodě do Ósaky. Zpátky do Evropy se automobily dostanou po moři. Posádky budou mít k dispozici i servisní vůz a dva páry šikovných rukou mechaniků Valdemara Vašendy a Miroslava Kudry.

Expedice Robot nese podtitul „Mise přátelství a míru mezi národy“, má totiž více než cestovatelskou povahu. Chce totiž zároveň propojit českou a japonskou kulturu, podpořit českou účast na EXPO 2025 a ukázat, že odkaz českých konstruktérů, designérů a cestovatelů stále žije.