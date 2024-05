Vezeme dítě. Jak do autosedačky?

Jaký je rozdíl mezi tím, posadit dítě do sedačky a posadit dítě do sedačky správně? Velký! A nepomůže ani to, že máte drahou sedačku, jež vítězí v testech bezpečnosti po celém světě.

Rodiče, kteří chtějí pro své dítě to nejlepší, často vybírají sedačku i podle výsledků testů. Dobrým vodítkem jsou třeba zkoušky německého autoklubu ADAC. Kvalitní sedačky sice nejsou nejlevnější, ale když jde o bezpečí dítěte, není cena nejdůležitějším kritériem. Nakonec však často přijdou vyšší výdaje vniveč. „Když tu sedačku špatně připnete nebo do ní dítě neposadíte správně, pak se její účinnost snižuje třeba až o padesát procent,“ říká zakladatel fi rmy Cybex Martin Poš.

Špatným používáním i velmi kvalitní sedačky se její schopnost ochránit dítě při nehodě dostává na úroveň nejlevnějších značek a modelů. „Často se to děje při popojíždění po městě. Dítě dáváte do sedačky třikrát nebo pětkrát za den. Děláte to ve spěchu a dítě neposadíte, jak máte,“ upozorňuje produktový specialista Ivan Ščepak z Cybexu. Právě s ním jsme si proto vyzkoušeli, jak správně dítě usadit.

Ježek v kleci

Zkušební usazování jsme prováděli koncem dubna, kdy bylo chladno, a tak tu byl první problém s bundou. „Tu musíte dceři sundat, jinak tam bude zbytečná vůle mezi tělem a pásy,“ instruuje nás Ivan Ščepak. Při usazení do sedačky a zapnutí děláme další chybu. Nedotahujeme popruhy. Ty zůstávají tedy volnější, než by měly.

Jednu věc jsme ještě zapomněli, ale náhodou to nevadilo. „Opěrku pod hlavičkou je potřeba nastavit. Dcera je velká, tak jí tahle horní poloha, ve které ta opěrka náhodou byla, vyhovuje. Ale nezapomínat to kontrolovat!“ dostává se nám další rady od odborníka z Cybexu.

Pro rodiče je správné zapnutí pásu a nasoukání dítěte někdy takovým ježkem v kleci. Když se ale ten ježek nevyřeší správně, riskujeme, že dítě nedostane v případě nehody maximální možnou ochranu. A stačí maličkost, jako třeba překroucený pás.

Po starším bráchovi

Sedačku samozřejmě může mít mladší sourozenec po starším. Je ale dobré hlídat si životnost, kterou udává výrobce. „Je nesmysl kupovat pro každé dítě novou sedačku,“ říká šéf firmy Poš. Ale předávat si jednu sedačku v rámci rodiny dlouhé roky není taky úplně ideální. „Kromě toho, že sedačka přirozeně stárne, technologie jde dál. To, co je dnes absolutní špička, bude za deset let dávno překonané,“ dodává Ivan Ščepak. Samozřejmostí je, že sedačku vyměníte po nehodě. I když může vypadat, že je v pořádku, při druhém karambolu by nemusela fungovat správně. Z tohoto důvodu se rozhodně nevyplatí kupovat sedačku z druhé ruky. U ní není nikdy jistota, jakou historii má za sebou.

Sázka o pivo

V současné době nejbezpečnější sedačkou na trhu je Cybex Anoris T i-Size, která je vybavena vlastním airbagem. V testu německého autoklubu ADAC a nadace Stiftung Warentest dostala jako první sedačka v historii známku velmi dobrá. „ADAC tuhle známku nikomu předtím nedal, protož se báli, že by pak rodiče měli pocit, že ta sedačka poskytuje stoprocentní ochranu, a nedbali by na bezpečnost,“ říká zakladatel Cybexu Martin Poš. Z odborníků z ADAC se ale snažil vytáhnout, jaká kritéria by měla sedačka splňovat, aby tu jedničku dostala.

