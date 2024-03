Volva dostanou funkci, kterou již dlouho nabízejí třeba Waze či Google mapy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Volvo je jedním z průkopníků bezpečnosti v automobilech. Dodnes je značka ze Švédska známá jako první výrobce, který začal používat tříbodové bezpečnostní pásy, které od 60. let minulého století po celém světě zachránily miliony životů. Teď se Volvo chystá na další novinku, která ovšem není zase až takovou novinkou.

Systém Accident Ahead Alert, který automobilka poprvé nasadí v Dánsku (to bylo vybráno díky kvalitním a rychle dostupným dopravním informacím a hustému pokrytí), vás bude v reálném čase informovat o možném nebezpečí v okolí včetně případné dopravní nehody. Takovou funkci sice již dávno nabízejí některé integrované navigace, jež dokážou dynamicky měnit trasu dle aktuálních podmínek, ne vždy to ale funguje rychle a spolehlivě.

Naopak v případě aplikací Waze a Google mapy, které mnoho z řidičů používá místo mapových podkladů přímo od automobilek, tahle „vychytávka“ díky milionům aktivních uživatelů pracuje spolehlivě a nesmírně rychle. Nabízí se proto otázka, proč vymýšlet alternativní řešení…

Volvo ovšem kontruje tím, že Accident Ahead Alert bude dostupná i pro starší vozy, které například zrcadlení mobilního telefonu nenabízejí. Automobilka konkrétně plánuje, že ji zpřístupní pro modelové řady 40, 60 a 90 s rokem výroby minimálně 2016. Spolehlivost asistenta by se měla pohybovat mezi 70 až 80 procenty, cokoliv pod nižší hodnotu by bylo pro Volvo neakceptovatelné. Varovat před nehodou by vás přitom měl pouze zhruba 200 metrů dopředu, což není moc.

Video se připravuje ...

Po Dánsku se funkce rozšíří i do dalších zemí, které jsou součástí ekosystému Data for Road Safety, kam patří například Německo, Rakousko, Velká Británie, Španělsko, domácí Švédsko či Nizozemsko. Volvo zároveň doufá, že se mu v tomhle ohledu podaří navázat spolupráci s ostatními automobilkami (koncern Volkswagen, Ford, BMW a Mercedes), které jsou do systému Data for Road Safety zapojeny.