Dlouho se to nedařilo. Nakonec se parametry pro známku velmi dobrou dozvěděl. „Oni mi řekli, že to nejde, že to bych tam musel dát airbag. Tak jsme se vsadili o basu piv, že to půjde,“ popisuje Poš. Vývoj trval roky, nakonec ale sedačka s airbagem vznikla. „Zpočátku byl problém s atesty, protože na tohle nebyla norma. My jsme vytvořili něco, co tady nebylo, a najednou všichni věděli, že to je bezpečné, ale vlastně to nesplňovalo normy. Protože na to normy nebyly,“ vzpomíná Poš. Sázku o basu piv tak vyhrál a zároveň se může jako první výrobce na světě chlubit jedničkou v testu dětských autosedaček ADAC.

Mít správnou sedačku

Základ úspěchu je ve správné sedačce. Tu vybíráme podle hmotnosti dítěte a jeho velikosti. Někteří prodejci stále doporučují sedačky podle stáří dítěte. To je ale jen orientační údaj. Každé dítě je jinak velké a taky jinak těžké. Nejdůležitější při výběru tedy jsou právě hmotnost a výška. A s tím, jak se hmotnost a výška vyvíjejí, je potřeba včas pořídit sedačku novou.

Pro nejmenší děti je to tzv. vajíčko, jež může vydržet až do dvou let. Pak přichází sedačka, která se většinou umisťuje proti směru jízdy nebo ve směru, ale musí být pro toto umístění určena. Ta vydrží přibližně do čtyř let a třetí sedačku pak mají děti do doby, než dorostou do výšky 150 cm, kdy už můžou sedět přímo na sedadle.

Sundat bundu

Teď na jaře tento bod můžeme přeskočit, ale v zimě je potřeba zbavit dítě zbytečných vrstev oblečení. Ideální tak je, když si auto vytopíme, aby v něm šlo sedět bez bundy. Ta totiž vytváří vůli mezi zádržným systémem a tělem dítěte, která ale v případě nárazu může znamenat zbytečné zranění.

Správně upevněná sedačka

I když dítě správně odstrojíte z bundy, správně upravíte pás a další věci, ale sedačku řádně nezacvaknete do isofi xu, je veškeré snažení marné. Sedačka může při nárazu vyletět a dítě se vážně zraní nebo nehodu nepřežije. Některé sedačky ukazují správné zacvaknutí zelenou kontrolkou. Pokud v autě isofi x nemáte, je potřeba pořídit sedačku, kterou lze upevnit i bez isofi xu.

Hlavová opěrka

Stejně jako nastavíte sobě opěrku hlavy do správné výšky, nastavte ji i dítěti. Jak u dospělých na předních sedadlech tak u dětí v sedačce nejde jen o pohodlí, ale zároveň i bezpečnost. Hlava musí mít možnost v případě nárazu pohodlně zapadnout do opěrky.

Správný směr

Sedačky, v nichž dítě sedí proti směru jízdy, není radno otáčet, i když to technicky jde. Ochrana při nehodě v takovém případě klesá na polovinu. Tady nastává problém, že dítě se chce dívat na cestu, a tedy koukat dopředu. V takovém případě je ale lepší pořídit sedačku určenou na sezení ve směru jízdy.

Připoutat

V tomto bodu řada rodičů chybuje. Pás nesmí být překroucený nebo jít přes krk dítěte. Měl by doléhat k dítěti, ale zároveň musí poskytovat prostor pro pohyb v sedačce. Je to stejné jako s pásem pro dospělé. Neutahujeme ho, aby se zařezával do kůže, ale zároveň nesmí být moc volný.

Boční ochrana

Nesmíme zapomenout na boční ochranu. Vytáhneme tuhle malou pacičku a tím zvýšíme ochranu potomka při nárazu ze strany. Tenle zdánlivě malý kousek plastu dokáže pohltit část energie nárazu a snížit tak riziko poranění nebo jeho vážnost.